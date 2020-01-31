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Все про:озброєння (1193) Польща (2079) США (6019)

 Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні"

Польща і США підписали угоду про закупівлю 32 винищувачів п’ятої генерації F-35. Це один із найбільших контрактів у польській армії. Його загальна сума - $ 4,6 мільярда. Польща хоче замінити винищувачами старі МІГи.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Угоду від польської сторони підписав міністр національної оборони Маріуш Блащак у присутності президента Анджея Дуди і прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, а також посла США в Польщі Джорджет Мосбахер і представників компанії-виробника літаків Lockheed Martin.

"Це дуже важливий день для польської військової авіації, пілотів винищувачів, для безпеки Польщі й цієї частини Європи", - заявив президент Польщі Анджей Дуда на церемонії підписання у польському Дембліні, де розміщується навчальний центр Повітряних сил РП.

Він наголосив, що Польща є надійним партнером НАТО і серйозно ставиться до виконання 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону.

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За його словами, це один з найбільших контрактів у польській армії.

У свою чергу прем’єр-міністр Моравецький наголосив, що завдяки купівлі цих літаків Польща "намагається позбутися довгої російської тіні, яка домінувала в цій частині Європи".

Він зауважив, що, попри виведення російських військ з Польщі на початку 1990-х років, на озброєнні польської армії ще залишалися літаки радянського/російського виробництва МіГ-29 та Су-22.

"Поява F-35 в Польщі сприятиме тому, що російську тінь буде усунуто", - констатував Моравецький.

Натомість міністр Блащак зазначив, що він обіцяв завершити пострадянську епоху у Повітряних силах Польщі - і зробив це. За його словами, перші літаки F-35 Польща отримає через чотири роки.

Польща торік звернулася до США з пропозицією купівлі 32 винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning II за програмою "Harpia". Американські літаки мають замінити пострадянські МіГ-29.

Компанія-виробник літаків Lockheed Martin планує здійснити поставку літаків до Польщі до 2030 року. Перша партія придбаних літаків має надійти у 2024 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173135
 
   
 Топ коментарі
 
Це показує,що Польща розвинена країна.
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рашист, твоя рашка - гавно, а твой вождь - недоделанное пуйло... Так, что обтекай молча, лапотный недоделок
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$143 ляма (!!!) за одномоторный истребитель, чтобы победить тень Совка Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться долгой российской тени" - Цензор.НЕТ 2999
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Тебе жалко. Как ты с этим жить будешь)
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у тебя калорадская ленточка из-за уха болтается..
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Что это ты свой мордор опустил до положения тени?
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Только не предлагайте купить у поляков советский металлолом ! Ато вдруг кто то из принимающих решения по закупкам техники для ввс читает ваши посты . У нас же НЕ с Зимбабве военный конфликт
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В Украине пока ещё не продали военные заводы. У нас в стране неплохо модернизируют те корпуса самолетов, которые вообще-то не ржавеют. Двигатели делаем, вооружение делаем, а прикупить новую авионику и сделать эти машины чуть лучше тех, что есть сегодня у Мордура, а у него более тысячи боевых самолетов, это толковое решение. Главное не воровать на этом контракте, как продолжают воровать на покпке БТР из Чехии...
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Pocemu eto samyje krutyje samolioty.Izrael takyje imejet i bombit Asada.Ix nevydet S-300 ili S-400,tocnej vydet pticku v lucem sluce.Vot i streliajut po ruskim samoliotam ili po Kipru
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Вот когда израильтяне расхреначат базу русни в Сирии, можно будет о чём-то говорить. Или ты всерьёз считаешь, что ***** (с которым Нетаньяху разве что не взасос целуется) есть какое-то дело до сирийских/иранских вояк? Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться долгой российской тени" - Цензор.НЕТ 1636
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Nemozno sbyt togo sto nevydes.Da nebudet Izrael bombit ruskix v Siriji a zacem im eto nado?Im Iran vrag
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я смотрю ты еще и военный эксперт))
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Як я і писав вище,московити в цій темі будуть гадити.
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А в 80-х роках приїжджали до Львова макарони з борошном змітали з полиць, тому що в Польщі був взагалі повний писець, голі прилавки.
Господи (!!!)за що ти даєш вже 30 років Україні якихось пройдисвітів ???
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тут проблема в виборцях, а не у владі. Бо обирати такий мотлох впродовж стількох років....
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O тo ж я і питаю Всевишнього чому він дає виборцям в голову ковбасу по 2,20 а не мізки під час виборів!?
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Рашка вже може забирату додому свою Калінінградську групіровку і не дуже надіятись на авіабази в Білорусі. Польща не зассала, а наш ЗЕПРЕзидент боїться вголос сказати хто противник і агресор.
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Кацапы в восторге!
Польша покупает у США 32 новейших истребителя F-35, чтобы "избавиться от долгой российской тени" - Цензор.НЕТ 4526

Пора и Украине, начать решать вопрос с заменой авиации ВВС.
Самые новые наши самолеты, уже третий десяток размочили, а для военного самолета, это очень солидный возраст.
Можно конечно пытаться себя убедить в том, что модернизации и ремонт исправят положение, но это мера временная.
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Да нет,сперва Украине надо иметь избыток хотя-бы ПЗРК и комплексов типа ,,Девелин,,А уж за тем подумывать об дорогостоящем наступательном оружии.Еще нечем оборонятся а уже хотят тратить бабло на заведомо провальные прэкты.
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ПЗРК, - тут вообще не при чем... Необходимо восстанавливать с хранения все ЗРК, - С300В, Куб, Бук, С-200 и покупать в США Patriot
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В Украине нет ни одного, военного самолета, моложе 30 лет.
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Да занимаются всякой херней.Ведь переносные ЗРК сполобны уничтожить взлетающие даже самолеты 7-го поколения.
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Сасибо за совет,учту.Пойду к психиатру а то уже таких как Вы перенести нету мочи.
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Звичайно. Обовязково сходи. Може хоч він тобі пояснить, ДЕ має перебувати ПЗРК, що збивати літаки НА ЗЛІТІ... Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 7814
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Ну звісно як що Ви перебували в Афгані то маєте знати напевне.Та Ви ще не бачили як збивали КА-52 із звичайної гвинтівки.
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До ЧОГО ТУТ аеродроми в Афгані і аеродроми у ПОЛЬЩІ?
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Да достаточно одного шарика из подшипника в воздухозаборник как даже ,,Стелс,,превратится в груду металоллома.Вот почему я и толкую про взлет самолета.В Афгане практиковали простой выстрел из охотничего ружюя из шарика подшипника.
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А для КА-52 достаточно было двух шариков связаных 10см цепочкой.
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Эти спокойно летают на высоте, недоступной ПЗРК.
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Во первых при взлете,а во вторых такие монстры и на такой высоте просто не эффективны и им надо опустится на доступную для ПЗРК высоту.
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Стелсам как раз и не нужно летать на малой высоте, что бы их не достали обычные ЗРК в отличии от самолетов предыдущего поколения. К тому же у них на высокоточное управляемое оружие, позволяющее атаковать цели, не входя в зону действия наземного ПВО.
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Ну если Польша готовится к войне где-то за тридевять земель то тогда такие машины конечно ей нужны.Да только взяв такую байду на вооружение ей нужно будет на ее содержание тратить ежегодно 10-15 процентов от ее стоимости.А для поднятия такого агрегата на безопасную высоту при контроле конкурентов маловероятно.
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Я дурак,но по истории которую Вам вашим умом не одолеть дураки всегда были и есть правы.Да и из дураков никакаго спросу а вот из дебилов типа Вас всегда...
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Да ты не просто дурак, а еще дебил малахольный.. Ты лекарства принимал сегодня?
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Танковый Бог Германии, генерал Роммель, говорил (не цитата, близко к тексту), зачем мне все эти "Тигры" и "Пантеры", делайте лучше "лошадки" (Т-IV), их будет в разы больше, и они эффективнее. F-35 обладают малозаметностью (основной козырь). Иран опубликовал карту воздушного пространства в момент сбития украинского лайнера. На карте имеются семь летающих аппаратов ВВС США, и среди них, несколько "неведимок". Большинство экспертов говорят, что лучше четыре "Раптора" (Ф-22), чем один Ф-35.
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Твоей бестолковке это ничего не даст.
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Так. Басні телеканаду "***зда" дійсно розуму не додають ТИ яскравий тому приклад Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 8026
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Dva raznyje samolioty jest Raptors i F-35.Raptors nevydymka on tixi informacijej nedelitsia,F-35 tam u nego elektroniki ocen mnogo nafarsirovano on delitsia informacijej s drugimi,kak pravilno idut paroj ecio droni mozet podkliucytsia.F-35 ranse liubogo PVO zafiksirujet ego i opasnost,kak pravilno odin samoliot sobirajet informaciju a udarit drugoj po pervogo danim.Realno ix sbit nemozno
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А если посмотреть телеканал Звезда там эксперды и не такое расскажут про славу русского оружия и про то как американцы сбили иранский Боинг. Кыцик, ну куда ты лезешь, здесь не любят русский мир даже если он прикрывается американским флагом.
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Вот именно что даже для суппер-пуппер техники надобно зайти для атаки на высоты на которых их могут поразить из переносного вооружения квалифицироваными воинами из соответственного даже переносного оружия.
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Уточнение - лучше 1 F-22, чем 4 F-35. Один из европейских экспертов назвал американцев жуликами, которые имея автомобиль (F-22), пытаются впарить остальным мотороллер (F-35) по цене автомобиля
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F-35 тоже весьма неплох. Израильтяне во всяком случае довольны, а они единственные, кто их на на практике применяли.
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Возможно, но отзывы об этой технике у них можно описать одним словом - "восторг".
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Реально применяли, причем с офигенными результатами. Потому их мнение достойно внимания.
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Они и МиГ-29 точно так бы применили. Как грится - дело было не в бабине, адекват сидел в кабине (с)
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Шо было - то и применяли. В любом случае у них богатый опыт практического применения, даже не знаю, у кого еще опыт богаче.
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По крайней мере до того пока не повстречали серьёзного сопротивления.

Очень странная машина. Попытка совместить несовместимое. Специализированный истребитель лучше него, специализированный штурмовик - тоже. А стоит он - как два этих самолёта вместе.
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Выпустить АМРААМ по ничего не подозревающему противнику или сбросить SDB по наземной цели и с большой вероятностью вернуться на базу оно может. Современные системы вооружения сильно снижают требования к их носителю.
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Это вата, для него есть только одна современная система
Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 6269
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Катапультная система у него хорошая, доказано на практике. Если смотреть на результат применения совковой техники в реальных конфликтах, то это самая толковая система в ихних пепелацах
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Любой самолет хорош,но никто и никогда не указывает что для этого,,хорошего,,самолета надобно чтоб при современном ПВО он зашел на цель и отработал ее.А это как минимум еще 5.6 самолетов и еще тысяча факторов.
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...И они единые которые после взрыва автобуса с оружием побежали от НЕГО а не помогать потерпевшим или ловить преступника.
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У Египта/Сирии/Иордании, перед Шестидневной войной, было множество "лошадок": МиГ-15,МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21
Только все они оказались до сраки.
Выучка израильских пилотов+отлично спланированная операция+современная техника и 300 "лошадок" стали металлоломом.
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Ты вонючка кацапская, по твоему, я должен гордиться тем, что ссср натравливал одни страны на другие, снабжая разных мудаков оружием и военными советниками?
поинтересуйся у немцев, почему они не отмечают день создания СС, почему не сделали праздником день, когда разгромили конвой PQ-17?
На подлодках, тоже ведь, чьи то родственники были?
Только вы мудаки, можете гордится Кореей, Эфиопией, Сирией.
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А про Израиль, так ты смотри на Нетаньягу, два дня назад.
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Вали нахер отсюда быдло кацапское.
Вы мудаки влезли в Украину, что бы "нато не пришло", ну так оно прийдет.
И смени флаг, тебе американский флаг идет как корове седло.
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Павел Майоров fe8fb4a8 Що ти пишеш потворо? F22 ще дорожчий літак і також 5 покоління.
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Потворо, программа Ф-35, обошлась в 1,2 ТРИЛЛИОНА долларов, а ф-22 в 66 миллиардов.. Тупому понятно? Цена за единицу, это песчинки.
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Павел Майоров fe8fb4a8 Потворо,на розробку F-35 було витрачено 55 мільярдів.Так що вали звідси смоктати кадирівцям.
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Это кацапская быдлтота, которую коробит от того, что Польша закупила самолеты у США.
И оно, нацепив флаг США, как корова с седлом, гадит на форуме.
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mrSmith Я його відправив вже до кадирівців.Нехай там попрацює. Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 5415
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вот было бы здорово,если бы Украина ,за отсуженые у Гаспрома $3 млрд,купила бы тоже F-35 ! взрыв пуканов за поребриком обеспечен!
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и че дальше? обслужывать самолеты за какие бабки американцам гонять будем? американцы не дибилы,они потратили на разработку 1.5 миллиарда не просто так и не просто так продают самолеты,они еще требуют чтобы их у них обслужывали и платили бабосы и очень немалые,ничего личного только бизнес, короче кто имеет деньги типа Швеции,Норвегии,Польшы и других тот и на коне,кто не имеет типа нас тот продолжает сидеть на совковом говне лахматых годов.
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Лучше бы переносные зенитно-ракетные комплексы.Нам,нужна оборона а не нападение.
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$144 миллиона(шт.) за самолет как оказалось сомнительного качества? Лучше потратить эти деньги с умом.


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Ох і порвала новина пердаки щіхлєбатєлєй Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні" - Цензор.НЕТ 9578
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Польша покупает на десятки миллиардов в общем-то ненужные вещи вроде дорогих самолетов, Пэтриотов, содержание американской базы. Это просто дорогие игрушки. Но это вложение в отношения с США. Потому что они могут себе это позволить. Американцы не смогут взять и сказать "а кому интересны эти поляки?"
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Кожен рік гроші за транзит газу направляти на купівлю F-35, щоб фуйло зі страху в дурку попав.
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відсуджені в Газрому бабки, нова влада вже розписала на премії собі любимим, їм літаки до лампочки, їм мир давай і шоу
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Нашим дуже умним стратегам Канада пропонувала в свій час 20 штук СF-18,це аналог американського F/A 18 Hornet,так наші стратеги не взяли,кажуть,шо тіпа дуже дорого утримувати такі літаки. Причому пропонували взяти на шару,даром,***#,та ще й готові були відправити до України своїх спеціалістів для навчання пілотів та обслуговування літаків Сотні мільйонів зарплати платити,***# різним чинушам тіпа коболєва - не дорого,а експлуатувати отримані задарма літаки- дорого. Отака #уйня,малята...
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Учитесь у поляков, самолёты купят на кредит США, а отдавать кредит будет Евросоюз.
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А наші уроди розкрали державу, що тепер немає за що купити бронежелети та побудувати патронний завод. За це вори мають відповісти. І так їм це з рук не зійде!
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поляки молодцы, чётко в НАТО и никаких заигрываний с Кацапстаном
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А в Украине ждут путина с танками, готовят цветы, смотрят росийские сериалы, ходят на росийских актёров театра, выбирают главкомом чела уклонявшегося от военной службы, генпрокуратура, менты, суды, преследуют патриотов, на отведенных наших военных рубежах на востоке уже заняты орками и убивают наших военных. Просто эти 73% знают, что их не расстреляют - будут расстреливать патриотов Украины.
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Может потому что патриоты в Польше не пишут на русском?
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