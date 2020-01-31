EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2202  29
Все про:КС (377) недоторканність (498) Опозиційна платформа - За життя (29)

 Нардепи від ОПЗЖ подали подання до КС з метою повернути недоторканність

50 депутатів, більшість яких із партії "Опозиційна платформа - За життя", хочуть оскаржити в Конституційному суді закон про скасування депутатської недоторканності, який набрав чинності 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Депутати вважають закон неконституційним, оскільки Верховна Рада прийняла його з порушенням процедури. Так, за нього попередньо проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно прийняли 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання.

В поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Також депутати зазначили, що Верховна Рада при ухваленні закону проігнорувала застереження Конституційного суду. Тоді суд звернув увагу, що під час ухвалення закону необхідно враховувати стан політичної і правової системи в країні і її здатність забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

Читайте також: Законопроєкт про депутатську недоторканність ще більше захищає народних депутатів, - нардепка від "Голосу" Устінова

Крім того, в поданні підкреслюють, що законопроєкт подав колишній президент Петро Порошенко, а не Володимир Зеленський. Зазначається, що за ст. 105 регламенту Верховної Ради, поданий президентом законопроєкт вважається відкликаним, якщо його повноваження були припинені до прийняття законопроєкту в першому читанні.

Нагадаємо, Верховна Рада у вересні ухвалила законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст. 80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року.

3 грудня Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України".

18 грудня парламент проголосував у цілому за законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173117
 
 
 Топ коментарі
 
А в ЖОПЕжз случаем не охамели?
 показати весь коментар
 
Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 1862 идиот Разумков недавно же хвастался, что нарушение процедур и регламента ВР дает возможность быстрее принимать законы...

А теперь пускай вылезут на форум те кто обсерал умного и грамотного Парубия...

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3173117
 показати весь коментар
 
бачу, шановний, шо ви намагались скласти з літер ОПЗ та Ж слово "щастя"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
бачу, шановний, шо ви намагались скласти з літер ОПЗ та Ж слово "щастя"
 показати весь коментар
 
 
Може, так краще? За - ЖОПУ - За Життя - Опозиційна Платформа України!
 показати весь коментар
 
 
Он имел ввиду, что ОПЗЖопые начали бояться попасть на нары.
 показати весь коментар
 
 
Вот с этих 50 -ти и нужно начинать садить. Включая Левочкину.
 показати весь коментар
 
 
Этих 50 стрелять надо, а остальных садить.
 показати весь коментар
 
 
Ні,спочатку пострілять,а тоді мона і посадить.... Нардепи від ОПЗЖ подали подання до КС з метою повернути недоторканність - Цензор.НЕТ 1475
 показати весь коментар
 
Да возмите этих 50 сепаров и выгоните-- нахер они нужны в депутатах ? Врагов Украинского Народа гоните вшею что бы немутили воду !!! Эти твари прокацапские еще и получают наши деньги с бюджета -- писец какой то Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 3363
 показати весь коментар
 
 
идиот Разумков недавно же хвастался, что нарушение процедур и регламента ВР дает возможность быстрее принимать законы...

А теперь пускай вылезут на форум те кто обсерал умного и грамотного Парубия...

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3173117
 показати весь коментар
 
 
Що швидко робиться, те кривим родиться.
 показати весь коментар
 
 
"умного и грамотного "Парубия? Со справкой из скорбного дома? Слезы умиления мешают мне гАвАрить))))) Это можно рассказывать, как анекдот....
 показати весь коментар
 
 
безвідносно до ригів, чи "слуг", я вважаю що питання позбавлення недоторканності дуже неоднозначне
з одного боку це ставить депутатів поза законом, а з іншого - бувають ситуації (от, як зараз), коли недоторканність може захистити добросовісного депутата від бєспрєдєла виконавчої влади
 показати весь коментар
 
 
Россия в шоке: популярная телеведущая рубанула правду (смотреть до конца!)




Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·22 ч

Ми з вами знову в топі ютьюба!
В коментарях

наклали вже цегли на цілий хмарочос
Дякую вам за підтримку, друзі! Отримайте задоволення:



https://www.youtube.com/watch?v=Vz-q_oA8czw&feature=youtu.be

 показати весь коментар
 
 
А знаєте, мені чомусь здається що повернуть недоторканність. 😁 Зєля не керує процесами., им далі, тим більше це очевидно.
 показати весь коментар
 
красивый спектакль разыгрывают слуги с зажопинцами...
и зачем надо было валить регламент??? а ларчик то просто открывался
 показати весь коментар
 
...зажопники рулят..!!! плесень на подхвате, принеси-подай..моношныри у красноперых))).. Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8416 Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность - Цензор.НЕТ 5357
 показати весь коментар
 
А так и было задумано! Закон принят с нарушением процедуры поэтому это не закон. И дэ юре закон юридической силы не имеет! Это вам любой студент юридичекского коледжа скажет!
 показати весь коментар
 
СРАКОблок во всей красе Все о народе думают.
Как ваш дЭПУТАН мертветчук? еще не сдох?
как наж местный дурачок шуфрич? В НАЧАЛЕ его карьеры, его попку прокрывал ОТЕЦ жены. партийный мудак. Как старый пердун пропердлся со своим комунизмом, так и кончилась ЛУБОФ нестора.
А теперь КАК ему жить? Он же в случае шухера улететь не успеет.
даже старпер рабинович и тот не рискует улететь в израиль
 показати весь коментар
 
 
А за місяць і так нікого не посадили і за попередні 28 років також.
 показати весь коментар
 
Отлично ,даже рыговатные пинают зебилов. Турбо режим 3.14ять
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору