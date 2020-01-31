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Все про:хабар (2877) ФДМ (89) Антикорупційна прокуратура (1066)

 Одному з фігурантів справи про дачу хабаря голові ФДМ суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з можливістю застави 12,5 млн грн

Обрано запобіжний захід одному з підозрюваних, який, разом зі спільниками намагався підкупити голову Фонду держмайна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

У повідомленні зазначається: "За клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ одному з осіб, викритих у пропозиції 5 млн дол. США неправомірної вигоди Голові Фонду державного майна України, обрано запобіжний захід.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детектива і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12,5 млн гривень. Крім того, на особу покладено низку процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, особі інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним у справі тривають".

Як відомо, восени 2019 три особи запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності за вказаним підприємством.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ і здійснюють його з листопада 2019 року.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.

Їх було затримано відразу після надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173149
 
 
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Так вот же оно то дело , которое так долго ждали от Холодницкого и Сытника, и на которое Зеленский давал им два месяца. Главнр\ое , чтоб они теперь не подрались из него , кто лучше работал.
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Заплатит , и пускай Живет ,дальше, - А если не заплатит , то значит не того задержали, а Почтальона .
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С. Пояркову за критику зеленой шмаркли прокуроры требовали ночной домашний арест. И взяточнику - домашний арест. Критику *********** приравняли к взятке. Что будет завтра за карикатуру?
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надо по ТВ сделать отдельный канал типа National geographic, где будут показывать наших высокосидящих чиновников как их ловят, как их садят и как через месяц выпускают...
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Наверное у них есть печатный станок , уж на залог то они себе напечатают.
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