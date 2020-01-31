 До понеділка МОЗ має підготувати план заходів щодо недопущення занесення коронавірусу на територію України, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Від нинішнього дня контроль за роботою спеціально створеного оперативного штабу - під моїм особистим контролем", - заявив глава уряду.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план і організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

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На ранок понеділка, 3 лютого, має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

Також Гончарук доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, Міносвіти, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств. Голови ОДА та держадміністрації в Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.

Також, за словами Гончарука, уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

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