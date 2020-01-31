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Все про:обмін (620) тероризм (2153)

 Нового обміну не буде, поки Україна не проведе "процесуальну очистку" тих, кого обміняли минулого разу, - терористи

Члени незаконного збройного формування "ДНР" висунули Україні "умову" для проведення наступного обміну утримуваними особами.

Цю умову озвучила представниця НЗФ "ДНР" у Мінській підгрупі з гуманітарних питань Дарина Морозова. Її слова цитують підконтрольні бойовикам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмін, який пройшов 29 грудня 2019 року, вважатиметься завершеним тільки після повного закінчення процедури процесуального очищення раніше утримуваних осіб. До виконання цього пункту ні про які дії щодо нових обмінів мова йти не може", - заявила Морозова.

"Тільки повне виконання всіх досягнутих домовленостей дозволить учасникам процесу якомога швидше перейти від теоретичної роботи до практичної.

29 січня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили питання протимінної діяльності, водопостачання, пошук зниклих безвісти, а також питання виплати пенсій, мобільного зв'язку та виборів на тимчасово непідконтрольній території.

Також читайте: Відновлення здоров'я та документів: у Мінветеранів розповіли про першочергові потреби звільнених 29 грудня полонених

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173162
 
 
 Топ коментарі
 
Здається, Зєлю круто лохонули.
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Да не можэт быть !.
.
Он жэ не ЛОХ !
.
И напомню ..._

ему 42 года !!
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Они еще и условия ставят? Надо действовать по принципу- красная ракета, через полчаса, кто не спрятался я не виноват.
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буде зеля тепер продавлювати закон про амністію тих беркутят... А там прийметься й закон про амністіювсіх бойовиків - закон в Раду вже поданий...
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..зачистка уже давно назрела животным этим полная ..час езды - и в донецке сраном этом, повытаскивать из нор люмпена воинствующего обдолбанного и на фонарях десяток-второй особо одаренных поразвесить...иначе этому беспределу кацапскому конца и края не будет..... Нового обміну не буде, поки Україна не проведе "процесуальну очистку" тих, кого обміняли минулого разу, - терористи - Цензор.НЕТ 5159
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Вову посадили на кукан, а он то думал что все так просто,просто перестать стрелять,просто какая разница.А простота она хуже воровства,но наш умный нарид решил почему то по другому.Это только начало очень больших проблем.
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Називається: " Я не лох, а лошара". В мене ще була якась надія на Зе, але після того як він віддав беркутів і реальних вбивць дітей, стало зрозуміло що українці вибрали собі гівно!!! Тепер най міняє на своїх дітей!!!
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В мене ще була якась надія на Зе

...
То не надія. То сеча.
Добре хоч відносно небагато в очі потрапило.
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трудоустроить ,и поставить на довольствие ?А морды не треснут?
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Не, ну ясный пень! Шож ты, Осел, отпустил беркутовцев а оправдательного приговора и компенсации им не выплатил? И так всем убийцам и предателям - оправдание и компенсация.
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Що цікаво , то те що путін отримав по обміну тих кого вимагав , а зєля взяв тих кого дав путєн . На сьогодні справу моряків СК кацапів не закрило лише призупинило . Тільки бубочці поступила вказівка амністувати харківських терористів , от воно і буде зебілам лапшу вішати виконуючи команду путєна .
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Согласно ее требованию любой террорист может вернуться в Украину и стать депутатом Рады.
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А ПОТОМ СКАЖУТ ДАТЬ ВОДУ В КРЫМ, А ПОТОМ ПРИЗНАТЬ ЛУГАНДОНСКИЕ РЕСПУБЛИКИ А ПОТОМ МОЖНО ЗЕЛЮ И ЕГО КОМАНДУ ЗА ИЗМЕНУ ПОД СУД
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Зе-уродам нагадати нахабну і цинічну брехню їхнього зе-кагалу про "продовження слідства", "покарання винних" у справі Майдану ?
Втерлися ?
Ви і за кров Небесної Сотні відхаркуватимете з вашим кодлом, скоти.
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І не лише їхню. І замучених москальською к**вою наших військових, та іншими злочинцями, яких випустив ваш притирок. І помилував. Але, виходить, не до кінця. То ваші нові хазяї у вигляді орків тепер вам, зебілам, умови виставляють.
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Шо знову не буде фсіх на фсіх?

Бубочка! Ти сдєлал всіх нас, а ху#ло сдєлало тебе!
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В 22 году Путина не будет в российской политике, - политолог Валерий Соловей
хв. 7:55
«Это личные обстоятельства непреодолимой силы. Прийдет время и все увидят что это за обстоятельства. Судьба неумолима, и какой бы вы пост не занимали, наверное всем приходится сталкиваться с неумолимой властью судьбы. В 22 году путина не будет в российской политике. Всё решится задолго до 24 года.
Про Україну, хв. 21:45
Сурков уже не играл значительной роли в украинской политике кремля. ВВ крайне недоволен итогами его деятельности по итогам парижского саммита, Сурков предвидит и знает, что политика Москвы на этом направленее может сильно измениться, в сторону резкого ужесточения. Зеленскому предлагают пряники, газ, скидки… но взамен хотели бы чтоб были подписаны минские соглашения в выгодной для россии интерпретации. Максимальная уступка чтобы Украина вошла в союзное государство. Но если презедент Зеленский будет по прежнему артачится, то могут использовать принуждение. 200-тысячная армия вторжения никуда не делась, она стоит на российско-украинской границе полностью отмобилизована. Для российско-украинских отношений 20-й год будет решающий, если в течении этого года ничего не изменится, значит можно считать, что не изменится для них никогда к худшему. К лучшему может быть изменится. Стоит ждать пропаганды, потому что всегда каким то событиям предшествует мощная пропагандистская подготовка, отчасти она уже началась. Президент Зеленский оказывается у нас недееспособный, смешон и вообще чуть ли не дует в дуду ревизионистов… Это будет названо гумантитарная интервенция, принуждение к миру, подавление нацистко-бандеровского мятежа».
https://www.youtube.com/watch?v=kn0FW_lBKH8&feature=emb_logo
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Та хай бы он здохнет, моль эта, позор спецслужб. носил бы чемоданы и далее.
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5 лет шли на Донбасс гуманитарные конвои без контроля со стороны Украины, причем предполагали, что там были боеприпасы для ДНР-ЛНР.
Почему ни один из гумконвоев не уничтожен, почему" главнокомандующий" Порошенко не отдал на это приказ.
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Просто наш президент п.дар от все,ще трохи...
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никакого вхождения ЛДНР в состав Украині бЫть не может " процесс интеграции ордло в состав Украины будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры полной процессуальной очистки ,ранее проживавших лиц , под контролем прорасейских властей . До выполнения этого пункта ни о каких действиях по интеграции речь идти не может",
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"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речь идти не может", - заявила Морозова.Источник: https://censor.net.ua/n3173162

Ну это они зря. вислюк с сивохой их еще и наградить хотели, но забыли по пьяне.
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