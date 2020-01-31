 До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Від нинішнього дня контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу - під моїм особистим контролем", - заявив глава уряду.
Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.
На ранок понеділка, 3 лютого, має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.
Також Гончарук доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, Міносвіти, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств. Голови ОДА та держадміністрації в Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.
Також, за словами Гончарука, уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в рамках єдиної державної системи цивільного захисту.
Там же наши люди)
И с аэропорта своим ходом) кто такси, кто метро)
@You_are_Future
Хорошая новость заключается в том, что:
пневмония развивается в менее 10% случаев
критические состояния - в менее 20% развившихся пневмоний
о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений
Но #Коронавирус очень заразен
Президент
Офис президента
Парламент
Кабмин
Офис Генерального прокурора
В срочном порядке
сваливают нахрен отсюдаотправляются в рабочую поездку в США и там в течении 5-6 месяцев составляют план борьбы с вирусом.
Всем остальным, мыть руки и хорошего настроения!
Sentinel #Україна
Отакот... та часть генома #коронавирус которая не похожа на другие #коронавірус наиболее похожа на соотвествующий фрагмент у ВИЧ
В жисть не поверю, что хоть один из эвакуированных из Китая не привез этот вирус.
И сейчас он (а может они) будет преспокойно разносить его до окончания инкубационного периода.
Ну да конечно как и на что списать несуществующие миллиарды из бюджета если не на борь бу с вирусом.
що з карантином рейсів?
відповіді немає.
Статистика показує,що поки що ні...Але з останнім рейсом Рейн Айр -точно(
[28/01/2020 - 14 infected] Sanya, Hainan)
Але ,звичайно, при будь-яких заходах шансів оминути епідемію немає...
але чим пізніше "начнемо" -тим менше буде смертей.. тому що будуть у світі вироблятись певні методики протидії.. НЕ У НАС,звичайно...