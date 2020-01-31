EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  4451  110
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4309) опалення (150) тарифи (369) Гончарук_Олексій (592)

 Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення. ФОТО

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення. У нараді взяли участь прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, керівники профільних міністерств, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення 01

Зеленський заслухав інформацію про те, які кроки було зроблено для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання з моменту, коли це питання обговорювалося на засіданні Ради розвитку громад і територій у грудні 2019 року.

Читайте також: 20 міст долучилися до ініціативи щодо зниження тарифів на опалення, - Гончарук

"Всі ми боролися за це. Будь ласка, за результатами. Мене цікавить, яка платіжка була в грудні, для порівняння - у січні, що чекає людей у лютому", - сказав президент. Зеленський зазначив, що, за його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Водночас є повідомлення про мінімальне зниження тарифів або його повну відсутність.

Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення 02

За словами прем'єр-міністра Гончарука, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5-35% менше - залежно від міста та регіону.

"В цілому 143 підприємства в 120 містах прийняли рішення про зниження тарифу, і досить значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними адміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу", - повідомив глава уряду.

Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення 03

Прем'єр підкреслив, що в тих містах, де тарифи на тепло раніше були економічно обгрунтованішими, зараз менше можливості для їх зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними. Гончарук також додав, що на вартість тепла в кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їхнє обладнання, обсяги споживання і втрати тепла.

Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення 04

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не в зниженні цін на газ, а в проведенні ефективної термомодернізації будівель і реалізації заходів з енергоефективності в житловому фонді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173147
 
 
 Топ коментарі
 
...видели уже такие совещания Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление - Цензор.НЕТ 8661
Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление - Цензор.НЕТ 5332
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Что Петина канцелярия сидела с умным видом , что Зеленские . что вообще 10 ти классники . Была , есть и будет одинаковая жопа .разницы на выходе нет!
 показати весь коментар
 
 
Василий,забирай свою молодую команду и валите
на Зеленський провів нараду з питань зниження тарифів на опалення - Цензор.НЕТ 5101 достали...
 показати весь коментар
 
Надо украинцев пересилить в Оман на зиму и вопрос решён!!!
 показати весь коментар
 
 
Чтож не цитируете целиком презика. Там еще было: "в квартире моих родителей" ахахахах. понижальщик хренов )))
 показати весь коментар
 
так премьер же ж все порішав - двері і вікна міняемо, отоплення виключаемо і всі на Канари, там тепло.
 показати весь коментар
 
Веселые истории услышать не хотите ли? Вот одна из них. По результатам совещания Кривому Рогу списали 1,5 млрд долга за отопление. И фопы уже выплачивают налоги вперед. Впрочем, за последнее не уверен. Кто их разберет, этих сборщиков податей...
 показати весь коментар
 
Ну шо зебилы, получили?))
Сейчас вы реально привели к власти барыг,коллаборантов!
Сколько еще бубочке дать дней?))
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору