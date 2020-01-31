 "Українсько-татарський півострів", - сканворд у газеті окупаційного "уряду" Криму викликав скандал

Сканворд із визначенням "українсько-татарський півострів" поруч із чотирма порожніми клітинками для букв був опублікований у "Кримській газеті" тиждень тому. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Публікація викликала емоційне обговорення в соціальних мережах.

У нинішньому номері редакція опублікувала пояснення.

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"Як нам пояснила наша авторка з Омська, яка вже кілька років складає сканворди для "Кримської газети", малося на увазі кримськотатарське слово "ярим", що в перекладі російською або українською мовою означає "половина", "напів". Однак при підборі підходящої комбінації програма видала некоректне формулювання питання. Правильніше було б запитати: "півострів" у перекладі з української на татарську. Однак, на наш превеликий жаль, сканворд пішов у друк у некоректному вигляді", - заявило видання.

При цьому слово "ярим" означає кримськотатарською мовою "половину", а не "півострів". Півострів кримськотатарською - "яримада", зазначає "Інтерфакс".