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Все про:хабар (2877) Правоохоронні органи (716) СБУ (5089) митниця (655) Запорізька область (436)

 За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста "Запоріжжя", - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ викрили в систематичному отриманні хабарів головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя" Дніпровської митниці ДМС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста Запоріжжя, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від підприємців за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які ввозилися в Україну. У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами і гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів. За оформлення одної митної декларації він вимагав 500 гривень. Таким чином із кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину в розмірі 50 тис. гривень.

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Правоохоронці затримали інспектора на робочому місці під час одержання частини хабаря із загальної суми 40 тис. гривень.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173144
 
 
 Топ коментарі
 
...ну вот и результаты деятельности таможни для гетманцева За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 8259 Хавай.Те! За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 7740
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Урод,брал бы не систематически,был бы на свободе.
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правильно ,не надо было в лінолеум, надо было мордой в асфальт... с торможением, только так он поймет за что ,а не разговорами о птичках
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...ну вот и результаты деятельности таможни для гетманцева Хавай.Те! За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 7740
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Урод,брал бы не систематически,был бы на свободе.
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Це все до гузна. Доки вирішувать будуть люди, буде корупція.
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За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье"

Мы - таможня, нам всё можно! (с) За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 2898
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А навіщо його мордою у лінолеум класти? Він чинив опір чи щоб принизити людську гідність особи в погонах?
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правильно ,не надо было в лінолеум, надо было мордой в асфальт... с торможением, только так он поймет за что ,а не разговорами о птичках
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Кстати - очень взвешенное и верное по сути замечание. Ладно, человеческое достоинство - это понятие уже давно растоптано. Он в форме, а с ним - как с грузинским барсеточником или нигером-наркобарыгой. Это полная девальвация понятий о чести и достоинстве со стороны СБУ - дешёвая постановка на камеру. Да они и сами - ОПГ, и действуют сообразно своей картине мира. Хотелось бы предложить им посмотреть "Ошибку резидента" или, я не знаю там.. "Берегись автомобиля" на худой конец, чтоб примерно, в первом приближении ощутили, что такое благородство - внутреннее, и по отношению к своему оппоненту, но зачем? Они уже окончательно конченые, и не в коня корм.
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И как долго были эти "систематические взятки", пять - десять лет? И почему так долго ждали?
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а брав би не систематично - а наприклад по "нечетним"...., працював би і дальше За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 8978,
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зарплату ему За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ - Цензор.НЕТ 739 2 млн гр и воровать не будет по мнению дураков .
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На поруки,чи під заставу? І від роботи відстороняти не думайте,бо потім компенсаціїї замахаєтесь платити...
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Когда уже заголовки будут выглядеть так- "Посажен на 10 лет за ..........".
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А если бы брал не систематически то всё было бы хАрАшо...
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а шо у него зп не 200 тысяч?
это ж предохранитель от коррупции, по мнению зелебобов.
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Интересная формулировка: "За систематические взятки..." Это как понимать? Что, он брал, брал взятки, а потом спецслужбам надоело, или он перестал делиться, и они его решили задержать? Или кто-то из своих коллег решил, что ему уже достаточно, пора и другим уступить место?
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Значит , за систематичные , - Арест , а Одиночные Можно, главное что бы в Систему не переходило.
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максимум через неделю отпустят , но сейчас новые времена и возможно даже выгонят с работы , но не закроют , суд отпустит по любому
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А що так довго чекали??? за мало відкату давав??? баканов же казав 20 30%!!!
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В прошлом году было две аналогичные новости тут на Цензоре по одесскому порту - таможенники, которых я знаю по работе лично - тоже лежат на полу, в карманах и в столе баксы. Уже оба на работе, один назначен начальником ВМО. Это всё внутриклановые разборки с целью компромата на действующего руководителя, с целью поставить своего на ключевую должность. Инспектора, которых ради этого хлопают под камеру на взятке - просто тушки, к ним на самом деле чисто по человечески у мусоров вопросов нет - все эти расклады понимают, и чувака скоро отпустят. Не бесплатно, конечно, "ну мы ведь работали" - полиняет штук на 20-30 и пойдёт отрабатывать.
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Опять полумеры! Должны быть задержаны все сотрудники Запорожской таможни! Все задержаны и все уволены! Они там все в доле, в связке, как альпинисты. И садить надо всех!!!
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"За систематические взятки задержан главный инспектор таможенного поста "Запорожье", - СБУ. "

Справа виглядає так: головне слово в цьому заголовку "систематические". Значить СБУ йому одного разу сказали перестати брати хабарі, другого разу і так разів двадцять. А він не перестав от його і "хапнули"🤪
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