 Будинок утеплити, вікна і двері - замінити, - Гончарук про те, як знизити платіжки за опалення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
"В середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці платять 677 грн, їхні сусіди на тій самій вулиці в будинку, який вимагає термомодернізації - 1211 грн", - сказав Олексій Гончарук.
У будинку, який оглянув прем'єр, вікна та двері, зокрема в тамбурі і напівпідвальних приміщеннях, замінили на енергоефективні, саму будівлю утеплили.
Всього на ці заходи витратили 889 тис. грн. Значну частину цих грошей компенсували з державного (285 тис. грн), міського (267 тис. грн) і обласного бюджетів (8 тис. грн). Таким чином, самі жителі витратили на модернізацію 329 тисяч гривень.
"Мета уряду - зробити так, щоб витрати людей на комунальні послуги були не більше 15% сімейного бюджету. Найефективніший спосіб знизити витрати - підвищити енергоефективність будівель. У платіжці є дві складові - ціна тепла та обсяг споживання. Суттєво зменшити споживання можна за рахунок енергоефективних заходів. Економія від 25% до 60% тепла веде до зменшення суми в платіжці", - підкреслив Гончарук.
Всього в Україні 180 тисяч багатоквартирних будинків. Більшість із них не є енергоефективними.
У 2020 року уряд виділив 400 млн грн на співфінансування "теплих кредитів" для населення та ОСББ на енергоефективність: утеплення будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів, лічильників, заміну вікон. До 70% цих витрат компенсує уряд. Також додаткова винагорода за заходи з енергоефективності передбачається від місцевої влади.
А щодо платіжок, порівняв грудень 2018 і 2019. За тепло як було 32 грн. за кв. м, так і залишилося; за воду і за управління будинком значно дорожче. За газ трохи дешевше. Так що, платіжка меньше не стала, навпаки більше
Например дают 5-6 тыс евро на утепление дома и это не кредит
Надеюсь, за Зеленского не голосовали?, Хотя, какаяразница.
в реальности ПРАВИЛЬНОЕ утепление цоколя откосов и стен даст до 30-40% економии но нужно часто проветривать дом или вложиться еще и в вентиляцию
зеинформ...
"Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление"
Результат - из списков должников за отопление бесследно пропало коммунальное предприятие Кривого Рога должное за отопление 1.344 млрд. гривен.
Месяца два мы говорили "Украина еще заплатит за Кривой Рог !"
Они шо, совсем дурачки?
Теперь это чмо бухтело о снижении тарифов, оказывается - сами виноваты...
В прошлом году не было никакой индексации.
Не будет и в этом.
Кинули ханыгам 13 пенсию и все дела
Подними обсуждение на цензоре за прошлый март..там все доходчиво изложено.
Может и до тебя дойдет
70% экономии тепла - это снижение потерь(ИТП, тёплые стены, вторая входная дверь - 5%, окна и пр.)
15% - подбор технологического оборудования
15% - правильное управление(датчик по t)
Так считают во всём мире, а не у вас на "селе".
Перетоп при плюсовой температуре - наследие совка. Старые котлы не могут снизить мощность менее 30% - имеем раскалённые батареи! Выход - замена оборудования, это забота местных властей. Выносите мозг мэру.
Для примера. Дети живут в Днепре. 18 этажный дом. Крышная котельная, очень тёплые стены, от вертикального стояка идёт горизонтальная разводка по квартирам с установленными индивидуальными счётчиками тепла с возможностью управления, все батареи с термодатчиками. Температуру в квартире регулируют сами. Результат за январь - 3-х комнатная, 600 грн. 1-я - 0(ноль) комната в середине дома, юг, +22. Дом современной постройки. Спасибо проектантам и строителям, они дошли до потребителя и теперь каждый "сам себе режиссёр".
При современных котлах, старые чугунные батареи в лом. Ставим тонкие пластинчатые, у них быстрая теплоотдача.
Это ликбез для дилетантов.
Тот редкий случай когда Гончарук прав!
Тут на замок кодовый пенсионеры не хотят сдать в подъезде, денег нет, а то утепление дома. Организовывайте централизовано программу утепления управленцы хреновы со страны советов.