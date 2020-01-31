 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Бахматюк відновили перемовини про реструктуризацію боргу

Таким чином, ФГВФО зараз вивчає цю пропозицію.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба фонду.

Наголошується, що в останні роки Олег Бахматюк неодноразово звертався до фонду з пропозиціями про добровільне врегулювання заборгованості перед фондом і НБУ, зокрема у жовтні 2019 надійшла пропозиція про погашення 8 млрд гривень протягом 7 років на користь фонду та НБУ.

"Остаточного рішення про прийнятність або неприйнятність цієї пропозиції фондом не приймалося, оскільки це вимагає глибокого аналізу альтернативних сценаріїв погашення заборгованості та можливих грошових потоків, а також визначення механізмів для здійснення погашення", - повідомили у фонді.

30 січня 2020 року до фонду надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори з врегулювання заборгованості за кредитними портфелями VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", а також перед фондом і НБУ.

У листі наголошується, що зараз проводиться аналіз фінансових можливостей групи компаній "Укрлендфармінг ПЛС" здійснити погашення заборгованості в стислі терміни після чого буде надано пропозицію за конкретними сумами і термінами.

Для прийняття фондом рішення з цій пропозиції обов'язковими етапами залишається оцінка альтернативних сценаріїв і здатності погашення запропонованих сум і термінів.

Фонд підкреслює, що в питаннях стягнення шкоди з пов'язаних з банками осіб, головною метою є одержання максимального грошового потоку для повернення коштів кредиторам банків і державі.