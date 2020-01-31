 Нового обміну не буде, поки Україна не проведе "процесуальну очистку" тих, кого обміняли минулого разу, - терористи

Цю умову озвучила представниця НЗФ "ДНР" у Мінській підгрупі з гуманітарних питань Дарина Морозова. Її слова цитують підконтрольні бойовикам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Обмін, який пройшов 29 грудня 2019 року, вважатиметься завершеним тільки після повного закінчення процедури процесуального очищення раніше утримуваних осіб. До виконання цього пункту ні про які дії щодо нових обмінів мова йти не може", - заявила Морозова.
"Тільки повне виконання всіх досягнутих домовленостей дозволить учасникам процесу якомога швидше перейти від теоретичної роботи до практичної.
29 січня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили питання протимінної діяльності, водопостачання, пошук зниклих безвісти, а також питання виплати пенсій, мобільного зв'язку та виборів на тимчасово непідконтрольній території.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
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То не надія. То сеча.
Добре хоч відносно небагато в очі потрапило.
Втерлися ?
Ви і за кров Небесної Сотні відхаркуватимете з вашим кодлом, скоти.
Бубочка! Ти сдєлал всіх нас, а ху#ло сдєлало тебе!
хв. 7:55
«Это личные обстоятельства непреодолимой силы. Прийдет время и все увидят что это за обстоятельства. Судьба неумолима, и какой бы вы пост не занимали, наверное всем приходится сталкиваться с неумолимой властью судьбы. В 22 году путина не будет в российской политике. Всё решится задолго до 24 года.
Про Україну, хв. 21:45
Сурков уже не играл значительной роли в украинской политике кремля. ВВ крайне недоволен итогами его деятельности по итогам парижского саммита, Сурков предвидит и знает, что политика Москвы на этом направленее может сильно измениться, в сторону резкого ужесточения. Зеленскому предлагают пряники, газ, скидки… но взамен хотели бы чтоб были подписаны минские соглашения в выгодной для россии интерпретации. Максимальная уступка чтобы Украина вошла в союзное государство. Но если презедент Зеленский будет по прежнему артачится, то могут использовать принуждение. 200-тысячная армия вторжения никуда не делась, она стоит на российско-украинской границе полностью отмобилизована. Для российско-украинских отношений 20-й год будет решающий, если в течении этого года ничего не изменится, значит можно считать, что не изменится для них никогда к худшему. К лучшему может быть изменится. Стоит ждать пропаганды, потому что всегда каким то событиям предшествует мощная пропагандистская подготовка, отчасти она уже началась. Президент Зеленский оказывается у нас недееспособный, смешон и вообще чуть ли не дует в дуду ревизионистов… Это будет названо гумантитарная интервенция, принуждение к миру, подавление нацистко-бандеровского мятежа».
https://www.youtube.com/watch?v=kn0FW_lBKH8&feature=emb_logo
Почему ни один из гумконвоев не уничтожен, почему" главнокомандующий" Порошенко не отдал на это приказ.
Ну это они зря. вислюк с сивохой их еще и наградить хотели, но забыли по пьяне.