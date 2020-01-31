 Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Угоду від польської сторони підписав міністр національної оборони Маріуш Блащак у присутності президента Анджея Дуди і прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, а також посла США в Польщі Джорджет Мосбахер і представників компанії-виробника літаків Lockheed Martin.

"Це дуже важливий день для польської військової авіації, пілотів винищувачів, для безпеки Польщі й цієї частини Європи", - заявив президент Польщі Анджей Дуда на церемонії підписання у польському Дембліні, де розміщується навчальний центр Повітряних сил РП.

Він наголосив, що Польща є надійним партнером НАТО і серйозно ставиться до виконання 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону.

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За його словами, це один з найбільших контрактів у польській армії.

У свою чергу прем’єр-міністр Моравецький наголосив, що завдяки купівлі цих літаків Польща "намагається позбутися довгої російської тіні, яка домінувала в цій частині Європи".

Він зауважив, що, попри виведення російських військ з Польщі на початку 1990-х років, на озброєнні польської армії ще залишалися літаки радянського/російського виробництва МіГ-29 та Су-22.

"Поява F-35 в Польщі сприятиме тому, що російську тінь буде усунуто", - констатував Моравецький.

Натомість міністр Блащак зазначив, що він обіцяв завершити пострадянську епоху у Повітряних силах Польщі - і зробив це. За його словами, перші літаки F-35 Польща отримає через чотири роки.

Польща торік звернулася до США з пропозицією купівлі 32 винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning II за програмою "Harpia". Американські літаки мають замінити пострадянські МіГ-29.

Компанія-виробник літаків Lockheed Martin планує здійснити поставку літаків до Польщі до 2030 року. Перша партія придбаних літаків має надійти у 2024 році.