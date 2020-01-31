 На територію мечеті не входили, права людини не порушували, виявили 15 порушників, - ДМС про операцію після п'ятничного намазу

Коментар ДМС опубліковано на сайті Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки торгових об'єктів на території пров. Старожитомирському виявили 15 порушників міграційного законодавства. У результаті проти 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення в країну походження, щодо 1 особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України, ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КУпАП", - сказано в повідомленні.

У міграційній службі підкреслили, що з повагою ставляться до представників релігійних і національних меншин.

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"Під час перевірки на територію мечеті, розташованої поруч із місцем відпрацювання на вул. Дегтярівській, працівники Міграційної служби і поліцейські не заходили, права віруючих не порушували, проявів дискримінації на ґрунті раси, національності, релігії і громадянства працівники ЦМУ ДМС у м.Києві та Київської області не допускали", - додали в ДМС.

Про проведення операції з виявлення нелегалів на виході з мечеті раніше повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він назвав те, що трапилося "кричущим і масовим порушенням прав людини" і закликав усіх, хто "зазнав цих принизливих і прикрих дій з боку співробітників міграційної служби і поліції", детально написати про те, що трапилося в Меджліс.