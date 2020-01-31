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Все про:донор (26) охорона здоров'я (168) медицина (838) кров (18)

 Службу крові в Україні може врятувати державно-приватне партнерство, - Чугрієв

Законопроєкт з оптимізації служби крові №2429, запропонований головою Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким і прийнятий парламентарями в першому читанні, вкрай необхідний українським пацієнтам і галузі донорства в цілому.

Про це заявив президент Асоціації служби крові України, головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Він нагадав, що проєктом закону пропонується надання приватним суб’єктам права здійснювати заготівлю плазми для фракціонування для виробництва із неї препаратів крові на території України, посилення вимог для вивезення компонентів крові, зокрема, плазми, як сировини для виробництва препаратів крові, та спрощення порядку експорту готової продукції - лікарських засобів (препаратів крові), а також форсування процесу комплексного реформування галузі донорства крові для приведення її до європейських стандартів в рамках виконання Угоди про асоціацію.

Чугрієв підкреслив, що в українських державних комунальних установах немає обладнання, яке б відповідало потребам пацієнтів і унеможливлювало інфікування при переливанні крові та плазми.

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"Сьогодні кожен центр крові – навіть обласні, а міські ще менше, фінансуються приблизно на 45-50% від потреб. Обладнання, яке стоїть, має доволі високий вік – 10-20 років. Так не може використовуватися обладнання, бо центрифуга, в якій центрифугується кров, дає від 3 до 4,5 тисяч обертів. Уявіть собі, скан, в якому знаходиться дві дози крові, раптом вилітає. Він проб’є не лише кришку цієї центрифуги, але й людину вбити може. Тому їх просто не можна вже використовувати", - розповів експерт.

За його словами, також потребує заміни обладнання лабораторного дослідження. "Треба тестувати кров двома методами, а ми тестуємо одним. Здається, у Сумах, Запоріжжі, Білій Церкві, зараз ставиться у Львові – є другий вид тестування, генне тестування, тестування на ДНК і РНК вірусів. Це обов’язковий метод тестування в інших країнах. Перший метод – визначення антитіл до вірусів, а другий – має бути обов’язковим – це визначення самих вірусів, їх ДНК і РНК. Тому це треба зробити", - зазначив Анатолій Чугрієв.

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Він додав, що сьогодні практично в жодному центрі крові немає спеціалізованого автотранспорту для заготовлення крові на виїздах в райони, міста, області. "Теж треба купити. Я можу далі перераховувати купу проблем, де треба модернізувати обладнання, провести відповідні ремонти, заміну систем опалення, електрифікації і всього іншого. Матеріальна база у багатьох центрах крові дуже занедбана. Відповідно, якщо сьогодні на поточні витрати держава забезпечує на 48-50%, то на капітальні видатки просто немає коштів. Де їх взяти – виникає питання", - розповів головний лікар Житомирського обласного центру крові.

На думку експерта, виходом із цієї ситуації може стати державно-приватне партнерство.

"Потрібно залучати кошти приватних осіб, підприємств, які будуть зацікавлені. Але будь-який бізнесмен зацікавлений повернути вкладені гроші – як мінімум, а як максимум – отримати прибуток. Тому на паритетних умовах потрібно дозволити хоча б заготовлення плазми для фракціонування, з якої виготовляються препарати крові – лікарські засоби, приватним суб’єктам підприємницької діяльності", - вважає Чугрієв.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Верховна Рада України прийняла за основу у першому читанні законопроєкт №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я". За документ проголосували 259 нардепів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173122
 
 
 Топ коментарі
 
Кровишкой приторговывать намылились?
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Впрочем, как и было обещано до выборов. Хоть здесь не наврали.
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кто должен формировать Банк крови?частник?кто будет контролировать качество?паленную будем пациентам гнать-томатный сок по венам?кто будет отвечать уголовно?прививки уже закупали получили летальные исходы и отбили желание у родителей делать их детям на 100 лет,шо вы творите бл*ди!?
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Кровишкой приторговывать намылились?
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Впрочем, как и было обещано до выборов. Хоть здесь не наврали.
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пора розуміти

бариг у владі змінили наркомани-геї-насильники
далі лише вампіри.. Службу крові в Україні може врятувати державно-приватне партнерство, - Чугрієв - Цензор.НЕТ 7056
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ну типа здавай по 10 мы тебе потом зальем (не дай Бог!)по 100 ,а если не хочешь ставай в очередь,за бесплатной Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев - Цензор.НЕТ 2214
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земля и кровь остались,мозгов нет тут все плохо
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Кто пробовал сдать кровь для своих родственников, тот знает, что не все так просто...
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Панадемік

@DistMist


31 січня 1893 у Патентному бюро США реєструють торгову марку Coca-Cola і в той самий день в 1865 році Мєндєлєв захищає знамениту дисертацію «О соединении спирта с водою»... Совпадєніє?

Службу крови в Украине может спасти государственно-частное партнерство, - Чугриев - Цензор.НЕТ 7498
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кто должен формировать Банк крови?частник?кто будет контролировать качество?паленную будем пациентам гнать-томатный сок по венам?кто будет отвечать уголовно?прививки уже закупали получили летальные исходы и отбили желание у родителей делать их детям на 100 лет,шо вы творите бл*ди!?
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Ніякі то невеликі затрати всі ці центрифуги та електропроводки.
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Ну пипец... если теперь еще и частные лавочки будут кровь брать.....
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да,потянутся бомжи здавать,спид,гепатит,нарики и прочее,при нынешнем уровне коррупции верить в то что будет все под контролем надо быть идиотом
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є пропозиція українських банків..
.за їх участі створити приватні клініки донорства органів
Службу крові в Україні може врятувати державно-приватне партнерство, - Чугрієв - Цензор.НЕТ 9378
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Бизнес на крови ? если в детских больницах собираются закрывать лаборатории по анализа , и в том числе по крови . А открывать частные лаборатории , в чей карман и на чей номер банковского счета пойдут эти деньги это 1- вопрос ? 2 - вопрос что делать больным детям и их родителям когда надо срочно сдать анализы для определения вируса .болезни , микробов и т.д. . Ждать когда приедет амбулатория или ждать три дня выходных а потом с больным ребенком идти в частную клинику и хорошо если деньги есть а если в данный момент нет . И 3 -вопрос ? кто несет наказание за смерть детей , которым вовремя не сделали анализы крови для определения болезни , кто будет отвечать ? глав врач больницы или моз или у нас все общее и не кто не за что не отвечает ?
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Государственно-частное партнерство: Деньги ваши, будут наши.
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Спочатку навчіться контролювати якість продуктів харчування. Тієї ж молочки. Кров не водиця.
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Разворовуют всё, шо можно - где хоть шо-то хорошее надо ******** у государства под предлогом спасения. 100 лет работало, а при этих выродках при власти надо спасать.
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