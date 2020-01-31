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 Політика України
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Все про:отруєння (689) Шокін (148)

 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що був отруєний ртуттю п'ять місяців тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шокін розповів в інтерв'юТСН.

За його словами, він останні п'ять місяців бореться за життя. Як говориться в телесюжеті, вперше ексгенпрокурору стало зле у вересні минулого року в Греції: він знепритомнів на вулиці

"Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з висновком грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново", - заявив Шокін.

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Пізніше, за словами Шокіна, було встановлено, що його було отруєно ртуттю. На підтвердження він надав виписки з історії хвороби, зроблені у Відні, в клініці "Рудольфінерхаус", де він проходить лікування у лікаря Миколи Корпана, який лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.

Зараз свій стан Шокін називає задовільним, наступний візит до лікарів у Відень заплановано на лютий.

Він також повідомив, що сподівається на компетентність правоохоронних органів Греції.

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"У мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань. Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством", - цитує Шокіна сайт ТСН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173155
 
 
 Топ коментарі
 
Этот дедок совсем съехал с рельсов, старческий маразм.
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Выстрелили ртутью из тепловизора.
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Этот дедок совсем съехал с рельсов, старческий маразм.
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а не потрібно з ким попало "кофейок попивати" Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 3442
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Это после тепловизора обострение -- вор вымогатель и корупционер. Место ему в тюрьме с конфискацией Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 2912
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Та да ,как награбленное оформить на типа бывшую жену никакого маразма .. Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 5799
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крепкий падлюка, если даже ртуть не взяла

надо было тапком прихлопнуть ! Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 6184
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Так хотели или отравили?
И ещё, после ртути он бы червей кормил, а не вьюхи раздавал...
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Ну, вообще ртуть это, скажем так, яд небыстрого действия, не сулема и не мышьяк. Его б зае...закохались бы ртутью травить, у неё накопительный эффект, тобто травить надо что называется денно и нощно.
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Вот-вот))
Пять месяцев кормят!
Как ребёнка манной кашей Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 9584

И, кстати, помимо ТСН этот любитель ртути ещё где-то лялякал?
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рассказываю быль:

сижу у друга врача в его кабинете.
прибегает медсестра с выпученными глазами: "пациентка ртуть из градусника выпила !"
друг спокойно говорит: промойте желудок дуре, ртутью надо дышать, а кушать" Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 8030

рукожопье у нас во всем, если даже генпрокурор не знает как травят ртутью !
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Ртути можжа цельну бутыль выпить и высрать, ана в кишках не расфоряицца. Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 9620 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 3693 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 3693
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Да продолжение историй про тепловизор.
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рачкатудей говорит шо цемаха взорвали, есть здесь кто в курсе?
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Тююю... Я думал он уже на лифте к моторыле с захарастом укатил.
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А откуда он это узнал,что только что высрал?И за какие грехи Украине приходится терпеть таких дебилов при власти...
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То что его не травили - это однозначно. Тем более отравить можно испарениями ртути. Только вот насколько я читал - ртуть очень тяжело вывести с организма. Она может на всю жизнь там остаться. Так что не каждый ещё и высрать может.
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Зеленский спасет Трампа от отставки,сообщает Нью-Йорк Таймс.Вот это поворот
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Сегодня Республиканский сенат покончит с импичментом Трампа и переключится на Байдена.Щокин -часть этой игры.
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он от испуга раздавил ректальный термометр
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Стреляли зарядом ртути из тепловизора.
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Он не бухал, он душу дезинфицировал!PS кстати, петята, это ж вашего гаранта генпрокурор, что скажете? Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью - Цензор.НЕТ 1052
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Это не в него стреляли через окно???? Я в этих мусарах уже запутался!
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"телевізором" не вдалося ...вирішили "ртуттю" ..."товагггищ" пшокин ...на дворі 21 сторіччя як хімія так і медицина далеко пішли вперед від часів алхіміків ...якщо вас і хотіли б отравити то ви навряд тут розповідали про "замах" на вимах ...
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A его нет в списках Интерпола, что он свободно путешествует в Австрию, Грецию???
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Стаканчик ртути пропустил?
Бывает...
А вообще, симптомы при отравлении ртутью:
повышение температуры;
озноб;
общая слабость и головная боль;
металлический вкус во рту;
повышенное слюноотделение;
кровоточивость дёсен;
тошнота и рвота;боли в животе и груди;
понос.

Сложно все это пропустить и ни с того ни с сего, потерять сознание на улице.
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Острые отравления ртутью в истории токсикологии не зарегистрированы! Если заставить его дышать парами ртути над емкостью с кипящей тонной ртути, тогда может быть! Если же заставить выпить 100 мл чистой ртути, а это 1кг 300 гр. примерно, то тоже ничего не будет! Правда желудок может до мочевого пузыря растянуться, но то другое дело! Экс-генпрокурор , прекращай звиздеть! Ты и так этим всю жизнь занимался! Отдохни!
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"Если же заставить выпить 100 мл чистой ртути, а это 1кг 300 гр", то можно разбить унитаз - вот и весь результат отравления...
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Травить ртутью это ацтой, сейчас новичком травят.
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А так і не скажеш....Добре, що наші пенсіонери мають кошти на лікування в Греції,та щей в реанімації,а реабілітацію проходять в Германії.Держава піклується про вас....Нє,ну в Байден маладец,таке відмочити !? )))
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йєслі піть бєспробудно, то може примерещитись і не таке
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Да! говорит, упал прямо возле госпиталя где лечили Юща, упал - очнулся - ртуть! Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю - Цензор.НЕТ 9843
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Кому он на хер нужен,дебил уже не знает как о себе напомнить.
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Невже в нього нема нікого з рідні,які б про нього потурбувались, знайшли б нормальну психіатричну клініку,підлікували б його трохи,якшо ще не зовсім пізно? Бо так же і до примусової госпіталізаціі недалеко,він же може бути небезпечним для оточуюючих...Для Байдена,зокрема,ще покусає його...
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А що, толіка з тепловізором поряд не було?! От клоуни!
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Та хоч би й так. Тепловізором не получилось. А шкода.
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Це та жирна тварина яку призначив падлошенко?
То чому ти не здох собака?
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іііі.......чому не отруїли?чу-чуть не рахується...
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Амальгама -прекрасный материал для пломбирования зубов содержит ртуть.
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на пшокине решили не экономить, даже градусник купили ))
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Вот это фантазия у человека ! Ему бы книги писать про секретных агентов, про тепловизоры всякие, про ртуть. Дальше что расскажет ? Чернобыль ради него взорвали, в него целились, не попали.
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Таким вурдалакам в погонах , як ця Пшомошонка , Пшокін ,Юа ,урка-Мурка , та багато інших гнид паразитів ,тільки осиновий кілок і зразу ж на гільляку з тієї ж деревини . Тоді може й був би результат !😈
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Ты шо сдурел. Как гоям можно думать о таких избранных жидах.
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Старий маразматик .і навіщо йому піаритися
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Гроші. У старого маразматика молода дружина і мала дитина, а їздити по Греціях хочеться.
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Трамп купив нашого Шокіна, щоб відмитися. От і дає покази старий дуралєй проти Байдена. Якби хотіли вбии не ртуттю б вбивали. Ртуті треба відро видихати, щоб насмерть.
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А что через окно ГПУ в него уже не стреляли?
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Антиресно. Жиды решили убить жида? Смотрите гои как енто делаетси.
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Вот еще один сказочник))) Андерсенов нынче развелось мама не горюй)))))))))
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електрошокери ))) не завадилоб , ще при народженні, а в реанімації використовують - дефибрілятори! По друге, ртуть не токсична, токсичні пари ртуті, то він їх вдихав де? діагноз - маразм!
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шокин форточку закрыл
тепловизор уронил
из него, как хлынет ртуть
просто жуть, просто жуть...
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