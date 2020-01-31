 Високі зарплати керівників держпідприємств - запобіжник від участі в корупційних схемах, - Гвоздій

У своєму блозі на УНІАН Валентин Гвоздій висловив думку, що сама суть ролі наглядової ради в цілому і кожного його члена зокрема полягає у великій відповідальності. Щоб ці люди погодилися взяти на себе таку велику відповідальність, вони мають бути в цьому зацікавлені, пишуть Факти.

Він вважає, що гідна оплата робить відповідальну посаду члена/голови наглядової ради привабливою і водночас виконує функцію запобіжника: виключає необхідність участі в корупційних схемах.

"Сьогодні багато говорять про високі зарплати топ-чиновників, керівників держпідприємств і членів наглядових рад. Але ця думка помилкова. Якщо порівнювати їх із рівнем оплати праці в європейських і світових компаніях, то суми будуть нижчими. Так, варто визнати, що зараз ситуація з оплатою роботи топ-менеджменту бюджетоутворюючих підприємств значно покращилася порівняно з тією, що була ще кілька років тому. Це стало можливим зокрема завдяки великій кількості реформ, включно з реформою корпоративного управління держпідприємств і впровадженням системи державних закупівель ProZorro, які значно знизили корупційні ризики. Упевнений, існування зваженого балансу між оплатою праці та системою антикорупційного комплаєнса в Україні принесе результати в перспективі. А високі зарплати - виправдані, оскільки відображають реалії, в яких працюють українські компанії", - прокоментував глава наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздій.

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Він також акцентував увагу на ролі наглядових рад у контексті високих зарплат керівників підприємств держсектора. За його словами, саме на наглядові ради закон поклав функції оцінки ефективності роботи керівника підприємства і визначення відповідної суми винагороди за цю роботу.

"Це абсолютно адекватна і цивілізована система, яка робить привабливими керівні посади для справді сучасного топ-менеджменту і дає можливість запрошувати професіоналів в управління державними підприємствами", - резюмував Гвоздій.

Він також переконаний, зарплати керівників державних підприємств - не ті критичні цифри, з яких треба робити скандал. Треба дивитися на суми, якими поповнюється державний бюджет, а також приділяти велику увагу питанню комплаєнсу - постійно контролювати виплати компанії, розробляти і виконувати інвестиційні проєкти.