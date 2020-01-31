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 Суспільство
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Все про:Деркач А. (16) журналістика (961) земля (500) суд (5749)

 Деркач подав до суду на журналістів, які розповіли, як його оточення присвоїло 41,5 га землі в Конча-Заспі

Факт незаконного заволодіння землею виявили прокуратура і СБУ, а Печерський суд заарештував землю і почав процес її повернення в держвласність. Але Деркач хоче отримати з журналістів 50 тисяч гривень компенсації.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Bihus.info Олександр Курбатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розкрутили справу на мільярд! Наше розслідування про те, як оточення нардепа Деркача урвало собі близько 42 гектарів землі між озерами Конча і Заспа, зацікавило СБУ і київську прокуратуру. Вони оцінили землю в 930 млн гривень і "викрили факт незаконного заволодіння" цими 41, 5 гектарами заповітної землі. Зараз Печерський суд заарештував ці земельні ділянки і почалися заходи щодо їх повернення в державну власність", - написав журналіст.

Курбатов підкреслив, що 41,5 га - це більше, ніж маєток площею 20 га у Ахметова і 35 га у Юрія Іванющенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення нардепа Деркача безкоштовно отримали 41,5 га землі в Конча-Заспі, - Bihus.Info. ВIДЕО

За даними журналістів-розслідувачів, цю землю розділили на 23 ділянки, яку отримали помічники, партнери та довірені особи Деркача, а також співробітники належної йому ТРК "Ера". Після ця земля зібралася в руках чотирьох осіб, троє з яких - максимально близькі до Деркача.

"Після нашого сюжету Деркач подав на мене і BIHUS.info позов. Нібито, ми набрехали, що ці люди з ним не пов'язані, що вони отримали землю законно. А ще Деркач хоче 50 000 гривень компенсації. Але, Андрію Леонідовичу, замість наших грошей у вас заберуть землю. А, точно, це не у вас, а у людей, які не мають до вас стосунку. Ну тоді і переживати вам немає сенсу. Не переживаєте, ніт?" - додав Курбатов.

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Деркач подав до суду на журналістів, які розповіли, як його оточення присвоїло 41,5 га землі в Конча-Заспі 01Деркач подав до суду на журналістів, які розповіли, як його оточення присвоїло 41,5 га землі в Конча-Заспі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173131
 
   
 Топ коментарі
 
Сколько в Украине порядочных, честных людей, в тяжелое для страны время вставших на ее защиту, но во власть всегда пролезают подонки и воры, как эта КГБ-шная тварь, которая работала и сейчас продолжает работать на нашего врага!
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опрышки должны мозги вправлять деркачам,не журналисты...
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шойсь анансованих змін не видко..чи мені повилазило..? усі ці бойки, ахмети та менша наволоч на кшталт цих - повинна бути утилізована..
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закон о журналистике начал працювать,если занести в суд чуть чуть,то журналисты выплатят 50 тыс,могут и больше присудить
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опрышки должны мозги вправлять деркачам,не журналисты...
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Из-за проплаченных сми, таже "эра", нормальных журналистов не было слышно. Но анархию в публикациях и компроматах нужно прекращать.
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..посмотрим чем кончится сие дело.... Деркач подал в суд на журналистов, рассказавших, как его окружение присвоило 41,5 га земли в Конча-Заспе - Цензор.НЕТ 1856...кто сядет, и кто кому сколько заплатит..
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отак ВСЯ "власть" и дерибанит активы Украины и украинцев....- не те "Майданы" проходили , ой не те....
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шойсь анансованих змін не видко..чи мені повилазило..? усі ці бойки, ахмети та менша наволоч на кшталт цих - повинна бути утилізована..
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Крышевание проходимцев, воров и мошенников, а также устные договорняки с ними бывшим президентом Порошенко закончились, теперь будут отвечать перед законом и деркачи и усачи и бородачи.
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А сколько по 10 га наворовано? Но я за то - хай воруют землю и строят побольше и покрасивше, ширше и крепче... Ибо когда я прийду к власти я заберу у них всё и организую там пансионаты, сананатории, базы отдыха и спорта для всех граждан Украины - кроме казнокрадов, ибо им при мне будет не до отдыха.
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Вам би фантастику писати! Може б на віть Нобелівку отримали за краще науковонеобосноване фантастичне оповідання або навіть роман!
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Сколько в Украине порядочных, честных людей, в тяжелое для страны время вставших на ее защиту, но во власть всегда пролезают подонки и воры, как эта КГБ-шная тварь, которая работала и сейчас продолжает работать на нашего врага!
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папік,колишній голова сбу допомагав кучмі грабувати та руйнувати Україну,синочок продовжив діло.
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Нам потрібен суд за межами країни з несовкових суддів.
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Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк Американ Экспресс,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.

И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.

Трофим "Аристократия помойки"
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этот говнюк весь Глухов прибрал к рукам. все оформлено на Буйков, Береговцов. отмыл деньжищи на ремонте школы №4. заставляет предпринимателей за собственные деньги развозить принтера и мониторы по школам и говорить что это от Андрюши Деркача.
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