 У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю

Про це розповіла Радіо ТРЕК головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук, передає Цензор.НЕТ.
До лікарні вона звернулася сама, тому що у неї підвищилася температура, з'явилися нежить і кашель. Дівчина повідомила, що днями повернулася з Китаю.
"Панікувати не потрібно. Тому цей випадок не можна вважати як підозру на коронавірус. Клінічних ознак немає. Залучати медиків зі столиці поки немає сенсу. Дівчина в нашому відділенні перебуває для дообстеження і спостереження. Вона зараз в ізольованому боксі, всім необхідним її забезпечують. Посуд обробляють спецзасобами. Відвідини, звичайно, заборонено", - зазначила Максимчук.
Дівчину ізолювали на 10 днів.
Симптомы заболевшей баришни; кашель, насморк, температура;
Вывод Минздрава; Барышня не больна на коронавирус...
Извини друг, эта барышня не осилит Осла Оманского.
- Скажіть, це ви щойно повернулись із відрядження до Китаю?
American Airlines приостанавливает все рейсы в Китай.
На медицину времени не хватило...
Тем не менее, желтая пресса, для рейтинга и увеличения количества читателей, может и такую идею подкинуть.
- зачем доктор?
- потому что ничего кроме блинов под дверь не пролезет"
2. Или отослать биоматериал на анализ за рубеж экспресс-почтой.
3. Или смотреть биоматериал под электронным микроскопом. Короновирус по изображению не похож на вирус обычного гриппа.
Суто статистична методика показує,що основним джерелом зараження в Україні буде останній рейс 4-го лютого з Саньї.
москалі рейсам в цей же час звідти запланували 14-ти денний карантин..
наші 'урядовці' поки що думають...(
http://www.fixygen.ua/news/20200131/bmw-i-volkswagen.html
Нехай БМВ производят в Запорожье, вместо запорожцев, в Украине ж такие низкие зарплаты!
По уму, их наоборот надо бы там запереть. Извини, чувак. Ничего личного. Ты оказался не в том месте не в то время. Мы тебе бутерброды через забор будем кидать. Но допустить эпидемии неизвестной ***** не можем.
Вместо этого на всю планету орут, что это жуткий-прежуткий новый вирус и мы все умрем, и людей из самого центра вспышки заболевания привозят прямо к себе домой.
В Китае появилась смертельная неведомая *****, инкубационный период которой составляет две недели, поэтому мы вообще понятия не имеем, сколько человек заразилось, куда они за эти две недели успели разъехаться по стране и с кем они успели контактировать - что же делать? О! Давайте всех, кто потенциально мог от них заразиться, развезем по всей планете!
Какая разница, где лежать в карантине - в Китае, или в Германии?
В чем логика-то?
Да, я все забываю, что со способностями критически мыслить и подвергать информацию сомнению на этой планете становится все хуже и хуже. И сложить два плюс два является уже почти невыполнимой задачей. И что все нужно разжевывать и в рот класть на ложечке.
Мне казалось, что подтекст этого поста очевиден.
И вывод из него можно сделать предельно простой.
Что есть только два варианта.
Либо мир действительно совсем оглупел.
Либо - смертельная неведомая ***** совсем не такая смертельная и вся эта дикая паника с миллионами репостов трупов в метро к реальности имеет мало отношения.
Что, впрочем, косвенно подтверждает первый вариант.
Забыв, что разжевывать нужно буквально все, пишу, что неведомая ***** в трех процентах случаев, безусловно, смертельная.
Но это никак не соответсвует панике уровня "аааа, мы все умрем!!!!"
Що Держава(не росія) ВІДПОВІдАЛЬНА за своїх громадян.
тому повертає навіть при певних ризиках..
Пускай по Уралу поставят заградотряды!
вся Земля тут в одній лодці