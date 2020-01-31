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 Політика України
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Все про:Угорщина (525) Зеленський (4309) Кулеба Дмитро (211) Віктор Орбан (7)

 Працюємо над організацією зустрічі Зеленського з прем'єром Угорщини Орбаном, - Дмитро Кулеба

Українська сторона працює над організацією і змістовним наповненням зустрічі президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми — я, міністр закордонних справ, Офіс Президента — всі працюємо над тим, щоб зустріч між прем’єр-міністром Угорщини і Президентом України відбулась. Але вони мають на ній про щось домовитися, а домовленості такого масштабу потрібно дуже ретельно готувати", - сказав він.

Коментуючи заяву Орбана про те, що Угорщина "чекає своєї черги" на зустріч з Президентом України, Кулеба зауважив, що прем’єр-міністр Угорщини — занадто значна політична фігура, щоб "чекати в черзі".

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"Просто у прем’єр-міністра чудове почуття гумору. По-моєму, це була шикарна дипломатична заява. Я вкотре оцінив дипломатичний талант Віктора Орбана", - зазначив віцепрем’єр.

Він нагадав, що українська сторона місяцями надсилала Угорщині дуже чіткі сигнали, у тому числі публічні, про те, що хоче нормальної предметної розмови, спрямованої на пошук рішення, яке влаштує обидві сторони.

За словами Кулеби, він особисто "сто тисяч разів" наголошував, що так, як було до ухвалення закону про середню освіту у 2017 році, вже не буде, але про те, як буде, можна домовитися в рамках українського законодавства і з повагою до інтересів Угорщини і України.

"Вершиною цієї комунікації було новорічне привітання Президента України, в якому він сказав кілька фраз угорською мовою. І після цього Прем’єр-міністр Орбан нас почув і відчув, що це і є момент, коли треба відповісти. Водночас, важливо, що це було звернення, передусім, до угорської меншини - українських громадян угорського походження. І коли будемо зустрічатися з угорськими партнерами, будемо конкретно говорити про проєкти, які вестимуть до розвитку Закарпаття", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був ухвалений Верховною Радою VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Ще до його прийняття Угорщина неодноразово заявляла, що Будапешт буде блокувати переговори про членство України в НАТО доти, поки Київ буде "обмежувати права національних меншин".

6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновки, згідно з якими закон про функціонування української мови як державної слід переглянути. Крім того, Україні слід терміново підготувати закон про національні меншини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173141
 
 
 Топ коментарі
 
А давайте организуйте так, как вы организовали с султаном Омана. Так чтобы через неделю, не больше и этот йоббик того...
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Венгрии ещё не прилетало. Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8059
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то будет эпохальная встреча двух дебилов... клоунов Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 3489
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хоч би зустріч відбулася на території мадяр - може Закарпаття уникне потопу Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 368
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а она (встреча) нам нахер нужна?!..
кстати, Венгры были в коалиции с гитлеровской Германией, и зверствовали в Украине "неподецки".. Может быть начнем разговор с компенсаций и репараций?!
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Больше чем кацапы, в Украине, не зверствовал и не зверствует никто. Может с них компенсацию и репарацию требовать?
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а все к этому идет.. Совок заплатил по долгам Парижского клуба спустя более 70 лет..
и нам заплатят.. нужно работать над этим!
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Клован "наработает"! Еще и должны останемся.
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что мне интересно, чего ваш зелёный овощь наболтал такое, что все страны заняли неитрально ожидающую позицию, а президент Литвы прямо сказал, что надеиться и посоветовал зелёному чумирле не сдовать интересы Украины. Да ещё, кто там рядом с Венгрией, бывает что задевает и соседей.
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А давайте организуйте так, как вы организовали с султаном Омана. Так чтобы через неделю, не больше и этот ****** того...
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а могли все троём, ну типа ***** ещё пригласить и всей троицой ласты склеить.
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О да! Интересный бы получился челледж бедоносцев - победит опытный но старый или молодой но перспективный. В любом случае это будет позитив.
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надо было на нем до Омана потренироваться...а то сразу с султана начал ))))
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зеленский отменит санкции конгресса сша и евросоюза.война закончилась.теперь россия мышибраття навеки.
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Венгры - очень интересная нация
Их вымуштровали австрийцы. Венгры - шляхетны Венгры держат всех на растоянии
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ВЕНГРЫ любят порядок . дороги в ВЕНГРИИ прекрасные . хотя у австрияк - лучше
Венгрия - сплошной геотермальный курорт. большие доходы от туристов
В Закарпатье тоже есть термальные воды .НО МЕСТНЫЕ КНЯЗЬКИ СОВСЕМ ЗАЖРАЛИСЬ И НЕ ДАЮТ ИНВЕСТОРАМ УКРАИНСКИМ РАБОТАТЬ - ПОТОМУ И НОРМАЛЬНЫХ КУРОРТОВ НЕТ
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Разве мог бы Закарпатью помешать такой курорт? НО МЕСТНАЯ ЗНАТЬ контролирует все и не дает работать
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 6945
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новый термальный курорт БЮК ФЮРДО в голом поле . блин
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 3907
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Кулеба ,до визита разберитесь с погрнаничнымпереходом БЕРЕГШУРАНЬ
Венгры 2 года назад подогнали нрвые дороги к границе и построили новые здания - а с украинской стороны СПЛОШНОЕ ПОЗОРИЩЕ
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Та нахыба оті дороги тут треба, щоб народ швидче звалив до европи?
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А нам какое дело до переходов, ни хер шастать, а кто шастает, пусть и строит дороги. А государство причем?
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Вопрос дорог в Берегово . Где кстати находится консульство Венгрии . Это позорище из ям на дорогах
Когда венгерские делегации приезжают в Закарпатье - они в шоке от дорог
Как требовать чего то от венгров .когда такой срач в Закарпатье ?
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А на хер Украине Венгерские делегации? Хватит, нараздавали паспортов!
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А венгры, если не нравиться могут спокойно п..ваь вт Венгрию, а не в Украине воду мутить!
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Теперь о когтрабанде
через всю ВЕНГРИЮ ИДЕТ НОВЫЙ АВТОБАН В АВСТРИЮ И ИТАЛИЮ
Русская сигаретная мафия пристроилась тягать фуры с сигаретами . ВЕНГРЫ С ЭТИМ БОРЮТСЯ .А Украина ???
До встречи хоть тут порядок навести бы
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Венгры- таки очень интересная нация! А Орбан с сияртой так ваще ! Они, как наша бубочка свою нацию позорят! За подачки от *уйла.
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Важное замечание
За Орбана голосует сельское население .ТАКОВА реальность .как и в Украине за ЗЕ
Но переговоры вести надо
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С венграми .словаками поляками . румынами НУЖНО делать двойное гражданство . шоб не терять украинских граждан
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Да нет, кому не нравится Украина - ЗЕленая улицу в Венгрию, Польшу, Румынию.
Хватит сепаратизм плодить. Скатертью дорога и без естественно гражданских прав в Украине!
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а с какой стати они должны уезжать со своей земли ?
Они не виноваты . что хремль их заграбастал в войну
и так их вывозили большевики в сталинские лагеря в 45 за их национальность
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Пані Софія-Марія! З усією повагою до Вас! Зараз не начасі будь-які подвійні громадянства! В Україні йде війна з рашкой! Гинуть українські громадяни! В Україні през-буратіна від *уйла. Ми, звичайно, й це подолаємо, не таке лайно бачили!
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без двойного гражданства с европейскими странами . Украина потеряет много граждан . Я настроения среди экспатов знаю.
вопрос упирается в обучение детей .в налоги . в пенсии .В ЕВРОБЛЯХИ .в доступные кредиты
ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНО ПРОГРЕССИВНОЕ РЕШЕНИЕ - И ДЕТИ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ
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Краще з Європою втратити , аніж з путєним знайти .
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с падением цены на нефит и газ,падет и россия.
петр первый.1721 год.
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Встреча двух про*уйловских идиотов! А Кало-Мойша их позовет кофэ пить?!)
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...работнички фуевы, никак расцветку подобрать не можете?
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 2235

Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 1879
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"Вершиной этой коммуникации было новогоднее поздравление Президента Украины, в котором он сказал несколько фраз на венгерском языке. И после этого премьер-министр Орбан нас услышал Источник: https://censor.net.ua/n3173141
бл шо они только не несут в массы! Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 8821
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Зе, не забудь самое главное - на калени встать!!
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Ооо два московских агента решили по водочке... Два дебила - это сила. Янелох работать не любит и не умеет... а вот по кабакам спец... богатый опыт корпоративов!
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Вообще-то горизонтальные связи среди агентуры не приветствуются...
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А вы знаете что украинский МАКДОНАЛЬДС является дочкой венгерского Макдональдса 7
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А ВОТ ГЛАВНЫЙ торт страны ЭСТЕРХАЗИ (как в Украине КИЕВСКИЙ )
Работаем над организацией встречи Зеленского с премьером Венгрии Орбаном, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 135
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пля - зе-гнида продолжает сливать Украину...
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