EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  209  24
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5934) Донбас (13177) операція Об'єднаних сил (2009)

 Ворог від початку доби 31 січня 6 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

  • поблизу населеного пункту Широкине - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Старогнатівки - з гранатометів різних систем;
  • поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Вікторівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • в районі Лебединського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ в район, де заборонено розміщувати важке озброєння, - СЦКК

Крім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: У січні на Донбасі знищено 27 терористів, ще 56 – поранено і травмовано, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173128
 
 
 Топ коментарі
 
все жду когда наш главнокомандующий запишет ролик, что он не в силах остановить войну и просит прошения за невинно убитых!
 показати весь коментар
 
война что продолжается целый месяц?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
война прекратится с 1.01.2020 г.! янелох-оманский
 показати весь коментар
 
 
нормандский формат, выступление янелоха.
 показати весь коментар
 
 
все жду когда наш главнокомандующий запишет ролик, что он не в силах остановить войну и просит прошения за невинно убитых!
 показати весь коментар
 
 
Одного разу вони прийдуть до нього вночі і нагадають про себе, і він жахнеться.
 показати весь коментар
 
 
НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.На передовой хидов нету а на остальных ему насрать.Главное у него условие это обеспечить переходами украинцев из окупироавных територий и сдать каапам наши земли.Тоесть Украина-чемодан-Россия только на оборот.
 показати весь коментар
 
главнокомандующий... который даже звания рядовой не получил!
 показати весь коментар
 
 
Рядовой получил. Была тут на цезоре учетная карточка бубочки!
 показати весь коментар
 
я запомню на всю жизнь слова подполковника Максима Гребеника :
Коли я став підполковником - стали мене називати "Комбат Міномет"... тому що, якщо десь працював снайпер - я одразу туди відкривав мінометний вогонь. Крили ми конкретно, мін не жаліли. Коли у нас був двохсотий у Мар'їнці, а наступного дня ще один - ми одразу рознесли терикон "Крокодил". Чотири роки його ніхто не міг рознести!...
вот так надо наказывать за нарушение тишины...!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору