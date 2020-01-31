 Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.
"30 січня від стінки заводу "Україна" м.Одеса в море вийшов корабель, який запланували для передачі Військово-Морським Силам ЗСУ. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань. Упродовж дня представники заводу разом з екіпажем виконували різні завдання з перевірки якості роботи механізмів і агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка", - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, корабель побудовано з корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в середній розвідувальний. На воду його спустили у квітні 2019 року на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". На початку жовтня корабель плавучим доком переправили до Одеси, де здійснюється його дообладнання на підприємстві "Судноверф Україна".
Автономность, мореходные качества, позволяющие использовать корабли в северной атлантике, и приличная грузоподъемность (штук 50-80 глубинных бомб).
И вперед, сопровождать атлантические конвои!
Средний разведывательный корабль "Кильдин" проекта 861М Черноморского флота ВМФ России. В 1970 году вошел в состав ВМФ.
Малый разведывательный корабль "Угломер" проекта 1824Б Тихоокеанского флота ВМФ России. В 1989 году вошел в состав ВМФ.
а незаметность для круга решаемых задач " Лагуне" особо и не нужна
Середні розвідувальні кораблі призначені виконувати наступні функції:радіоперехват каналів зв'язку на різних частотах
ретрансляція закритих каналів зв'язку
телеметрична розвідкарадіотехнічна розвідка
виявлення приналежності та характеристик джерел радіовипромінювання
ідентифікація та систематизація джерел електромагнітного випромінювання
заміри фізичних полівскладання акустичних та електромагнітних "портретів" кораблів та підводних човнів
контроль морських комунікацій
фіксація переміщення кораблів противника
спостереження за артилерійськими стрільбами та пусками ракетного озброєння