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Все про:демографія (50) пенсіонери (245) пенсійна реформа (339) Милованов Тимофій (150)

 Зараз в Україні 1 працездатний утримує 1,5 особи непрацездатного віку, через 20 років років буде 1 на 2,5, - Милованов

Для вирішення проблем, викликаних зниженням кількості населення, в Україні треба проводити пенсійну реформу і підвищувати продуктивність праці.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр економіки Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Демографічна проблема в Україні притаманна розвиненим країнам - зменшується кількість людей, які наразі в активному працездатному віці. Але в Україні немає ні сучасної пенсійної системи, ні продуктивності праці, як у розвинених країнах.

Кошти, які 1 працездатна людина в Україні зараз заробляє, розподіляються на 1,5 особи непрацездатного віку, а через 20-30 років пропорція буде 1 на 2,5", - зазначив Милованов, коментуючи результати підрахунку кількості населення, проведеного Кабміном.

Виходом з цієї ситуації він вважає проведення пенсійної реформи та інвестиції в економіку, для підвищення продуктивності праці.

"В Україні і демографічна, і пенсійна проблема. Тому потрібно не чекати, а проводити пенсійну реформу. По-друге, потрібно інвестувати в економіку, щоб оновити основні засоби і підвищити продуктивність праці. Якщо в майбутньому на 1 працюючого ми будемо заробляти в рази більше за рахунок нових технологій, за рахунок капітальних інвестицій, модернізації, то ми зможемо врятувати ситуацію. З демографією щось складно зробити, а з модернізацією економіки можна і потрібно", - резюмував міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173166
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов

Не падай духом. Через 20 лет тут уже ни хера не будет. Сейчас в Украине 1 трудоспособный содержит 1,5 человек нетрудоспособного возраста, через 20 лет лет будет 1 на 2,5, - Милованов - Цензор.НЕТ 4670
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Сейчас В Украине,десяток ублюдков,во главе с ахметом,держат в заложниках 37млн.человек.
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Вот принимайте новое трудовое законодательство, и все оставшиеся трудоспособные разъедутся по другим странам ещё раньше...)
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Короновирус с такой медициной сейчас статистику подправит, выживут сильнейшие.
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