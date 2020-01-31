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Все про:Житомир (199) опалення (150) енергоефективність (80) Гончарук_Олексій (592)

 Будинок утеплити, вікна і двері - замінити, - Гончарук про те, як знизити платіжки за опалення

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Житомира оглянув один із будинків, жителі якого провели термомодернізацію. Тепер вони платять за тепло удвічі менше за сусідів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.

"В середньому за двокімнатну квартиру в енергоефективному будинку мешканці платять 677 грн, їхні сусіди на тій самій вулиці в будинку, який вимагає термомодернізації - 1211 грн", - сказав Олексій Гончарук.

У будинку, який оглянув прем'єр, вікна та двері, зокрема в тамбурі і напівпідвальних приміщеннях, замінили на енергоефективні, саму будівлю утеплили.

Всього на ці заходи витратили 889 тис. грн. Значну частину цих грошей компенсували з державного (285 тис. грн), міського (267 тис. грн) і обласного бюджетів (8 тис. грн). Таким чином, самі жителі витратили на модернізацію 329 тисяч гривень.

Читайте також: Перші міста приєдналися до програми енергоефективності з утеплення будинків, - Гончарук

"Мета уряду - зробити так, щоб витрати людей на комунальні послуги були не більше 15% сімейного бюджету. Найефективніший спосіб знизити витрати - підвищити енергоефективність будівель. У платіжці є дві складові - ціна тепла та обсяг споживання. Суттєво зменшити споживання можна за рахунок енергоефективних заходів. Економія від 25% до 60% тепла веде до зменшення суми в платіжці", - підкреслив Гончарук.

Всього в Україні 180 тисяч багатоквартирних будинків. Більшість із них не є енергоефективними.

У 2020 року уряд виділив 400 млн грн на співфінансування "теплих кредитів" для населення та ОСББ на енергоефективність: утеплення будинків, встановлення індивідуальних теплових пунктів, лічильників, заміну вікон. До 70% цих витрат компенсує уряд. Також додаткова винагорода за заходи з енергоефективності передбачається від місцевої влади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173146
 
 
 Топ коментарі
 
258 днів Зеленського, ітогі падвєдьом.
1. Темпи росту економіки скоротилися вдвоє.
2. Промвиробництво впало на 8%
3. Діра в бюджеті оцінюється в 100-120 млрд. грн.
4. Мінус 33 млрд митниця.
5. Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції, повернувшись до рівня 2017 року.
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Серега , оказывается там где все утеплено, то и платежка ниже не будет- ты же читал ганчарука!!!! Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление - Цензор.НЕТ 9578Так что на Хорольской сразу утепляй хвундамент!
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Взагалі, ти знаєш про ті речі, що пишеш? І через який час вони окуплятся? Дом утеплить, окна и двери - заменить, - Гончарук о том, как снизить платежки за отопление - Цензор.НЕТ 8464
А щодо платіжок, порівняв грудень 2018 і 2019. За тепло як було 32 грн. за кв. м, так і залишилося; за воду і за управління будинком значно дорожче. За газ трохи дешевше. Так що, платіжка меньше не стала, навпаки більше
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Когда на улице плюс 5 -6 градусов тепла, а батареи жарят так что не подойти и в квартире плюс 26 !!!! то оно конечно, остается только "окна заменить и стены утеплить". Тепловики шарашат так потому что домовые счетчики и "нормативы тут не пляшут" Платить будешь все равно сколько они тебе "предоставят". Вот такие вот дела...
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В Словакии есть масса программ по удешевлению отопления
Например дают 5-6 тыс евро на утепление дома и это не кредит
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Чтобы утеплить мой частный домик в 1 этаж в 100 квадратов мне нужно 95 тыс гривен. Это пенопласт 10, штукатурка и покраска, т.е. без выпендрежа в виде кирпичиков и пр. Это просчет цены прошлого лета, может уже и дороже. Минватой еще дороже. Так где моей семье взять такие деньги, чтобы выбросить за один момент, причем окупаемость сомнительная? Знакомые утеплили (дом меньше+сами лепили пенопласт) и сильной экономии не заметили.
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Стены станут теплее - и будет субъективное ощущение уюта, даже если градусник будет показывать примерно ту же температуру воздуха.
Надеюсь, за Зеленского не голосовали?, Хотя, какаяразница.
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неправильно утеплили поентому и економии не заметили, куча ньюансов которие очень важни и их несоблюдение чревато нулевим ефектом и вибросом денег на ветер
в реальности ПРАВИЛЬНОЕ утепление цоколя откосов и стен даст до 30-40% економии но нужно часто проветривать дом или вложиться еще и в вентиляцию
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Скажите ему,шоб шёл нахер,дом новый,утеплен,пластик тхкамерный,один хрен 430 кубов за январь.
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ти не правильно зрозумів льоху бачиш як він утеплився ... в камізельці зимою ходить тому йому в сраку й тепло ..ох ви ж всі такі лохи
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Утепляй, не утепляй - это никак не влияет на суммы в платёжках. Всё зависит от температуры подачи теплоносителя и скорости его прохождения по трубе (расход - м. куб./час). Централизованное регулирование по температуре окружающей среды - фикция. Температура теплоносителя на входе около 60 град. при любой погоде.
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Просто если теплее то для нагрева теплоносителя нужно меньше энергии!
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Это экономия для теплосети, а не для жильцов
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такие советы должен давать приглашенный столяр или плотник...а не премьер страны.
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ні краще всім вдягнути камізельки і премії на 400 тис гривень взяти як Льоха
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Будинок утеплити, вікна та двері - замінити, - Гончарук про те, як знизити платіжки за опалення - Цензор.НЕТ 5111

зеинформ...

"Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление"
Результат - из списков должников за отопление бесследно пропало коммунальное предприятие Кривого Рога должное за отопление 1.344 млрд. гривен.
Месяца два мы говорили "Украина еще заплатит за Кривой Рог !"
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Это типа если я заложу окна и двери кирпичом, я буду меньше платить за отопление?
Они шо, совсем дурачки?
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Пока на входе в квартиру не будет стоять кран по отоплению, перекрывающий подачу тепла в квартиру, ничего не будет, но для этого надо менять подачу тепла, отказываясь от подачи по стоякам.
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Счетчик тепла на каждую квартиру должен быть.
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В новостройках счётчик тепла в каждой квартире, 100%. В домах советской постройки невозможно поставить счётчики на каждую квартиру. Почему? Представьте 100 кв. дом где надо заменить ВСЁ! Деньги просто охеренные. Где взять? Да и жильцы в квартиры не пустят и будут правы. Ставят или на подъезд или дом.
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в германии стоят счетчики на КАЖДОЙ БАТАРЕЕ!!!!!!!!!!!!! и немец сам регулируеть сколько тепла он потребит в какой комнате..............
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и да в берлине в старом фонде СТАРИЕ ДЕРЕВЯННИЕ ОКНА - менять низзя историчесний облик...............
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просто в энергоэффективном доме живут "простые граждане" с зарплатой 226 000 грн. , а в доме на этой же улице живут их соседи с зарплатой 4 723 грн. , но в среднем все живут богато..
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а наш льоха бригадир бригадир бригадир...а хо то ж у нас тоді премєр???
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В свое время грося полгода обещал индексацию пенсий - отвесил всем большой болт.
Теперь это чмо бухтело о снижении тарифов, оказывается - сами виноваты...
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Индексация пенсий происходит автоматически в зависимости от инфляции и мин. пенсии.
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Не кизди!
В прошлом году не было никакой индексации.
Не будет и в этом.
Кинули ханыгам 13 пенсию и все дела
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У меня на работе каждый второй пенсионер. Я в курсе, каждый месяц только и слышу пересчитали и насколько.
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Ну и насколько?
Подними обсуждение на цензоре за прошлый март..там все доходчиво изложено.
Может и до тебя дойдет
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По разному. Зависит от размера пенсии, но посмотрю.
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Уже не раз писал на Цензоре.
70% экономии тепла - это снижение потерь(ИТП, тёплые стены, вторая входная дверь - 5%, окна и пр.)
15% - подбор технологического оборудования
15% - правильное управление(датчик по t)
Так считают во всём мире, а не у вас на "селе".
Перетоп при плюсовой температуре - наследие совка. Старые котлы не могут снизить мощность менее 30% - имеем раскалённые батареи! Выход - замена оборудования, это забота местных властей. Выносите мозг мэру.
Для примера. Дети живут в Днепре. 18 этажный дом. Крышная котельная, очень тёплые стены, от вертикального стояка идёт горизонтальная разводка по квартирам с установленными индивидуальными счётчиками тепла с возможностью управления, все батареи с термодатчиками. Температуру в квартире регулируют сами. Результат за январь - 3-х комнатная, 600 грн. 1-я - 0(ноль) комната в середине дома, юг, +22. Дом современной постройки. Спасибо проектантам и строителям, они дошли до потребителя и теперь каждый "сам себе режиссёр".
При современных котлах, старые чугунные батареи в лом. Ставим тонкие пластинчатые, у них быстрая теплоотдача.
Это ликбез для дилетантов.
Тот редкий случай когда Гончарук прав!
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странно но все батареи с термодатчиками стоять в Берлине даже в домах 1916 года!!! и на чугунних тоже.. Просто там у дома хозяин не бивший ссср а реально живой человек которий заинтересован не брать по карманам.........
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То что нам надо сделать мы знаем, а что надо сделать вам...
Тут на замок кодовый пенсионеры не хотят сдать в подъезде, денег нет, а то утепление дома. Организовывайте централизовано программу утепления управленцы хреновы со страны советов.
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Государство отделилось от людей, люди от государства отделится не могут. Программа команды КО.
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