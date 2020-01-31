 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шокін розповів в інтерв'юТСН.

За його словами, він останні п'ять місяців бореться за життя. Як говориться в телесюжеті, вперше ексгенпрокурору стало зле у вересні минулого року в Греції: він знепритомнів на вулиці

"Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з висновком грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново", - заявив Шокін.

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Пізніше, за словами Шокіна, було встановлено, що його було отруєно ртуттю. На підтвердження він надав виписки з історії хвороби, зроблені у Відні, в клініці "Рудольфінерхаус", де він проходить лікування у лікаря Миколи Корпана, який лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.

Зараз свій стан Шокін називає задовільним, наступний візит до лікарів у Відень заплановано на лютий.

Він також повідомив, що сподівається на компетентність правоохоронних органів Греції.

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"У мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань. Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством", - цитує Шокіна сайт ТСН.