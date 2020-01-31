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Все про:діти (1803) захист (33) права (32) Офіс генерального прокурора (65)

 Плануємо повністю перезавантажити систему захисту прав дитини, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора почав роботу над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуз Мемедова, на даний момент вже повністю реформовано відповідне управління ОГП, а також розширено його повноваження.

Зараз Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки стратегії з використанням найкращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проектів із медіації і превенції", - зазначили в ОГП.

Також в Офісі генпрокурора наголосили на необхідності створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів і адвокатів.

Найближчим часом планується реалізація пілотного проєкту в Києві і Київській області, за принципом американського Children's Justice Centre.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173110
 
 
 Топ коментарі
 
Чё-то после подобных заявлений становится тревожно за детей...
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Дети ....бегите с этой страны!
Тикайте безумцы!
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Чё-то после подобных заявлений становится тревожно за детей...
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Кто б сомневался. Зелень превращает в дерьмо всё, к чему прикасается.
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Не переживайте.Освоять кількадесят мільйончиків,чиїсь родичі-коханці прилаштуються,та й по всьому.
До новин від Малюськи :
Плануємо повністю перезавантажити систему захисту прав дитини, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7538
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надеюсь что не так как трудовой закон, в сторону уменьшение прав работника и увеличение работодователя.
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не надейтесь...
до этого что не закон - то абсурд или нарушение прав человека...
и сейчас также будет..
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Если начнёте перезагружать в гендерную равность народ вас кончит. Я настроения народа знаю.
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Что значит "детей пожалейте"? Они детей любят. В плохом смысле слова.
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Дети ....бегите с этой страны!
Тикайте безумцы!
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зараз та сістєма - відібрати дитину від рідних і віддати чужим, заплативши останнім. А допомогти рідним нє
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Ну начнем из истенноукраинской фамилии сраного перезагрущика.Кто и как в праве указывать как воспитывать ребенка.Наши отцы и деды нас воспитывали без законов и всяких там положений,воспитатльный закон всегда весел на гвозде и из медной пряшкой.И те кто сейчас пишет в этом блоге испытали это воспитание на себе и это пошло в прок так как еще в цензоре пишут и блольшенство имеет свое мнение и видиние не подавая своих отца и мать в суды.А теперь новыми законами нас хотят вернуть во времена НКВД где любой донос считался истенной.
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Давайте! Це новий підхід! Взять всьо і перезагрузіть. Повністю. Геніально. А шо, власне, грузіть? Право на лєво?.. Скільки дєньог треба? Гривень 500 вистачить?
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На папері можна грузити до опупіння. Шо і буде успішно реалізовано.
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І не атвлєкайтесь. Вчителям ви вже десь по $40 косих заборгували. Кожному. Воно можна і почекать, але не довго.
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Может стоит начать с детей инвалидов Киева которых мордует кличковская опг с убийцей гинзбург, главой дрз Киева?
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слово то какое модное "перезагрузить","проектов по медиации и превенции" как мы раньше до этого жили!?
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Основная проблема - не могут пока найти кнопку ресет
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Найголовніше відгородити дитину від п.дерастичного русскава язика. Бо у що перетворює людину русскаязичіє ми вже побачили по результатах останніх виборів.
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тех ребёнков скоро тут вообще не останется..бороться надо не за права, а за количество..учитывая полный п.....ц с демографией..нафиг нужна эта огромная и прожорливая бюрократическая машина с нулевым выхлопом..?
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