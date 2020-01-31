 У діяльності митниці ми ще не бачимо результатів, - глава комітету ВР Гетманцев про роботу голови Митної служби Нефьодова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net
Відповідаючи на запитання про діяльність голови ДПС Сергія Верланова і глави ДМС Максима Нефьодова, Гетманцев зазначив: "Ми залучені в процес діяльності цих органів, тому що у нас в комітеті є така практика - ми регулярно заслуховуємо їхні звіти. Верланова заслуховували один раз, Нефьодова - вже двічі. Дійсно щодо Нефьодова ситуація гірша, хоча він вирівнявся з показниками, якщо порівнювати надходження в доларах рік до року. Навіть зробив трохи більше в доларі, але в гривні це катастрофічна різниця. Вона, звичайно ж, пояснюється курсом і енергоринком, але питання все одно залишаються.
Чого ми не бачимо на митниці, що ми бачимо в ДПС? Якщо подивимося на діяльність митниці неозброєним поглядом, бачимо ті самі черги, оголошення в інтернеті про завезення товару за якоюсь вартістю за кілограм без внутрішнього огляду. Мало того, що цей бізнес працює, так він ще й загальнодоступний. Схеми з ухилення від оподаткування як працювали, так і працюють. Ми пам'ятаємо, як ще влітку СБУ перекрила контрабандні канали. Мережі, споживачі скаржилися, що не можуть отримати товар. Не потрібно нікуди ходити, навіть цифри перевіряти. Всі бачили, що контрабандні потоки припинилися. А тепер чомусь поновилися. У нас є питання - чому?
Тому щодо діяльності митниці ми ще не бачимо результатів. Може, мало часу пройшло".
Відповідаючи на запитання, що Нефьодов має "залізною рукою" розігнати корупціонерів, глава комітету ВР зазначив: "Це питання політичної волі, я згоден. Насправді ті кілька сімей, які здійснюють контрабандну діяльність сукупно з силовими органами, загальновідомі. Тим більше правоохоронним органам. Це питання правил гри на цьому ринку. Тобто до них доводиться інформація: "Шановні панове, з завтрашнього дня ми починаємо митнитись або припиняємо роботу". Упевнений, механізми припинення сірого імпорту прості і всі перебувають у руках керівництва митниці".
"Я переконаний у тому, що у контрабандистів дуже прибутковий бізнес. Але ніхто з державою не вступатиме в активну конфронтацію. Ми ж не бананова республіка", - резюмував Гетманцев.
А кто-то стопудово видит.
Таможенники, которым Владимир Зеленский во время совещания на Закарпатье устроил разнос и предложил начинать нормально работать, или писать заявления на увольнение, не покинули свои должности. Об этом сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "Сегодня".
"Никто не написал заявления, конечно..." - сказал он.