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 У Хмельницькому на карантин закриваються всі школи, - міськрада

Школи Хмельницького закривають через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Через підвищення рівня захворюваності учнів установ загальної середньої освіти міста Хмельницького на грип та гострі респіраторні інфекції та у зв'язку з необхідністю профілактики їх епідемічного поширення з понеділка, 3 лютого, призупинено навчальний процес в усіх закладах загальної середньої освіти Хмельницького", - йдеться в повідомленні .

Зазначається, що виняток становлять приватні освітні установи і Хмельницька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №2.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173106
 
 
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