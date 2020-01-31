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 На територію мечеті не входили, права людини не порушували, виявили 15 порушників, - ДМС про операцію після п'ятничного намазу

У Державній міграційній службі прокоментували перевірку дотримання міграційного законодавства, що відбулася у столичній мечеті після завершення п'ятничної молитви.

Коментар ДМС опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки торгових об'єктів на території пров. Старожитомирському виявили 15 порушників міграційного законодавства. У результаті проти 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення в країну походження, щодо 1 особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України, ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КУпАП", - сказано в повідомленні.

У міграційній службі підкреслили, що з повагою ставляться до представників релігійних і національних меншин.

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"Під час перевірки на територію мечеті, розташованої поруч із місцем відпрацювання на вул. Дегтярівській, працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віруючих не порушували, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії і громадянства працівники ЦМУ ДМС у м.Києві та Київської області не допускали", - додали в ДМС.

Про проведення операції з виявлення нелегалів на виході з мечеті раніше повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він назвав те, що трапилося "кричущим і масовим порушенням прав людини" і закликав усіх, хто "зазнав цих принизливих і прикрих дій з боку співробітників міграційної служби і поліції", детально написати про те, що трапилося в Меджліс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173165
 
   
 Топ коментарі
 
Фактично ловили людей, які прийшли молитися. Звичайно, що такі дії є негативним явищем.
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Надо было в кацапском патриархате проверку провести. Там больше улов будет
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Чого було не зробити рейд на базарах? (Не було б дурнуватої провокації і "вилов" міг бути в рази більшим)!
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Чого було не зробити рейд на базарах? (Не було б дурнуватої провокації і "вилов" міг бути в рази більшим)!
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Там выходов много. А в мечети видимо одна входная дверь. А за дверью можна.
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Надо было в кацапском патриархате проверку провести. Там больше улов будет
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Наступного разу під сінагогою требі влаштувати.
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слуга бениного народа Куницкий, пошел!!!(Неплохо бы Дубинского с Бкжанским да с Пальчевским) укрепит землю обетованную! Но наверное неждождемси!!!
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ага, оправданійє шо на території мечеті не заходили - та вас там закопали б
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мєнти стояли на дверях. Муслімам нада було не виходити з мєчєті - хай би полюція щезла
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Фактично ловили людей, які прийшли молитися. Звичайно, що такі дії є негативним явищем.
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Ловили после выхода из мечети и молится не мешали. И какая разница что ты делаешь,сидишь в туалете или молишься ? И там и там ты - нарушитель закона.
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От до вас в РПЦ і прийдуть та стануть у дверях та почнуть вимагати документи.
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И что ? И покажу если будут ? в чем проблема, молитву я закончил и нахожусь за пределами Храма.
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А тобі скажуть, що твій документ недійсний та після тривалого перебування у тюрмі депортують. А ще просто можуть убити саме тому, що ти з України... Зрозумів?
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Если у меня документы в порядке,мне нечего боятся.
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какаяразніца між Храмом та нужником??? Міша - ти достойний упокоіцца в сортірной ямє
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Да не надо спекулировать на Храме. Ты сейчас похож на тех кацапов с ЛДНР,которые говорили что ВСУ убивает женщин,стариков и детей.
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мені бридко з тобою мати діло, падонок!
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мєтоди подлі, цинічні та блюзнірські
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Миграционная служба могла бы занятся торговцами дынями на трассе под Одессой- Одни кавказцы.торгуют за наличку без уплаты налогов, спят около своих арбузов и персиков
ВРОДЕ ясно, что их из аулов кавказских привозят
На 7 км вьетнамцы занимаются обменом денег . Вот как такое может быть? Украинцы без работы, а вьетнамцы работают на обменках
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І чому я пану Рефату вірю більше, ніж саваковцям?
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ше один яскравий аспект промосковського спрямування режиму Зє!льоной плєсєні - кошмарити муслімів. От не було в Україні ше бойових проявів ісламського фундеманталізму
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Такі методи можуть зіпсувати міжнародні відносини з багатьма мусульманськими країнами, якщо вже не зіпсували😏
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Да бросьте. Бомбардировки россиянами сирийских больниц почему-то не вызвали возражений у мусульманских стран и даже отношений не испортили.
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Звичайно, що бомбардування зіпсували до стосунки росії з іншими державами, але тут ще більш цинічний випадок. Уяви, що вас почали ловити і перевіряти у Стамбулі та інших місцях, де є РПЦешні храми. Ви таке будете виправдовувати?
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Раньше на всех предприятиях, а теперь на оборонке каждый день на проходной пропуска проверяют и что? Никто же не расценивает это как личное оскорбление. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Откуда взялись эти татары? Где они до этого жили? В горах? Паспорта чьей страны у них в кармане? Если это крымские беженцы, то пускай предъявляют украинские паспорта и гуляют дальше. А с российскими, пахнущими свежей краской аусвайсами, пускай валяют обратно "за поребрик".
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Де взялися? Їх предки з Криму, а вони корінням з нашої землі. Побачимо ті почуємо твої слова, коли отвєтка прилетить.😏
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Надо ввести практику, перед подачей новости писать: "В Украине", иногда кажется что читаю вести из мордора.
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рєжим Зє!льоной плєсєні всьо в точності та запопадливо повторює рєжим *****
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Нахрен всех уволить, начиная с Авакова, этого черта "20-30% с контробандистов, как с ДНР"
это грубейшее нарушение конституции - преследование по религиозному признаку, в частности наших братьев - крымских татар, здесь вам не рашка, нада требовать сниять этого упыря, присосавшегося, провалившего реформы и начинающего беспредел в стиле раиси!
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Понапускали сюда всякое ... Теперь еще и объясняться перед ними надо. Гнать их всех откуда приехали !
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От ми і говоримо, що багато росіян "понапускали".
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