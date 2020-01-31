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 Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань. ФОТО

Розвідувальний корабель ВМС України, який добудовують зараз на судноверфі в Одесі, вперше вийшов у море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 01

"30 січня від стінки заводу "Україна" м.Одеса в море вийшов корабель, який запланували для передачі Військово-Морським Силам ЗСУ. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань. Упродовж дня представники заводу разом з екіпажем виконували різні завдання з перевірки якості роботи механізмів і агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка", - сказано в повідомленні.

Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 02

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Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 03
Розвідувальний корабель для ВМС України, який добудовують в Одесі, вперше вийшов у море для ходових випробувань 04

Нагадуємо, корабель побудовано з корпусів риболовецьких траулерів проєкту 502ЕМ і модернізовано в середній розвідувальний. На воду його спустили у квітні 2019 року на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". На початку жовтня корабель плавучим доком переправили до Одеси, де здійснюється його дообладнання на підприємстві "Судноверф Україна".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173132
 
   
 Топ коментарі
 
Смотрится вполне неплохо. Так держать!
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С почином . Надеюсь подпалятся много ватных мышебратьев
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"Лагуна» получила отечественную станцию радиотехнической разведки «Мельхиор». Главная особенность этой системы - работа полностью в пассивном режиме, то есть анализ всего радиочастотного спектра, излучаемого кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами без собственного излучения.
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ну хоть одна новость сегодня порадовала..ну еще и полезный приезд Майка.. Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний - Цензор.НЕТ 7165
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Бывший траулер с кормовым тралением я так полагаю...

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минным...Во время ВМВ тральщики стали минными тральщиками...
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Во времена ВМВ, океанские траулеры, переделывали в корветы.
Автономность, мореходные качества, позволяющие использовать корабли в северной атлантике, и приличная грузоподъемность (штук 50-80 глубинных бомб).
И вперед, сопровождать атлантические конвои!
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и снова на базе рыбальского траулера..
Малый разведывательный корабль "Угломер" проекта 1824Б Тихоокеанского флота ВМФ России. В 1989 году вошел в состав ВМФ.

Разведывательный корабль для ВМС Украины, достраивающийся в Одессе, впервые вышел в море для ходовых испытаний - Цензор.НЕТ 2287

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Смотрите , - Очень много надстроек , заметность на локаторе 1000% Его делали из рыбацкой шхуны . Все уже перешли по типу подводной лотки надводной эксплуатации. минимум надстроек и Гирлянд.
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Дело не в количестве надстроек, а в оборудовании которым он нашпигован.
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Все оборудование превращается в большой Одномоментный хлам при Обнаружении. Посмотрите на модели нового поколения и их Скрытность в Обнаружении. Между обнаружением и поражением проходят секунды. И Когда пливет корабль светясь всеми гирляндами и светится на радарах как новогодняя елка , то как можна назвать корабль Разведовательным.
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Когда летит самолет с огромной белой балдой на фюзеляже, думаешь не понятно что он разведывательный? Для проведения разведки такому кораблю не надо заходить непосредственно в зону объекта разведки, для этого существуют спутники, все происходит дистанционно.
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И, что прекратить Коля, ты большой спец по морской разведке, или так, языком потрепать?
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это что еще за " подводные лодки надводной эксплуатации " ????
а незаметность для круга решаемых задач " Лагуне" особо и не нужна

Середні розвідувальні кораблі призначені виконувати наступні функції:радіоперехват каналів зв'язку на різних частотах
ретрансляція закритих каналів зв'язку
телеметрична розвідкарадіотехнічна розвідка

виявлення приналежності та характеристик джерел радіовипромінювання
ідентифікація та систематизація джерел електромагнітного випромінювання
заміри фізичних полівскладання акустичних та електромагнітних "портретів" кораблів та підводних човнів
контроль морських комунікацій
фіксація переміщення кораблів противника
спостереження за артилерійськими стрільбами та пусками ракетного озброєння
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С почином . Надеюсь подпалятся много ватных мышебратьев
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Без противоракетного вооружения функциональное предназначение этого корабля быть большой вкусной целью.
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Рашист-чебураха, корабль будет оснащен 6ю ракетами Нептун
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А на палубу краски не хватило ? Ржавчина весь вид портит.
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перед гос приемкой, корабли красят по новому.. это общемировая практика..
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"Лагуна» получила отечественную станцию радиотехнической разведки «Мельхиор». Главная особенность этой системы - работа полностью в пассивном режиме, то есть анализ всего радиочастотного спектра, излучаемого кораблями, летательными аппаратами или береговыми объектами без собственного излучения.
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ВСе буде добре. На жаль, в країні так багато спеціалістів, що , навіть, на рузькій язик нікого відіслати.
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Ржавчина видна на корпусе потому что Порошенко украл всю краску.
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корабль построен из задела корпусов рыболовецких траулеров проекта Источник: https://censor.net.ua/n3173132 - а так взагалі можна ?
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Ну рыбу половить на таком пойду конечно----но в разведку нет! А причина проста---а что разведывать?
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