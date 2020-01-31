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 "Українсько-татарський півострів", - сканворд у газеті окупаційного "уряду" Криму викликав скандал

У виданні вибачаються, кажуть про технічну помилку і пояснюють, що правильною відповіддю є не слово "Крим", а зовсім інше слово.

Сканворд із визначенням "українсько-татарський півострів" поруч із чотирма порожніми клітинками для букв був опублікований у "Кримській газеті" тиждень тому. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Публікація викликала емоційне обговорення в соціальних мережах.

Українсько-татарський півострів, - сканворд у газеті окупаційного уряду Криму викликав скандал 01

У нинішньому номері редакція опублікувала пояснення.

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"Як нам пояснила наша авторка з Омська, яка вже кілька років складає сканворди для "Кримської газети", малося на увазі кримськотатарське слово "ярим", що в перекладі російською або українською мовою означає "половина", "напів". Однак при підборі підходящої комбінації програма видала некоректне формулювання питання. Правильніше було б запитати: "півострів" у перекладі з української на татарську. Однак, на наш превеликий жаль, сканворд пішов у друк у некоректному вигляді", - заявило видання.

При цьому слово "ярим" означає кримськотатарською мовою "половину", а не "півострів". Півострів кримськотатарською - "яримада", зазначає "Інтерфакс".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173158
 
 
 Топ коментарі
 
аха-ха...
не петляйте и не изворачивайтесь ...все равно - украино-татарский полуостров ! )))
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"Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал - Цензор.НЕТ 6349
Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках.
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аха-ха...
не петляйте и не изворачивайтесь ...все равно - украино-татарский полуостров ! )))
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Мне показалось всё таки, что тонко простебали. И слово *ярым* было тоже заготовлено заранее. Как логичное прояснение. И оно прошло---но все поняли мульку. Ну возможно.
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навіть і компютер про це знає, бо має назву "Apple-бандерівець" "Україно-татарський півострів", - сканворд у газеті окупаційного "уряду" Криму викликав скандал - Цензор.НЕТ 811
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"Украино-татарский полуостров", - сканворд в газете оккупационного "правительства" Крыма вызвал скандал - Цензор.НЕТ 6349
Ця листівка була видана в Бельгії у 1930-х роках.
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зараз ну її у банб, ми стільки скрєпно-кізякових не окучимо.
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Не нужно было спрашивать у Х**ла разрешения плавать в Азовском море..
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когда он украинский был? дату вступления скажешь? читай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Підписання Брестського миру. Дату сам знайдеш.
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забрано у независимой Украиньі. не важно, что там раньше бьіло.
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внуки
колымских лагерных вертухаев уже получили команду «фас»… и пока рабы в страхе -
их изголодавшиеся овчарки уже шалеют, предвкушая что будут рвать плоть человеческую за каждое слово и действие против властей
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"В издании извиняются, говорят о технической ошибке и поясняют..." скажите правду: не хотят оказаться "на подвале" вот и юлят!
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Крым украинский ещё со времён киммерийских.
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А правда вона як пенопласт завжди вспливає рано чи пізно

Україно - Татарський півострів КРИМ це правда навіки
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