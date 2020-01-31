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 Політика України
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Все про:Зеленський (4309) Ізраїль (368) Голокост (84) Ліон Йоель (5)

 В Ізраїлі з розумінням поставилися до того, що Зеленський віддав місця української делегації жертвам Голокосту, - посол Ліон

Ізраїльське суспільство й уряд із розумінням поставилися до рішення президента Володимира Зеленського поступитися місцями української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті жертв Голокосту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

"Міністр охорони навколишнього середовища Ізраїлю Зеєв Елькін і інші ізраїльські міністри теж відмовилися від своїх місць на церемонії на користь жертв Голокосту, так що до рішення Зеленського поставилися з розумінням... Президент Зеленський, до речі, запропонував віддати одне з місць моїй мамі, але ми не захотіли цього робити", - зазначив дипломат.

Посол додав, що в Ізраїлі проходить третя за рахунком дострокова виборча кампанія, тому на адресу іноземних лідерів можуть звучати різні заяви від тих чи інших чиновників.

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Водночас Ліон вказав, що керівництво "Яд Вашем" спочатку запросило жертв Голокосту, але не врахувало вік постраждалих у трагедії.

"Знаю від співробітників Яд Вашем, що було прийнято рішення запрошувати жертв Голокосту, але при цьому ще потрібно було врахувати, що людям може бути просто фізично важко. Коли приїжджає стільки глав іноземних держав, система безпеки настільки жорстка, що іноді простіше подивитися церемонію вдома по телевізору", - сказав посол.

Нагадаємо, що президент Зеленський був в Ізраїлі під час проведення форуму пам'яті Голокосту, але не був присутній на ньому. Він віддав місця української делегації жертвам Голокосту і їхнім сім'ям. Таким чином президент України не брав участі в ключовій церемонії форуму, де одним зі спікерів був президент РФ Володимир Путін.

Замість цього на запрошення головного рабина України Моше Асмана Зеленський відвідав Стіну плачу, де була виголошена молитва за мир в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173145
 
 
 Топ коментарі
 
Ага) мы читали с каким пониманием "прославляли" ваши сми зебобу на весь Мир)))
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Об этом сказано в заявлении мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, информируетЦензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.
"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст свои места тем, кто пережил Холокост", - сказано в заявлении мемориального центра.
"Президенту объяснили, что мы согласились на присутствие переживших Холокост, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, что он делает такой шаг на мероприятии под названием "Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом", - добавили в мемориальном центре.
В официальном сообщении "Яд Вашем" пояснил, что форум - это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров. Источник:https://censor.net.ua/n3171554
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Что же здесь хорошего? Передаст-горе в семье. В Ізраїлі з розумінням поставилися до того, що Зеленський віддав місця української делегації жертвам Голокосту, - посол Ліон - Цензор.НЕТ 5896
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Ага) мы читали с каким пониманием "прославляли" ваши сми зебобу на весь Мир)))
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Порохоботы, почему я не вижу кучи ваших комментариев к вот этой новости: https://censor.net.ua/news/3173064/delo_kernesa_rassmotryat_zanovo_apellyatsionnyyi_sud_otmenil_reshenie_o_zakrytii ? Почему не восхваляете Петю, не говорите о том, как эффективно его "замечательная" команда разобралась с сепарами типа Кернеса, а?
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Я понимаю, что зеленые кроме дешевого пиара и восхваления моники ничего не умеют. Но сложить 1+1 как это символично. Кернес держит Харьков, Харьков - 50% + ватный, если начнут теребить Кернеса, то получат ХНР. Рашка как раз таки и ждет где бы свою мохнатую руку всунуть. Страна нехрена не монолитна сейчас и чтобы сохранить ее необходимо идти на компромис с местными элитами.
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"Я понимаю, что зеленые кроме дешевого пиара и восхваления моники ничего не умеют." - нужно заменить "зеленые" на "порохоботы" и "моники" на "барыги". Тогда будет правильное предложение.
Теперь по сути твоего глупейшего комментария:
Хотя о чем тут говорить. Более дебильную отмазку для оправдания абсолютного бездействия команды Порошенко даже придумать сложно.
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Вот поэтму я и свалил в штаты. У вас с логикой на Вы и шепотом, а телевизор выбил остатки здравого смысла. Удачи вам разваливайте страну дальше, только не войте, когда кацапы вас драть будут, шо это не вы и хата не ваша ...
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Какой компромис с ватным гэпой?!
Нам ватного зели унюханого хватает! Всехнах! А нам терпения, шоб без фальшстарту!)))
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Ну реально в 14 Харьков был на грани ХНР и только благодаря гэпе, какой бы он контрацептив не был, этого не случилось ... Не было б рашки, то да не вопрос всю вату на кол, а так Харьков без гэпы это очень большие риски ...
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а хдє достойная награда за благороцтво?
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Об этом сказано в заявлении мемориального комплекса "Яд Вашем" в Израиле, информируетЦензор.НЕТ со ссылкой на Times of Israel.
"Сегодня утром президент Украины объявил, что передаст свои места тем, кто пережил Холокост", - сказано в заявлении мемориального центра.
"Президенту объяснили, что мы согласились на присутствие переживших Холокост, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение вызывает недоумение, что он делает такой шаг на мероприятии под названием "Помни Холокост, чтобы бороться с антисемитизмом", - добавили в мемориальном центре.
В официальном сообщении "Яд Вашем" пояснил, что форум - это не публичное мероприятие, а встреча мировых лидеров. Источник:https://censor.net.ua/n3171554
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"Сегодня утром президент Украины объявил, что ПЕРЕДАСТ отдаст свои места тем, кто пережил Холокост", - сказано в заявлении мемориального центра.
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Ну вот и хорошо, что наш перзидент объявил, шо он - ********! )
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Что же здесь хорошего? Передаст-горе в семье. В Ізраїлі з розумінням поставилися до того, що Зеленський віддав місця української делегації жертвам Голокосту, - посол Ліон - Цензор.НЕТ 5896
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Ну какое ж горе?! 73%- счастливы! Мы ж не гомофобы какие-то!)
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вроде жертвам Холокоста давали билетики бесплатно и так, мест всем хватало.
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Вообще то мероприятие , - Чествование Убиенных и должны присутствовать Оставшиеся в Живых. А не Те которые Привели своими Действиями к Подобному. Пакт Молотова Рибентропа .
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Да забирайте уже к себе этого жидка-коротышку. Мы только пять баянов на радости порвём.
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