 Плануємо повністю перезавантажити систему захисту прав дитини, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуз Мемедова, на даний момент вже повністю реформовано відповідне управління ОГП, а також розширено його повноваження.

Зараз Офіс працює над повним перезавантаженням системи захисту прав дитини: від розробки стратегії з використанням найкращих світових практик та ролі прокуратури в цих процесах до реалізації пілотних проектів із медіації і превенції", - зазначили в ОГП.

Також в Офісі генпрокурора наголосили на необхідності створення спеціалізованого інституту: суддів, слідчих, прокурорів і адвокатів.

Найближчим часом планується реалізація пілотного проєкту в Києві і Київській області, за принципом американського Children's Justice Centre.

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