 Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 особи непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Демографічна проблема в Україні притаманна розвиненим країнам - зменшується кількість людей, які наразі в активному працездатному віці. Але в Україні немає ні сучасної пенсійної системи, ні продуктивності праці, як у розвинених країнах.

Кошти, які 1 працездатна людина в Україні зараз заробляє, розподіляються на 1,5 особи непрацездатного віку, а через 20-30 років пропорція буде 1 на 2,5", - зазначив Милованов, коментуючи результати підрахунку кількості населення, проведеного Кабміном.

Виходом з цієї ситуації він вважає проведення пенсійної реформи та інвестиції в економіку, для підвищення продуктивності праці.

"В Україні і демографічна, і пенсійна проблема. Тому потрібно не чекати, а проводити пенсійну реформу. По-друге, потрібно інвестувати в економіку, щоб оновити основні засоби і підвищити продуктивність праці. Якщо в майбутньому на 1 працюючого ми будемо заробляти в рази більше за рахунок нових технологій, за рахунок капітальних інвестицій, модернізації, то ми зможемо врятувати ситуацію. З демографією щось складно зробити, а з модернізацією економіки можна і потрібно", - резюмував міністр.

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