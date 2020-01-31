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Все про:дискримінація (27) Нацполіція (8911) українська мова (335) російська мова (110)

 Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі

Депутат від "Слуг народу" Євген Брагар подав у поліцію заяву на військового медика Ярину Чорногуз і волонтера аеророзвідки Настю Конфедерат. Він вважає, що вимогою вимкнути в автобусі російський серіал ті порушили принцип рівноправності громадян незалежно від національності.

Про це Брагар повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Подав заяву про вчинення злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального Кодексу. Заяву подано щодо висловлювань Насті Конфедерат про те, що російська мова не повинна звучати в Україні", - написав Брагар.

На думку депутата, це висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою.

"Немає жодного значення, яку саме мову дискримінують. При дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б такою ж", - підкреслив Брагар.

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Ст. 161 Кримінального кодексу України передбачає покарання за розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі, а також обмеження прав за ознаками раси, статі, мовними або іншими ознаками.

Санкції за цією статтею перебувають у діапазоні від штрафу в сумі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 5 років.

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Нагадаємо, 28 січня водій автобуса, який прямував із Луцька до Києва, відмовився виключити російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу - госпітальєрки Ярини Чорногуз і волонтерки аеророзвідки Насті Конфедерат. Пасажирок залишили на трасі, оскільки вони принципово не хотіли залишатися в автобусі, де продовжували дивитися серіал.

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Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар заявив про плани звернутися в поліцію, оскільки як волонтерки нібито порушили закон.

Нардеп від "Європейської Солідарності", голова ТСК з питань правового захисту ветеранів війни Яна Зінкевич закликала Брагара не писали заяву в поліцію. Вона нагадала, що згідно із законом усі послуги в Україні мають надаватися українською мовою.

Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173109
 
   
 Топ коментарі
 
Сказочный. И пдрс, в плохом смысле слова.
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Це ж ця малороська свнсбака, що переконував, що Крим захопили через закон про мову

Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе - Цензор.НЕТ 1734
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урод. вслед за водителем - нахер!
зебуины - вы кого выбрали уроды? вы это выбрали? недалекие мутанты
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Интересно, а в чем по мнению этого недоноска, нарушение закона девушками?
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Очередной обморок из партии "Слуга народа"! Получу огромное удовольствие , если полиция и суд признают его неправоту.
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зеленые чет вобще с катушек начали слетать , или они такими родились ?
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этот пр..день-самодовольный прорасеянский долбодятел.
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Это уже какой-то большевистский террор пошёл. Прохо себе представляю такое где-то в Грузии или Латвии. Интересно, что т.н. "оппозиция" только послушно ушами хлопает: "А шо мы можем сделать?". Интересно, как полиция отреагирует. Хочется верить, что пошлёт его подальше "из-за отсутствия состава перступления", но в наше тяжёлое зелёное время всё может быть.
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Яка мерзенна пика!!
Мідразу видно Слугу народу (мацкальского)
Цієї покою та пройтись по асфальту
ото добре було би
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Это хорошо,что фото опубликовали.Страна должна знать эту гниду .
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Как они любят обнюхивать и облизывать капельки мочи, совершенно не замечая кучи дерьма рядом. И при этом всячески самопиариться, ведь решаются судьбы мира
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Брагар "володіє російською, англійською, французькою, польською мовами, українською володіє погано". Депутат - тля! 25 років, випускник КНУ, аспірант - тля!

Хто там в КНУ проректор з виховної роботи? Звільнити на фіг!
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Редкостный идиот..скорее всего, купленный, никто бы не стал так подставлять свою партию.
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Дуже схожий на вас, судячи з ваших коментів.
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Уродские "слуги" непонятно какого народа! Еще и юридические дебилоиды.
Как-то немного "воспитал" мудилу, слушавшего в час ночи кацапский шансон типа "Лесоповала". Я тоже жлобика этого дискриминировал?
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