 Одному з фігурантів справи про дачу хабаря голові ФДМ суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з можливістю застави 12,5 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

У повідомленні зазначається: "За клопотанням прокурора САП і детективів НАБУ одному з осіб, викритих у пропозиції 5 млн дол. США неправомірної вигоди Голові Фонду державного майна України, обрано запобіжний захід.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детектива і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 12,5 млн гривень. Крім того, на особу покладено низку процесуальних обов'язків.

Нагадаємо, особі інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Обрання запобіжного заходу ще двом підозрюваним у справі тривають".

Як відомо, восени 2019 три особи запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності за вказаним підприємством.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ і здійснюють його з листопада 2019 року.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.

Їх було затримано відразу після надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США.