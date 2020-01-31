EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  18740  69
Матеріали за темою:
Все про:МВС (1254) спростування (81) Нацполіція (8911) Антоненко Андрій (67)

 Єрмілов зізнався, що помилився, стверджуючи, ніби Антоненко в ніч перед убивством Шеремета ночував у його заміському будинку. ВIДЕО

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео допиту Олексія Єрмілова - товариша підозрюваного у вбивстві журналіста Шеремета музиканта Андрія Антоненка.

Відео опубліковано на каналі Національної поліції в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На ньому Олексій Єрмілов визнає, що був упевнений, що Андрій Антоненко ночував у нього з 19 на 20 липня 2016 року - в ніч перед убивством Шеремета. Але тепер розуміє, що міг переплутати дати.

"Я прочитав новини, і я був упевнений, що це було в цей день. Я поговорив ... я там був із мамою своєю в Дніпропетровську, і вона сказала - так, ми були. Вона перевірила по квитках. Вони цього ж тижня з батьком їздили в Європу, і я з Андрієм їздив, щоб гроші взяти у батьків", - сказав Єрмілов.


Читайте також: Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка

Тепер, за його словами, він не може точно назвати дату, в яку Антоненко ночував у нього вдома. "Це, може, було там з 18 на 19, може, це було з 20 на 21 або з 21 на 22", - пояснив він.

Свою помилку Єрмілов назвав "психопатологією повсякденного життя".

У МВС підкреслили, що зараз перевіряє заяви інших свідків у справі Шеремета про алібі підозрюваних.

Читайте: Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173157
 
   
 Топ коментарі
 
Какая тупая манипуляция. МВД смещает акценты с ловкостью российских пропагандонов.. Нет алиби... А мотив есть? А доказательства есть? Ваша экспертиа, - это полное фуфло, - лучше выпускайте сейчас, меньшую сумму придется заплатить по иску в ЕСПЧ! Как там фамилии тех генералов что в присутствии зеленого дурака просили давать им доказательств?!
 показати весь коментар
 
А у нас точно презумпція невинуватості? Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме - Цензор.НЕТ 1833
 показати весь коментар
 
если прищемить хвост любому свидетелю и убедить его по почкам или компроматом на него самого...то я думаю любой свидетель запутается в своих показаниях и скажет так как... просють
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какая тупая манипуляция. МВД смещает акценты с ловкостью российских пропагандонов.. Нет алиби... А мотив есть? А доказательства есть? Ваша экспертиа, - это полное фуфло, - лучше выпускайте сейчас, меньшую сумму придется заплатить по иску в ЕСПЧ! Как там фамилии тех генералов что в присутствии зеленого дурака просили давать им доказательств?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
100% мотив они сами наговорили на записях. Доказательств- выше крыши, иначе их бы не обвиняли. Вот теперь слабенькие алиби рассыпаются. Так что все там ясно.
 показати весь коментар
 
 
У кацапії регіонів багато. У більшості з них навіть кацапський ізик не використовують. А Ви від людини хочете англійський почути😁
 показати весь коментар
 
 
Человек слаб! Слаб Духом! Страх- это самый страшный грех, а не Гордыня! Инстинкт самосохранения! Ну " ошибся" и "ошибся"! С кем не бывает.....
 показати весь коментар
 
 
С ним поговорили и "убедили", что бывает "психопатология обыденной жизни", щас ещё с другими "поговорят" и - психопатология расцветёт буйным цветом.
 показати весь коментар
 
 
не "расследование""попытки дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине". а сплошные конвульсии и инсинуации
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так именно попыткой дестабилизации ситуации в стране кремлем и объясняли при Петре Лексеиче все громкие убийства, включая шатуны и тп.
 показати весь коментар
 
 
и были ,однако,на 100% правы.таки ***** уши везде торчат
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"уши *****" стирчали лише за перемогою ПОПа на виборах в 2014 - Лавров як сказав тоді - "парашенко лучшій варіант для України .." (с)
 показати весь коментар
 
ты всегда этому курящему коню верил и сейчас веришь?
еще машку -пропойцу цитни
 показати весь коментар
 
 
Ну так в чём криминал - Порошенко лучший выбор для Украины, ну не для рашки же.
 показати весь коментар
 
 
Лавров як сказав тоді - "И-го-го-го-го!" (с)

...
Що? Ані хмуйочка не можу прочитати.
 показати весь коментар
 
 
Лавров довів експериментом на собі, що кокаїн є антидотом никотину.
 показати весь коментар
 
 
Та да.
Тогда в 2014 Путлер помог Олексійовичу.
Когда двінул войска в Україну, і нарід так пересрав, побачивши що витворяє союз іхтамнєтов і люмпенпролєтаріата Дамбасса, що голосував з ПЕРЕЛЯКУ не головою, чи серцем, а ІНСТИНКТОМ, і віддав 55% голосів за Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року проголосила Загальну декларацію прав людини, у преамбулі якої зазначила: «…Беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення».
З процитованого слідує, що право на повстання існує.
 показати весь коментар
 
 
тільки от на ООН "ложили" всі її "засновники ...
 показати весь коментар
 
 
А КАЦАПІЯ НЕ БУЛА ЗАСНОВНИЦЕЮ. Засновниками були в тому числі срср, Україна, Білорусія....
 показати весь коментар
 
Психопатология обыденной жизни, новая нормальность. Зебилы, продолжите последовательность слов. Мне это не под силу.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Рябошапка дав завдання поліції знайти додаткові докази. Ото поліція почала більш предметно працювати зі свідками. 😏
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этого мошенника надо посадить за дачу ложных показаний.
 показати весь коментар
 
 
если прищемить хвост любому свидетелю и убедить его по почкам или компроматом на него самого...то я думаю любой свидетель запутается в своих показаниях и скажет так как... просють
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зачем заставлять врать друзей если не виноват?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Друзья в принципе могут желать помочь, это нормально.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сам погибай, а товарища выручай? Єрмілов зізнався, що помилився, стверджуючи, ніби Антоненко в ніч перед убивством Шеремета ночував у його заміському будинку - Цензор.НЕТ 1841
 показати весь коментар
 
могут... и это нормально... но петляя и выдумывая - помочь не получится
но я что-то склоняюсь к версии о принудительно-убедительном отказе от своих слов этого человека... а почему? а потому что ментовка будет подтасовывать под фактики только под свои слова, отбрасывая то, что не вписывается в в их канву (например убийственное алиби - рост, который не может на 10 см варьироваться когда захочет....или окатость плеч..и т.д.)
 показати весь коментар
 
 
А ви це у мєнтів спитайте. Навіщо примушувати брехати друзів людини, що не винувата?
 показати весь коментар
 
 
ну да уже выбили под угрозами..авакова накуй!
 показати весь коментар
 
 
Ловко придумано, но неуверенность свидетеля не может быть доказательством виновности.
На суде, если он будет, адвокаты задолбают этого свидетеля, они будут готовится к этому с сегодняшнего дня. Интересно, для чего раскрываются сейчас карты???
 показати весь коментар
 
 
могли запугать или купить этого свидетеля....
а мог и вправду перепутать дату..
разбираться адвокатам нужно...., но пока никакой сенсации....
 показати весь коментар
 
 
белыми канатами и гагантскими стежками -

чтоб все видели и никто не сомневался ! Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме - Цензор.НЕТ 1551

где будет прятаться Сабаков ?
принимаю ставки
 показати весь коментар
 
 
в Италии конечно! Есть сомнения? Он там уже прятался..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В Италии у него отельный бизнес. Зачем ему прятаться?
 показати весь коментар
 
Та хрен с этими рассказами ротом.Где 10см роста шерлокхомсы?
 показати весь коментар
 
 
Аваков ще потрібний..
подавити можливі заворушення після дозволу приватизації землі іноземцями і "трудового кодексу"
 показати весь коментар
 
 
он наверника ужэ имеет там виллы..
.
а как население Украины, -которое "сделало " себя ВМЕСТЕ ???
,
,
 показати весь коментар
 
А ты как был на курятнике, так и сидишь. До Италии далеко лететь курапету, не дотянешь.
 показати весь коментар
 
я як тепер пам"ятаю де спав рік назад ...вдома ...черговий "пук" ні про що
 показати весь коментар
 
Алиби не смогут предоставить миллионов 10 украинцев как минимум!
И вообще, обвиняемый не должен доказывать свою невиновность - это обязанность следствия. Которое ничего, кроме заключения экстрасенса не имеет.
 показати весь коментар
 
 
да просто европейские товарищи намекнули,шо шота там с шереметом не так...вот и пытаются задним ходом занять предыдущие позиции
 показати весь коментар
 
 
Знеленский спалился для меня на полицаях и прокурорах - с такой правохренительной системой сюда ни один вменяемый инвестор не сунется.
А пойду голосовать или митинговать за кого угодно, кого не знаю - желательно за гитариста на этот раз! Хуже не будет...
 показати весь коментар
 
 
справжня влада , в Україні , вже 6 років належить лише Авакову - Пластир , Офшорник , Зеленський , чи буде гітарист - все одно справжня влада буде лише у Авкакова , доки він залишатиметься на своїй посаді ...
 показати весь коментар
 
 
Чувак просто не помнит. У любого пьющего человека так бывает.
Сказал бы сразу: "не помню" - и не было бы вопросов
 показати весь коментар
 
Ему пальцы в двери вставляли? Или яйца обещали отрезать? А может О_Оченькупили?-Трусло пакостное друга сдал. До того утверждал-"мама, даты на билетах..".Билеты пропали, или мама врет?
 показати весь коментар
 
 
Методів багато. Банально підкинути наркоти в рюкзак, наприклад. Через кілька метрів чувака затримують і привозять на бесіду до слідчого, який пропонує вибір - або даєш потрібні свідчення, і про цей інцидент ми забуваємо, або присядеш на кілька років.
 показати весь коментар
 
 
Аваков знайшов гачки на Єрмілова. Поплив товариш. Навіть квитки перевірили 2016 року. Єрмілов потім скаже, що змусили, а так він друг і чесна людина.
 показати весь коментар
 
 
нічого катастрофічного.... просто дехто перевірив "друга" "на вошивість" ...
 показати весь коментар
 
 
А может кто-то понял, что врат нехорошо... и опасно.
 показати весь коментар
 
похоже этому кодлу лавры овоща покоя не дают, еще немного и они его переплюнут
 показати весь коментар
 
 
За пол года, когда представили подозреваемых в деле Шеремета, уже похоронили два труппа!

Только не говорите, что перед допросом Ваня сам застрелился...
 показати весь коментар
 
 
Можно конечно перепутать дни, даты, если ничего примечательного не случилось.Но если Антоненко у него ночевал а утром уже все СМИ сообщили про убийство,то наверно они обсуждали этот вопрос.Когда давал показания значит был уверен,что именно той ночью он был у него.Теперь не помнит.. Объяснение какое то мутное.
 показати весь коментар
 
 
Делом Шеремета из янелоха делают лоха. Вот вся цель этой фальсификации.
 показати весь коментар
 
 
Eсли за эту фальсификацию Аваков будет изгнан из МВД, зелёный режим рассыпется моментально.
 показати весь коментар
 
 
Дядя понял, что за лжесвидетельство можно срок схлопотать....
 показати весь коментар
 
что то не сильно спешит самый "честный" и "объективный" сайт, на котором "цензуры нет" публиковать аудиозапись разговора "патриота"(и по совместительству фигуранта уголовного дела) Грищенко Владислава "Буча" с куратором сотрудником СБУ Омельченко Андреем Игоревичем, в которой СБУшник "учит" "патриота" Грищенко как половчее уклониться от следствия! "вишенка на торте" для всех кто писает кипятком когда слышит русскую речь - разговор между "патриотом" Грищенко "Буча" и СБУшником ведется исключительно на "языке оккупантов"! наслаждайтесь - https://www.youtube.com/watch?v=hiPxQCBGZWI
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору