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 Економіка, Події
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Все про:Нефьодов (140) Гетманцев (43) Державна митна служба (8)

 У діяльності митниці ми ще не бачимо результатів, - глава комітету ВР Гетманцев про роботу голови Митної служби Нефьодова

Глава податково-фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев висловив своє ставлення до діяльності голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net

Відповідаючи на запитання про діяльність голови ДПС Сергія Верланова і глави ДМС Максима Нефьодова, Гетманцев зазначив: "Ми залучені в процес діяльності цих органів, тому що у нас в комітеті є така практика - ми регулярно заслуховуємо їхні звіти. Верланова заслуховували один раз, Нефьодова - вже двічі. Дійсно щодо Нефьодова ситуація гірша, хоча він вирівнявся з показниками, якщо порівнювати надходження в доларах рік до року. Навіть зробив трохи більше в доларі, але в гривні це катастрофічна різниця. Вона, звичайно ж, пояснюється курсом і енергоринком, але питання все одно залишаються.

Чого ми не бачимо на митниці, що ми бачимо в ДПС? Якщо подивимося на діяльність митниці неозброєним поглядом, бачимо ті самі черги, оголошення в інтернеті про завезення товару за якоюсь вартістю за кілограм без внутрішнього огляду. Мало того, що цей бізнес працює, так він ще й загальнодоступний. Схеми з ухилення від оподаткування як працювали, так і працюють. Ми пам'ятаємо, як ще влітку СБУ перекрила контрабандні канали. Мережі, споживачі скаржилися, що не можуть отримати товар. Не потрібно нікуди ходити, навіть цифри перевіряти. Всі бачили, що контрабандні потоки припинилися. А тепер чомусь поновилися. У нас є питання - чому?

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Тому щодо діяльності митниці ми ще не бачимо результатів. Може, мало часу пройшло".

Відповідаючи на запитання, що Нефьодов має "залізною рукою" розігнати корупціонерів, глава комітету ВР зазначив: "Це питання політичної волі, я згоден. Насправді ті кілька сімей, які здійснюють контрабандну діяльність сукупно з силовими органами, загальновідомі. Тим більше правоохоронним органам. Це питання правил гри на цьому ринку. Тобто до них доводиться інформація: "Шановні панове, з завтрашнього дня ми починаємо митнитись або припиняємо роботу". Упевнений, механізми припинення сірого імпорту прості і всі перебувають у руках керівництва митниці".

"Я переконаний у тому, що у контрабандистів дуже прибутковий бізнес. Але ніхто з державою не вступатиме в активну конфронтацію. Ми ж не бананова республіка", - резюмував Гетманцев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173143
 
 
 Топ коментарі
 
А статистика все видит

По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 7944
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Зеленський призначив низку посадовців, які потрапляють під дію закону про люстрацію, - "Схеми" - новини Еспресо TV | Україна

По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 3444
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Нова митниця від Слуг Урода, все схвачено і все поділено
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такого жирного суслика - и не видеть)))
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По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова

А кто-то стопудово видит. По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 1062
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Данііл Гєтманьцев не бачить результатів! Я так дивлюсь на всі ці «нові лиця»...
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так таможню же уже перегрузили, а результат ещё хуже
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Як можна бачити результат роботи, якої нема?
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Владимир Зеленский раскритиковал таможенников на Закарпатье, но никто из них не подал в отставку
Таможенники, которым Владимир Зеленский во время совещания на Закарпатье устроил разнос и предложил начинать нормально работать, или писать заявления на увольнение, не покинули свои должности. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "Сегодня".
"Никто не написал заявления, конечно..." - сказал он.
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Потому что кроме бороды нужно иметь мозги и совесть
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Лучше бы немцев или английских таможенников поставили по контракту чем наших ненасытных поросяток. По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 3015
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ну если труба с бакновым обсуждают % на таможне результат должен быть,плохо ищите По деятельности таможни мы еще не видим результатов, - глава комитета ВР Гетманцев о работе главы Таможенной службы Нефьодова - Цензор.НЕТ 36
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