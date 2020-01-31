 Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі

Про це Брагар повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Подав заяву про вчинення злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального Кодексу. Заяву подано щодо висловлювань Насті Конфедерат про те, що російська мова не повинна звучати в Україні", - написав Брагар.
На думку депутата, це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою.
"Немає жодного значення, яку саме мову дискримінують. При дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б такою ж", - підкреслив Брагар.
Ст. 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання за розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі, а також обмеження прав за ознаками раси, статі, мовними або іншими ознаками.
Санкції за цією статтею перебувають у діапазоні від штрафу в сумі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 5 років.
Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар заявив про плани звернутися в поліцію, оскільки як волонтерки нібито порушили закон.
Нардеп від "Європейської Солідарності", голова ТСК з питань правового захисту ветеранів війни Яна Зінкевич закликала Брагара не писали заяву в поліцію. Вона нагадала, що згідно із законом усі послуги в Україні мають надаватися українською мовою.
зебуины - вы кого выбрали уроды? вы это выбрали? недалекие мутанты
Мідразу видно Слугу народу (мацкальского)
Цієї покою та пройтись по асфальту
ото добре було би
Хто там в КНУ проректор з виховної роботи? Звільнити на фіг!
Как-то немного "воспитал" мудилу, слушавшего в час ночи кацапский шансон типа "Лесоповала". Я тоже жлобика этого дискриминировал?