 Нового обміну не буде, поки Україна не проведе "процесуальну очистку" тих, кого обміняли минулого разу, - терористи

Цю умову озвучила представниця НЗФ "ДНР" у Мінській підгрупі з гуманітарних питань Дарина Морозова. Її слова цитують підконтрольні бойовикам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмін, який пройшов 29 грудня 2019 року, вважатиметься завершеним тільки після повного закінчення процедури процесуального очищення раніше утримуваних осіб. До виконання цього пункту ні про які дії щодо нових обмінів мова йти не може", - заявила Морозова.

"Тільки повне виконання всіх досягнутих домовленостей дозволить учасникам процесу якомога швидше перейти від теоретичної роботи до практичної.

29 січня в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Сторони обговорили питання протимінної діяльності, водопостачання, пошук зниклих безвісти, а також питання виплати пенсій, мобільного зв'язку та виборів на тимчасово непідконтрольній території.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.