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Все про:заробітна плата (642) корупція (2135) Гвоздій (4)

 Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій

Глава наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій вважає, що гідні зарплати керівників держпідприємств дають можливість залучати до управління ефективних менеджерів, професіоналів своєї справи.

У своєму блозі на УНІАН Валентин Гвоздій висловив думку, що сама суть ролі наглядової ради в цілому і кожного його члена зокрема полягає у великій відповідальності. Щоб ці люди погодилися взяти на себе таку велику відповідальність, вони мають бути в цьому зацікавлені, пишуть Факти.

Він вважає, що гідна оплата робить відповідальну посаду члена/голови наглядової ради привабливою і водночас виконує функцію запобіжника: виключає необхідність участі в корупційних схемах.

"Сьогодні багато говорять про високі зарплати топ-чиновників, керівників держпідприємств і членів наглядових рад. Але ця думка помилкова. Якщо порівнювати їх із рівнем оплати праці в європейських і світових компаніях, то суми будуть нижчими. Так, варто визнати, що зараз ситуація з оплатою роботи топ-менеджменту бюджетоутворюючих підприємств значно покращилася порівняно з тією, що була ще кілька років тому. Це стало можливим зокрема завдяки великій кількості реформ, включно з реформою корпоративного управління держпідприємств і впровадженням системи державних закупівель ProZorro, які значно знизили корупційні ризики. Упевнений, існування зваженого балансу між оплатою праці та системою антикорупційного комплаєнса в Україні принесе результати в перспективі. А високі зарплати - виправдані, оскільки відображають реалії, в яких працюють українські компанії", - прокоментував глава наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядові ради потрібні, щоб захистити держпідприємства від політичного впливу та корупційних схем, - Гвоздій

Він також акцентував увагу на ролі наглядових рад у контексті високих зарплат керівників підприємств держсектора. За його словами, саме на наглядові ради закон поклав функції оцінки ефективності роботи керівника підприємства і визначення відповідної суми винагороди за цю роботу.

"Це абсолютно адекватна і цивілізована система, яка робить привабливими керівні посади для справді сучасного топ-менеджменту і дає можливість запрошувати професіоналів в управління державними підприємствами", - резюмував Гвоздій.

Він також переконаний, зарплати керівників державних підприємств - не ті критичні цифри, з яких треба робити скандал. Треба дивитися на суми, якими поповнюється державний бюджет, а також приділяти велику увагу питанню комплаєнсу - постійно контролювати виплати компанії, розробляти і виконувати інвестиційні проєкти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173098
 
 
 Топ коментарі
 
А может результаты деятельности гос предприятия, залог высокой зарплаты? Как можно получать высокие зарплаты при убыточном предприятии, только из бюджета, за счет налогопалательщика. А это узаконенная коррупция...
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К высоким зарплатам надо еще добавить расстрел за коррупцию и конфискацию всего имущества до седьмого колена.
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я чето подумал, что Помпео сейчас будут бить, возможно даже ногами Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 3131
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Главный почтмейстер страны Украина имеет зарплату выше чем зарплата президента США , но от этого украинская почта не стала работать лучше, просто стало лучше главному почтмейстеру страны Украина!!!
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А тибе, баранёнку, письмоносец не донёс письмо щастья?
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А может результаты деятельности гос предприятия, залог высокой зарплаты? Как можно получать высокие зарплаты при убыточном предприятии, только из бюджета, за счет налогопалательщика. А это узаконенная коррупция...
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К высоким зарплатам надо еще добавить расстрел за коррупцию и конфискацию всего имущества до седьмого колена.
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Да не будет такого никогда, мы к врагам толлерантность проявляем, а своих воров стрелять? Неее...
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Сократить штат СБУ,ГПУ ПОЛИЦИИ и.т.д.А зачем они нужны? все будут получать по 2 лимона и на сделки не пойдет. А МОЖЕТ САДИТЬ ТЕХ КТО БЕРЕТ??? И ТЕХ КТО ДАЁТ???
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лучшый комент на ветке , но к сожалению у нас власть - есть бизнес
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Причем в свои 30 лет, она не замужем и детей не имеет...
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А название должности этой гниды "мiнiстр освiти i науки", представьте себе министра с пед.училищем. В Украине, что нету достойных людей с научными степенями. А учитель с двумя высшими образованиями получает 8 тыс.грн. Этой не руки рубать, а голову.
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Это беда. У нас во власти всегда были хотрожопые приспособленцы, а теперь вообще случайные люди с улицы, причем второе я считаю хуже первого.
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2019-12-31 09:30:00 "Премьер Гончарук подарил своей любовнице кресло министра образования." Все претензии к молодому министру - это предисловие к отставке премьера Гончарука. Дело в том, что Анна очень близка к премьеру, они даже жили вместе продолжительное = время. Ее министерское кресло - единственное условие, которое Гончарук поставил перед своим назначением Зеленскому. Примечательно, что сам Зеленский на выборах обещал, что его правительство будет отличаться от предшественников именно отсутствием кумовских, родственных, деловых связей. Однако, на поверку оказалось, что Зеленский пристроил помощником депутата даже своего тестя, сами же "слуги" привели в Верховную раду парикмахеров, маникюрш, тренеров по фитнесу и водителей - в качестве своих помощников.

Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 1699

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Да не уволят его, он из них самый умный...
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помилуйте, ну какое же здесь кумовство?
здесь высокие отношения !

или Новосад еще и кума Гончаруку? Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 3447
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НА ПАНЕЛЬ ИДИ. ТАМ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ.
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это пипец..просто не воровать они не могут..только за бабки..шож это за сущности..
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и кто уверен в том..что они не клептоманы.. Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 7712
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Рассчитано на зебилов. Людям же известно, что жадность она только разгорается: чем руководящее животное больше имеет, тем сильнее оно чувствует дискомфорт от того, что оно не имеет ещё больше!
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вам, скотам,сколько не плати,всё мало будет
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Не то вы батенька предохранителем называете. Предохранитель - это когда за коррупцию пожизненное дают с конфискацией. А в этом варианте это сахарная пудра на шоколадный донат. Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 6533
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ШотваРіцца

@dneprlena

·5 ч

дякую
@JRobur
шикарна нарізка ! тра поширювати під всіма вказівками ОПУ, рішеннями КМ, голосуваннями ВР, повідомленнями ДБР, ОГП та МВС


https://twitter.com/i/status/1221487877886029825



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менеджеры с высокими зарплатами и при рошене и при "зе" заганяли и заганяют Украину в одну из самых нищих стран не только Европы ...так для чего Украине дорогостоящие грабители страны .когда можно нанять и дешевых- результат будет тот же...?
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Їм можна взагалі не платити, однаково вкрадуть)))
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Даже смертная казнь не есть "предохранитель от участия в коррупционных схемах".
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- Сёма, вы таки знаете, если бы я был королём то жил бы лучше чем король.
- Это почему?
- А я бы ещё немножечко шил.
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Чем выше будут зарплаты - тем больше будут воровать. Они знали куда шли? Тем более сейчас большинство из низ работают на по профилю. Еще ничего не сделали а высокие зарплаты им дай.
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Воровать это мозги нужны, а если их нет? Назначаешь себе зарплату мильен, и нихрена не делаешь...
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були схематозники на адекватній зарплатні, стали - на підвищеній
прогрес - на лице
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На вигляд серйозний дядько, а таку, вибачте мене, херню несе, що аж смішно!
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Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий

"баные вы козлы.
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"Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий"
Гвоздий, ты забыл где живешь? напомню-в Укнаїні, яка займае одне зперших місць з корупції.... Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 8612
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...Ну а простим працівникам вже анонсували новий трудовий кодекс. І нехай тільки спробують щось привласнити з підприємства щоб на тому заробити для прожиття.
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Ага, зарплата в 100тыс грн сильно повлияет на чиновника когда ему взятки миллионами долларов несут. Ето как сильно помогло увеличение штрафов уменьшить пьяных за рулем и как переговоры помогли остановить войну. Только руки рубать и в тюрьму садить.
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Наличие денег ни когда не было предохранителем от желания иметь еще больше. Полнейшая чушь.
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Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 4861их же на эти места не под угрозами сажали!?взявший взятку,априори подлец!что они лепят? Высокие зарплаты руководителей госпредприятий – предохранитель от участия в коррупционных схемах, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 4861
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Эти тупые ишаки поперлись "спасать сРану", типа герои! Почему волонтеры спасают страну бесплатно, а люди жертвуют последнее, и животных бродячих спасают бесплатно, и добровольцы тоже бесплатно. А эти клоуны спасают, но за хорошее вознаграждение, типа как проститутки - доставлю огромное удовольствие но 100$ в час. За "табу" доплата- "предохранитель от участия в коррупционных схемах".
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Наличие госпредприятий - это уже извращение!
Если чиновники занимаются комерцией (госбанки, госфонды, госпредприятия), то зачем мы платим им налоги...? Они сами себе способны заработать...
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А давайте все скажем у себя на работе что если нам не повысят зарплату в 10 раз то будем воровать. Представьте что вам на ето ответит ваше начальство. А прикиньте, чиновники, они же государственные служащие, имеют право шантажировать народ. Хотя ето уголовное преступление вплоть до измены.
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Нужны достойные наказания, а не достойные зарплаты.
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Очередные мифы от идитов. Зарплата пана с Укрпочты в 1,4 млн грв в месяц это вы окая зарплата. Нет это кощунство, когда у почтальона 5 тыс.... Таких деятелей нужно просто заставить работать за минималку. Что касается зарплаты и коррупции. То как то щарплата Кобеля в 2 млн грв в месяц уже в течении 3 лет коррупцию в Нафтогазе как то не поборола.....
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Желаю чтобы ети чиновники легли на операционный стол а врач и медсестра которые получают 3-5тыс. грн зарплаты сказали ему что мы тебя нах. щас порежем и х**й ты проснешься потому что у нас маленькая зарплата.
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А сам Гвоздій дійсно вірить в те, в чому хоче переконати піпл? Можна, напевно, погодитися лише з тезою, що зарплатня менша за мінімум, необхідний для фізичного виживання (в буквальному сенсі) може стимулювати пошуки інших (і не обов'язково законних) джерел доходу, в т.ч. і корупційних. Адже не принципово від чого померти, якщо вірогідність смерті від голоду наближається до 100:. Але ж це не випадок держчиновників! Вище цієї планки посадовця обмежують лише власні моральні перестороги та страх покарання (якщо це покарання достатньо жорстке і невідворотне).
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Давайте поднимайте пенсии и минимальную зар.плату чтобы народ в коррупционных схемах не участвовал.
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В странах Запада максимальная зарплата не превышает 8 минимальных. Можете проверить на зарплате Трампа.
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На Заході репутація виявляється запобіжником від корупції, а не зарплати. В США державний сектор промисловості не менший за підприємницький. Менеджери на державних підприємствах дорожать своїм становищем, бо якщо будуть замішані у корупції то не знайдуть собі роботи ні в державних ні в в приватних фірмах. Ніколи. Це путівка в один кінець.
Гвоздій - ти ідіот, марш до мене на лекції.
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Предохранитель - закон , судебная система . А зарплата , какая бы ни была высокая , не спасет.
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Высокие зарплаты у чиновников в самой бедной стране в Европе и во время войны это и есть коррупция. Так, шо всё вернёте назад. Бнять - дайте мне мешок денег шоб я не воровал. Оправдание пиндец. Не можешь не воровать - не иди руководить, а попался не жалуйся, шо расстреляли. Так должно быть. А не так как вам удобно, ибо так коррупцию не остановить. Только суровые наказания как в Китае могут обрушить уровень коррупции в Украине, а мешками денег коррупцию можно только раззадорить. Деятели. Сделайте что-то для страны сначала, а потом рот за зарплаты открывайте.
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Вот интересно, само идиот, а думает, что люди идиоты. Хочешь хорошую зарплату, иди в бизнес. Чего же тебя понесло в то кресло, которое поближе к корыту?
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А в чем разница получил 20 и украл ещё 300 тысяч или просто сразу 320 тысяч в виде зарплаты? Ах да, с зарплаты платятся больничные и насчитывается пенсия. Воровать это тоже труд. Нужно придумывать всякие схемы, регистрировать левые предприятия, проводить по ним фиктивные сделки и т.д. А нынешним видимо уже и воровать то ли лень, то ли мозгов не хватает.
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Валентин Гвоздий-- показательный идиот( пчелы против меда) !!! Сколько не будут получать не важно-- если вор все равно будет воровать и вымогать деньги Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 2382
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Влада прикриваючись боротьбою з корупцією намагається задовольнити свої бажання. На раше високі зарплати не врятували від корупції, лише заохотили до більших грошей.
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Предохранитель-это пожизненно или автомат калашникова!
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а иначе чиновники "Укргидроэнерго" пригрозили что будут ВОРОВАТЬ ДОЖДЬ !!!!

вы хотите без дождя остаться ?
отож ! Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій - Цензор.НЕТ 1304
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Високі зарплати не зупинять НІКОЛИ й НІКОГО. Корупцію зменшить тільки важке невідворотне покарання, конфіскація і реальні строки... Уся країна у глибокій ж...пі саме через наявність гігантського і ненажерного прошарку чиновників, які ні за що не відповідають, нічого не виробляють і не генерують жодних світлих ідей. Досить подивитися на їхні пики....
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Запобіжник??? Тобто ці дебілоїди впевнені, що коли замість запобіжника в 1 Ампер поставити запобіжник на 10 Амперів, то прилад буде працювати довше і ніколи не зламається? Здається, там не тільки у віслюка туман в голові...
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намилена мотузка на гілляці найкращий запобіжник ...для цих тварей
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Даже смертная казнь не останавливает от коррупции или провозу наркотиков,но сажать надо и на долго.Никаких браслетов и красных зон.Залог может быть только выше и сумма должна превышать минимум в 2 раза вменяемому ущербу.За неправомерные действия, уголовную и финансовую ответственность несут судья или следственные органы,персонально.
Повторяю неоднократно судебная реформа должна быть доведена до уровня европейской,а сроки как в сша,никаких поглощений.5+5+10+25,получи свои 45 и вспоминай,как к окладу в 30 получал 80 премиальных.
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Высокие зарплаты руководителей госпредприятий - дополнительный зароботок к коррупционным схемам
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Якщо б в Україні були ефективні керівники тих держпідприємств - то в них би й так зарплати були захмарні, бо підприємства були б успішними, мали б великий прибуток, і зарплати у рядових робітників були б європейські. Але це не так. Захмарні зарплати керівникам відсталих підприємств, де працюють низькооплачувані робітники. Так би мовити - глупо з боку виглядає.
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