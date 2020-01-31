 Працюємо над організацією зустрічі Зеленського з прем'єром Угорщини Орбаном, - Дмитро Кулеба

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми — я, міністр закордонних справ, Офіс Президента — всі працюємо над тим, щоб зустріч між прем’єр-міністром Угорщини і Президентом України відбулась. Але вони мають на ній про щось домовитися, а домовленості такого масштабу потрібно дуже ретельно готувати", - сказав він.
Коментуючи заяву Орбана про те, що Угорщина "чекає своєї черги" на зустріч з Президентом України, Кулеба зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини — занадто значна політична фігура, щоб "чекати в черзі".
"Просто у прем’єр-міністра чудове почуття гумору. По-моєму, це була шикарна дипломатична заява. Я вкотре оцінив дипломатичний талант Віктора Орбана", - зазначив віцепрем’єр.
Він нагадав, що українська сторона місяцями надсилала Угорщині дуже чіткі сигнали, у тому числі публічні, про те, що хоче нормальної предметної розмови, спрямованої на пошук рішення, яке влаштує обидві сторони.
За словами Кулеби, він особисто "сто тисяч разів" наголошував, що так, як було до ухвалення закону про середню освіту у 2017 році, вже не буде, але про те, як буде, можна домовитися в рамках українського законодавства і з повагою до інтересів Угорщини і України.
"Вершиною цієї комунікації було новорічне привітання Президента України, в якому він сказав кілька фраз угорською мовою. І після цього Прем’єр-міністр Орбан нас почув і відчув, що це і є момент, коли треба відповісти. Водночас, важливо, що це було звернення, передусім, до угорської меншини - українських громадян угорського походження. І коли будемо зустрічатися з угорськими партнерами, будемо конкретно говорити про проєкти, які вестимуть до розвитку Закарпаття", - повідомив Кулеба.
Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.
Ще до його прийняття Угорщина неодноразово заявляла, що Будапешт буде блокувати переговори про членство України в НАТО доти, поки Київ буде "обмежувати права національних меншин".
6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки, згідно з якими закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.
дебилов... клоунов
кстати, Венгры были в коалиции с гитлеровской Германией, и зверствовали в Украине "неподецки".. Может быть начнем разговор с компенсаций и репараций?!
и нам заплатят.. нужно работать над этим!
Их вымуштровали австрийцы. Венгры - шляхетны Венгры держат всех на растоянии
Венгрия - сплошной геотермальный курорт. большие доходы от туристов
В Закарпатье тоже есть термальные воды .НО МЕСТНЫЕ КНЯЗЬКИ СОВСЕМ ЗАЖРАЛИСЬ И НЕ ДАЮТ ИНВЕСТОРАМ УКРАИНСКИМ РАБОТАТЬ - ПОТОМУ И НОРМАЛЬНЫХ КУРОРТОВ НЕТ
Венгры 2 года назад подогнали нрвые дороги к границе и построили новые здания - а с украинской стороны СПЛОШНОЕ ПОЗОРИЩЕ
Когда венгерские делегации приезжают в Закарпатье - они в шоке от дорог
Как требовать чего то от венгров .когда такой срач в Закарпатье ?
через всю ВЕНГРИЮ ИДЕТ НОВЫЙ АВТОБАН В АВСТРИЮ И ИТАЛИЮ
Русская сигаретная мафия пристроилась тягать фуры с сигаретами . ВЕНГРЫ С ЭТИМ БОРЮТСЯ .А Украина ???
До встречи хоть тут порядок навести бы
За Орбана голосует сельское население .ТАКОВА реальность .как и в Украине за ЗЕ
Но переговоры вести надо
Хватит сепаратизм плодить. Скатертью дорога и без естественно гражданских прав в Украине!
Они не виноваты . что хремль их заграбастал в войну
и так их вывозили большевики в сталинские лагеря в 45 за их национальность
вопрос упирается в обучение детей .в налоги . в пенсии .В ЕВРОБЛЯХИ .в доступные кредиты
ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНО ПРОГРЕССИВНОЕ РЕШЕНИЕ - И ДЕТИ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ
петр первый.1721 год.
"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление Президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал Источник: https://censor.net.ua/n3173141
бл шо они только не несут в массы!