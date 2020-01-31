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 Політика України, Здоров'я
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 До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив посилити оборонні та профілактичні заходи щодо недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу 2019 нCoV з Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Від нинішнього дня контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу - під моїм особистим контролем", - заявив глава уряду.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У китайській провінції Хубей перебувають 60 громадян України, деякі з них виявили бажання евакуюватися, - посольство

На ранок понеділка, 3 лютого, має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

Також Гончарук доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, Міносвіти, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств. Голови ОДА та держадміністрації в Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.

Також, за словами Гончарука, уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

Читайте також: У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173150
 
 
 Топ коментарі
 
Зовсім імбецили? Ви його вже, напряму, двома літаками завезли.
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Поржал. Прошел месяц с момента первой фиксации. Иплан.
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Дебилы бл*дь! После того как завезли несколько самолетов из Китая они реши подумать как не завезти вирус К понедельнику Минздрав должен подготовить план мероприятий по недопущению заноса коронавируса на территорию Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9971
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Короновирус Хитер , - За взятку все что хочь можно Пронести.
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30 и 3 мау двумя бортами доставляет Украинцев из Китая. вопрос с карантином будут решать в пн на єтом заседании, а до понедельника пущай контактируют с массами))))
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ЗЕвирус намного опаснее и коварнее
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ибо он делает из сосок Порошенко натуральных дибилоидов
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Поржал. Прошел месяц с момента первой фиксации. Иплан.
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Зовсім імбецили? Ви його вже, напряму, двома літаками завезли.
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Еще до 4 числа завозить будут)
Там же наши люди)
И с аэропорта своим ходом) кто такси, кто метро)
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Ну як після кацапського полону, на камери, везти всіх на обслідування до Феофанії та в інші медичні заклади, то це прийнятно. А два рейси відправити туди ж на карантин з ймовірним страшним вірусом, так нє. Єхайтє. Заражайте. 38 млн. ще забагато.
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Sentinel #Україна
@You_are_Future
Хорошая новость заключается в том, что:
пневмония развивается в менее 10% случаев
критические состояния - в менее 20% развившихся пневмоний
о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений
Но #Коронавирус очень заразен
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_По офвракам самих же кетайцев 213 двухсотых при 187 вылеченных, остальные не определились. "Хорошие новости" у каких-то идиотов...
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Закрити нарешті кордон, оголосити військовий стан і почати бити загарбника. А вірус прекрасний привід для цього. Щоб не допустити розповсюдження зарази на територію України.
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Весь РУСРКОРОНАТАРАКАНО вирус истребить.
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План таков:
Президент
Офис президента
Парламент
Кабмин
Офис Генерального прокурора
В срочном порядке сваливают нахрен отсюда отправляются в рабочую поездку в США и там в течении 5-6 месяцев составляют план борьбы с вирусом.
Всем остальным, мыть руки и хорошего настроения!

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Гончарук, ти в Україну вже завіз багато мандрівників з Китаю. І все, що ви зробили, температуру поміряли "аж інфрачервоним безконтактним термометром". По даним ВОЗ, інкубаційний період до 2 тижнів. З такими даними термометр можеш собі в дупу засунути...
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Дебилы бл*дь! После того как завезли несколько самолетов из Китая они реши подумать как не завезти вирус К понедельнику Минздрав должен подготовить план мероприятий по недопущению заноса коронавируса на территорию Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9971
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Sentinel #Україна
Отакот... та часть генома #коронавирус которая не похожа на другие #коронавірус наиболее похожа на соотвествующий фрагмент у ВИЧ

До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8706
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значит на него можно воздействовать препаратами для вич: ритонавир,лопинавир. Кстати уже это делают(по инфо с thelancet dot com)
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Пи@дець! В Китаї лікарню швидше побудували ніж ці план розроблюють.
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Плановики, ***...
В жисть не поверю, что хоть один из эвакуированных из Китая не привез этот вирус.
И сейчас он (а может они) будет преспокойно разносить его до окончания инкубационного периода.
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Сначала отправляют самолет в Китай, привозят зараженных, потом просто отпускают заражать Украину и через 3 дня начинают думать как противостоять. Дебилы!
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Своевременная мера.Только что сегодня приняли самолеты из Китайскмим ,,туристами,, а на понедельник будут принимать меры по нераспространению вируса из Китая.
Ну да конечно как и на что списать несуществующие миллиарды из бюджета если не на борь бу с вирусом.
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квартальные имитаторы бурной деятельности
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мене цікавить лише одне питання.
що з карантином рейсів?
відповіді немає.
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Ніякого карантину не було. Весь світ в шоці.
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кто нибудь скажите этому идиоту,что в Украине не возможно лабораторно подтвердить короновирус,нет тестов.
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і будуть через дні тільки 10... тому вони не бруть, його не має. як і мозку в ії черепах!
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чи вже в Україні -будемо точно знати за тиждень..
Статистика показує,що поки що ні...Але з останнім рейсом Рейн Айр -точно(
[28/01/2020 - 14 infected] Sanya, Hainan)

Але ,звичайно, при будь-яких заходах шансів оминути епідемію немає...

але чим пізніше "начнемо" -тим менше буде смертей.. тому що будуть у світі вироблятись певні методики протидії.. НЕ У НАС,звичайно...
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ми готові до будь-яких сценаріїв. Від нинішнього дня контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу - під моїм особистим контролем"

До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2537
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О! Профан проснулся, доложи пустоголовому, что план надо было подготовить два понедельника назад, сейчас уже поздно.
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******"ь, якщо ці специ будуть розробляти план! а принцип підводної лотки: нах ви сюди два літаки привезли? Їх задраяти було потрібно, епідемолги ху"ві!
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Негайно ! Верховній раді , прийняти закон , про те , що короновврус не дійсний !
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То свинячий , то поросячий , зараз коронавірус ! Де які пацюки 🐷,збагатяться на чужому горі !
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