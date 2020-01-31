 За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста "Запоріжжя", - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозилися в Україну. У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами і гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів. За оформлення одної митної декларації він вимагав 500 гривень. Таким чином із кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину в розмірі 50 тис. гривень.
Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час одержання частини хабаря із загальної суми 40 тис. гривень.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Мы - таможня, нам всё можно! (с)
это ж предохранитель от коррупции, по мнению зелебобов.
Справа виглядає так: головне слово в цьому заголовку "систематические". Значить СБУ йому одного разу сказали перестати брати хабарі, другого разу і так разів двадцять. А він не перестав от його і "хапнули"🤪