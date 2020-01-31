 Ворог від початку доби 31 січня 6 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
- поблизу населеного пункту Широкине - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- неподалік Старогнатівки - з гранатометів різних систем;
- поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Вікторівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- в районі Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Коли я став підполковником - стали мене називати "Комбат Міномет"... тому що, якщо десь працював снайпер - я одразу туди відкривав мінометний вогонь. Крили ми конкретно, мін не жаліли. Коли у нас був двохсотий у Мар'їнці, а наступного дня ще один - ми одразу рознесли терикон "Крокодил". Чотири роки його ніхто не міг рознести!...
вот так надо наказывать за нарушение тишины...!!!