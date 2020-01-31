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Все про:вірус (138) Рівне (189)

 У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю

У Рівному на карантин поклали в інфекційний бокс 22-річну дівчину, яка повернулася з Китаю. Дівчина сама звернулася до медиків по допомогу.

Про це розповіла Радіо ТРЕК головний лікар інфекційного відділення Рівненської ЦМЛ Галина Максимчук, передає Цензор.НЕТ.

До лікарні вона звернулася сама, тому що у неї підвищилася температура, з'явилися нежить і кашель. Дівчина повідомила, що днями повернулася з Китаю.

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"Панікувати не потрібно. Тому цей випадок не можна вважати як підозру на коронавірус. Клінічних ознак немає. Залучати медиків зі столиці поки немає сенсу. Дівчина в нашому відділенні перебуває для дообстеження і спостереження. Вона зараз в ізольованому боксі, всім необхідним її забезпечують. Посуд обробляють спецзасобами. Відвідини, звичайно, заборонено", - зазначила Максимчук.

Дівчину ізолювали на 10 днів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173121
 
 
 Топ коментарі
 
дзвінок у двері, чоловік відкриває - на порозі стоять люди у костюмах протиепідемічного захисту та з вогнеметами:
- Скажіть, це ви щойно повернулись із відрядження до Китаю?
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Нафіга хворих впкскати в Україну і звозити їх спеціально з Китаю, хай би вже досиділи до кінця ВС в Китаї.
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Тре терміново відправити її на зустріч з Віслюком Оманским і нехай вона на нього чхне.
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Признаки коронавируса; кашель, насморк, температура.
Симптомы заболевшей баришни; кашель, насморк, температура;
Вывод Минздрава; Барышня не больна на коронавирус...
Извини друг, эта барышня не осилит Осла Оманского.
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дзвінок у двері, чоловік відкриває - на порозі стоять люди у костюмах протиепідемічного захисту та з вогнеметами:
- Скажіть, це ви щойно повернулись із відрядження до Китаю?
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а каким маршрутом она возвращалась в Рівне?
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Delta Air Lines приостанавливает все полеты в Китай.

American Airlines приостанавливает все рейсы в Китай.
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Через Борисполь, естественно. Людей же привезли, и распустили по домам. Хорошо, если температуру проверили. ПроФФесиАналы зеленые, чо.
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я имею в виду потом: поезд/автобус/машина. Было бы неплохо найти тех, кто контактировал
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Закопати у хлорному вапні доки не пізно.
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Человечество несколько тысяч лет разрабатывало новые и совершенствовало старые способы уничтожения людей.
На медицину времени не хватило...

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Медицина тут при чому, якщо той вірус втік з лабораторії в тому самому Ухані?
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Можно заявить, что вирус инопланетяне подкинули, только вряд ли это будет правдой.
Тем не менее, желтая пресса, для рейтинга и увеличения количества читателей, может и такую идею подкинуть.
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Нафіга хворих впкскати в Україну і звозити їх спеціально з Китаю, хай би вже досиділи до кінця ВС в Китаї.
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Ви краще подумайте, що буде, коли сюди ломануться з рашки...
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для захвата приміщень, в тому числі і жилих
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" -Больной, мы назначаем вам блинную диету.
- зачем доктор?
- потому что ничего кроме блинов под дверь не пролезет"
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Паниковать не надо, но всех, кто был с ней в контакте надо изолировать до выяснения чем она больна.
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А выяснять кто будет? Тестов, о которых долго врала Скалецкая, в Украине, как выяснилось, нет. И будут не скоро. Девушка сдохнуть успеет, прежде чем что-то узнает..
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1. Скалецкую на мыло.
2. Или отослать биоматериал на анализ за рубеж экспресс-почтой.
3. Или смотреть биоматериал под электронным микроскопом. Короновирус по изображению не похож на вирус обычного гриппа.
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Не, какой умник! Тока забыл рассказать, как сделать образец для исследования, чтобы вирус в фокус попал!
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Тот, кто работает с прибором знает, как получить качественный снимок. А Вы в инструкции к прибору прочитаете.
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По-мудрому, всіх ідіотів, які поїхали в Китай вже ПІСЛЯ інформації про епідемію, а тепер повертаються, або тих, що сиділи там до цих пір, пілять, потрібно ізолювати разом з літаками, якими вони прилетіли. Там, прямо в Борисполі. На два тижні, не менше. А ще краще, тих придурків збивати ще на підльоті. І тих довбаних туристів з комерсантами, і тих, хто організовує ті перельоти. Та нехай вже сидять в тому Китаї, доки все не вщухне. Якого, питається, хрена? Ні, то реально, епідемія шизофренії в Україні по поширенні вже на першому місці. Ну нафіга, питається, заразу по цілому світу розносити?
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Перший підтверджений випадок зараження вірусом 2019 nCoV в Йончепінг, Швеція.
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не короновірус.замала ймовірність була заразитись

Суто статистична методика показує,що основним джерелом зараження в Україні буде останній рейс 4-го лютого з Саньї.
москалі рейсам в цей же час звідти запланували 14-ти денний карантин..

наші 'урядовці' поки що думають...(
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BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР 31 января 2020 года, 18:26 Германские автопроизводители BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих предприятиях в КНР из-за вспышки коронавируса в этой стране. BMW продлевает на одну неделю, до 10 февраля, каникулы по случаю празднования Нового года по китайскому календарю на трех заводах в Шеньяне, сообщил представитель компании. С понедельника работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW, на котором около 10 тыс. работников производят до 500 тыс. автомобилей и двигателей в год, отмечает Deutsche Welle. VW приостановил до 10 февраля работу в рамках совместных предприятий с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works - SAIC Volkswagen и FAW-Volkswagen. Возобновление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении автоконцерна. Шведская Volvo также продлевает каникулы на китайских заводах по крайне мере до 9 февраля
http://www.fixygen.ua/news/20200131/bmw-i-volkswagen.html
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А чё в Китае?
Нехай БМВ производят в Запорожье, вместо запорожцев, в Украине ж такие низкие зарплаты!
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Ну шо там? Зелені прахфесіонали ще одну нараду проведуть, чи все таки введуть карантин для прибувших з Китаю. Хоча, якщо у трьох захворівших ця зараза, не доведи Боже, то вже запізно.
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в Словакии два человека прибыли из Китая и их сразу изолировали за 200 км от Братиславы
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А объясните мне, зачем страны эвакуируют своих граждан из Китая?
По уму, их наоборот надо бы там запереть. Извини, чувак. Ничего личного. Ты оказался не в том месте не в то время. Мы тебе бутерброды через забор будем кидать. Но допустить эпидемии неизвестной ***** не можем.
Вместо этого на всю планету орут, что это жуткий-прежуткий новый вирус и мы все умрем, и людей из самого центра вспышки заболевания привозят прямо к себе домой.
В Китае появилась смертельная неведомая *****, инкубационный период которой составляет две недели, поэтому мы вообще понятия не имеем, сколько человек заразилось, куда они за эти две недели успели разъехаться по стране и с кем они успели контактировать - что же делать? О! Давайте всех, кто потенциально мог от них заразиться, развезем по всей планете!
Какая разница, где лежать в карантине - в Китае, или в Германии?
В чем логика-то?

Да, я все забываю, что со способностями критически мыслить и подвергать информацию сомнению на этой планете становится все хуже и хуже. И сложить два плюс два является уже почти невыполнимой задачей. И что все нужно разжевывать и в рот класть на ложечке.
Мне казалось, что подтекст этого поста очевиден.
И вывод из него можно сделать предельно простой.
Что есть только два варианта.
Либо мир действительно совсем оглупел.
Либо - смертельная неведомая ***** совсем не такая смертельная и вся эта дикая паника с миллионами репостов трупов в метро к реальности имеет мало отношения.
Что, впрочем, косвенно подтверждает первый вариант.

Забыв, что разжевывать нужно буквально все, пишу, что неведомая ***** в трех процентах случаев, безусловно, смертельная.
Но это никак не соответсвует панике уровня "аааа, мы все умрем!!!!"
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Кацапам(Гарматному мясу Імперії) не зрозуміти
Що Держава(не росія) ВІДПОВІдАЛЬНА за своїх громадян.
тому повертає навіть при певних ризиках..
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Заметь что врачей вызвала, бдительная, комендант общежития. Диагноз еще не подтвержден, и дай Бог, чтобы не подтвердился. Ну а твое "с Богом", это шмели в твоей голове.
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ты главное не нервничай, удмурдЪ,и выпей брому или что ты там обычно пьёшь У Рівному поклали в інфекційний бокс дівчину, яка повернулася з Китаю - Цензор.НЕТ 1266
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С чего ты взял, что я удмурт? А может ы думаешь, что это оскорбление?))) А бром, конечно пью. (ссылка)
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А чё?
Пускай по Уралу поставят заградотряды!
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у москалів ситуація не набагато краща нашої,хоч ми бідніші... і китайців куди більше.і багато росіян відмовляються тому повертатись..
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давайте без побажань у даній ситуації..навіть москалям..
вся Земля тут в одній лодці
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