 Шокін заявив, що його намагалися отруїти ртуттю

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шокін розповів в інтерв'юТСН.
За його словами, він останні п'ять місяців бореться за життя. Як говориться в телесюжеті, вперше ексгенпрокурору стало зле у вересні минулого року в Греції: він знепритомнів на вулиці
"Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з висновком грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново", - заявив Шокін.
Пізніше, за словами Шокіна, було встановлено, що його було отруєно ртуттю. На підтвердження він надав виписки з історії хвороби, зроблені у Відні, в клініці "Рудольфінерхаус", де він проходить лікування у лікаря Миколи Корпана, який лікував третього президента України Віктора Ющенка від отруєння діоксином.
Зараз свій стан Шокін називає задовільним, наступний візит до лікарів у Відень заплановано на лютий.
Він також повідомив, що сподівається на компетентність правоохоронних органів Греції.
"У мене немає явних ворогів, яких я точно знаю, що це ворог. Безумовно, одна з версій, але ця версія потребує дослідження, але є можливість причетності Байдена якимось чином до цих питань. Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством", - цитує Шокіна сайт ТСН.
надо было тапком прихлопнуть !
И ещё, после ртути он бы червей кормил, а не вьюхи раздавал...
зае...закохались бы ртутью травить, у неё накопительный эффект, тобто травить надо что называется денно и нощно.
Пять месяцев кормят!
Как ребёнка манной кашей
И, кстати, помимо ТСН этот любитель ртути ещё где-то лялякал?
сижу у друга врача в его кабинете.
прибегает медсестра с выпученными глазами: "пациентка ртуть из градусника выпила !"
друг спокойно говорит: промойте желудок дуре, ртутью надо дышать, а кушать"
рукожопье у нас во всем, если даже генпрокурор не знает как травят ртутью !
Бывает...
А вообще, симптомы при отравлении ртутью:
повышение температуры;
озноб;
общая слабость и головная боль;
металлический вкус во рту;
повышенное слюноотделение;
кровоточивость дёсен;
тошнота и рвота;боли в животе и груди;
понос.
Сложно все это пропустить и ни с того ни с сего, потерять сознание на улице.
То чому ти не здох собака?
тепловизор уронил
из него, как хлынет ртуть
просто жуть, просто жуть...