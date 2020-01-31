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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (639) Льовочкіна (15)

 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ

Комітет складається з 37 членів. Його завдання - забезпечувати належне застосування правил і процедур Парламентської асамблеї ради Європи.

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ. Прізвище Льовочкіної тепер вказане на сторінці Регламентного комітету Асамблеї.

До складу Регламентного комітету входять 37 осіб. Крім Льовочкіної, там є ще один член української делегації - Сергій Власенко.

Робота комітету спрямована на забезпечення належного застосування правил і процедур ПАРЄ. Він також має стежити за тим, щоб тексти ухвалених Асамблеєю документів відповідали її практиці.

У четвер, 30 січня, стало відомо, що Юлія Льовочкіна голосувала за повернення делегації Росії в ПАРЄ. Вона - єдина представниця України, яка підтримала повернення росіян.

Глава української делегації Єлизавета Ясько після цього заявила, що не має повноважень виключити Льовочкіну зі складу української делегації.

Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173095
 
 
 Топ коментарі
 
очередная дипломатическая перемога вазелиновой команды!
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зебилы - вы сделали это вместе)))))
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Московия помогает и продвигает своих агентов...
Это естественно...
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очередная дипломатическая перемога вазелиновой команды!
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А вот три слуги в пророссийской группе ПАСЕ -- это уже Вова.
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Кстати, один из них -- это новый глава комитета по внешней политике Рады. Это полный вынос тела.
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а я прочитал избили в регламентном комитете....

еще рано ? да ? Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9230
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ЕЙ уже 6-лет на ЗОНЕ прогулы ставят. А ЭТО еще и депПУтат
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зебилы - вы сделали это вместе)))))
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Ты, змей не помнишь, что твой Пэтя позволил уродам из ОПЗЖ голову поднять, что именно Пэтя возродил РыгоАналов.
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При Зебиле они вернулись всем кодлом в парламент, получили новые полномочия, а некоторые, такие как Портнов стали управлять судами. Так что зебилы, не нужно свои перемоги другим присваивать. Это происходит сейчас Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4035
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Портнов не з команди Зе,брехливі порохоботи ! Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4473
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Он управляет всеми судами во времена Зе. А под кем он там, под Богданом, Коломой или Х...лом мне мало интересно. Факт в том, что сейчас потужна реформа судов проходит под управлением Портнова. Вы сделали это вместе, зебилыЛьовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1136
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Не зебилы голосовали за ОПЗЖопых на выборах, не неси чушь.
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Но именно зебилы привели к власти Зебила, который отдал суды Портнову Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6572
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К этому привели Пэтины рэхформы, и долго мы еще будем расхлебывать, то, что Пэтя натворил.
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Т.е. это Петя виноват, что Зебил отдал суды Портнову? Зебил, меньше пей зеленки, от нее у тебя разжижение мозгов пошло
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Пэтины рехформы еще долго будут боком вылазить.
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Ага. Особенно креатуры рыгов, которых Зебил назначает
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Ето вы порохосрань сделали все вместе. СПАСИБО.
Я вам уродам 5 лет говорил, что Левочкин ето правая рука Януковоща,человек-компьютер, как его называют в своих кругах рыгоаналы. Вы же уроды меня только банили и называли зрадофилом. Мол Петя всех купил и теперь они работают на Украины в том числе Кернес и Труханов.
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Как там Портнов? Или ты язык в ж...у засунул? Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6281
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Высунь морду из под стола и спроси у своего Пети который провел 144 потужных рехвормы и особенно судебную которой он хвастался до последнего Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4839
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Судебная реформа была только начата, а сейчас суды под Портновым. Это реформа от Зебила зеленый? По всем показателям коррупции Украина за полгода на 15-20 мест откатилась во всех рейтингах При Порохе Украина получила безвиз, Томос и ЗСТ с ЕС, а при этом зеленом что получила? Пока что одни перемоги. От сдачи позиций, да управления судами Портоновым и полный просыр всех позиций по миру Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9111
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Да что ты п***шь урод соевый. Парашенко сцал в уши что ПРОВЕЛ и ЗАКОНЧИЛ судебную реформу. Даже своих судей верховных поставил. Так что хватит доставать говно из своих штанов и бросаться по людях
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Был закончен только первый этап. А сейчас зебил Портонов проводит потужную реформу от зебилов. Или ты го...но не согласно, что Портонов это потужна реформа? Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6844 Ты сам го...но. зачем тобой бросаться Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8313
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Депутат от СН Брагар написал заявление в полицию на девушек, требовавших выключить российский сериал в автобусе
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він не є постраждалою стороною -суд не може розглядати його заяву...
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Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ================================
Коли читав загаловки то мкні прочиталося так: "
Голосовавшую за возвращение России Левочкину избили членом..."
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Московия помогает и продвигает своих агентов...
Это естественно...
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Мы прёмся в ЕС, а оно коррумпировано ****** до трусов. Может пора вспомнить, шо мы Самостийныки?
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Штепу для баланса внедрить в биндеровское звено.
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це вже дно?
а, ні, чекайте, там знизу шось гуркотить...
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Значит скоро умрет, Кабздон концерты только на том свете дает.
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Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8124

Pavlo Dudra 19.12.19 12:22 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу".
Більшість жителів України вважають Росію країною-агресором.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".
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для кого война и враг, а для зеленой падлы и его своры - бизнес и братский народ.
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Звідки ти такий дебільний ? Яким боком ця хвойда відноситься до зе якщо вона з мертвечуківських зажопників і була в ПАСЕ і при потроху?
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ну пока дебильный только ты. назначать кацапскую шлюху ясько главой делегации - это еперный стыд и срам.
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Тебе смердючого пуйломовного козла ніхто не питає кого нам призначать і куди. Мова йде про льовочкіну кацапську хвойду, а не ясько.ПТН -ПНХ Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3705 ПОРЄБРИК ТАМ.
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Не займайся демагогією,ігорчику..Ти запитуєш про Льовочкіну-тобі відповіли..
а ти відразу "перескочив" на ясько..
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Дайте ей , мля, премию, что она к зебенатам не относится! Ты больной, урод, что ли, что защищаешь своих зеленожопых, за то , что они тянут везде конченных рыгов во власть и мертвечукскую падаль. Кто ее туда поставил в ПАСЕ, Порошенко что ли, урод конченный?
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Була, бо існує квотний принцип, що в ПАРЄ повинні бути представлені члени всіх партій, що представлені у парламенті країни. Тільки тоді вона не була членом регламентного комітету і голосувала так, як голосувала вся українська делегація, бо голосувати як їй заманеться члени делегації не дозволяли. Зараз більшість української делегації в ПАРЄ представлена слугами і навіть якщо сама Льовочкіна висунула свою кандидатуру в комітет, то більшість зеко-манди повинна була її підтримати, інакше не пройшла б.
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Вот ***** с Лавровым там ржут. Таких дебилов как украинцы еще поискать надо, Сами проголосуют за уничтожение своей страны.
С ********* смеемся, а представьте чтобы Песков или Лавров проголосовали за против Рашки.
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С ОПЗЖ и шоколадно- соевым барыгой и врагов не надо!
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Не качайте лодку, кричали тогда петеботы.
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Це ви зробили такий висновок через те, що Янелох в Омані з мертвечуком і кацапами відпочивав?
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·7 ч

Тут мені монтян інтим послуги запропонувала

Я так перелякалася як уявив це страхіття, що мабуть треба буде до бабок йти переляк знімати.



Голосовавшую за возвращение России Левочкину избрали членом регламентного комитета ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3413

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соглашайся, какая разница... ЯБВДЛ...
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продажний зєля зі своєю ********...ЄВРОПІ НА ГОЛОВУ ВИБУХІВКИ НЕ ПАДАЮТЬ...РОЗЖИРІВШЕ СТАДО...З НОРМАЛЬНОЮ ЗАРПЛАТНЕЮ ТА РІВНЕМ ЖИТТЯ...(пробачте...капс увімкнув випадково) То максимум на наші події в них,- це стурбованість...Рашка ще й бабла підкинула в ПАРЄ,- лафа...жри, отримуй нехилі гроші, роз'їжджай на чужі кошти по відрядженням, перебуваючи в классних отелях і вибіром їжі...
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Было бы спокойнее, если бы эта курва юЛЯ жила на роSSии и была избрана там куда угодно, хоть в госдуру. А так, вражина среди нас, хотя ментально она давно не наша...
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ось ми зараз є живими свідками того, як то усі часи робили московити з Україною.
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Расскажите ещё что за неё как за депутата, голосовали приверженцы партии СН.
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проросійська "група впливу" у ПАРЄ віддячила...Львочкіній.. ((

якось трішки обнадіює лише те,що новий короновірус НЕ ЗАБУДЕ старіючу,загниваючу,заражену лібералізмом толерастією вже нехристиянську Європу.. (
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На Западе решили, что она у нас какбы вторая Гандзюк. Режет правду-матку с риском для своей жизни.
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... Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2963...отара, ау)...поржом по приколу?)))..плевочкина уже в регламентном комитете заседает, толстой, фашистюга конченный расеянский, друган еенный -в вице председателях всей ПАСЕ етой потешной...мертвечук - комми по всей эуропе собирает, пушниной расплачиваясь. план кума толкать хочет в закон о капитуляции...недомерок недоделанный,заволошин, тоже пузыри там пускает в пользу матушки-родины из залесья темного...ну шо, недостриженные и недодоенные, галаснули по приколу то?!!!...ржите теперь.. Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6632
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ось кажете, українці промахнулись з ЗЕ...
ну.. ми хоч не продалися за гроші як європейські проститути
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Пора готовить убогой встречу дома...
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Судить за государственную измену!
Неужели нельзя придумать закон который исключает подобное?!
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не можна.. у нас фракція зажопів існує -значить її представник у ПАРЄ..згідно квот...
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Тепер в колаборантів ДНР/ЛДНР є своя представниця в ПАРЄ.
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..вы намного проституток этих хуже..те на жизнь СЕБЕ телом СВОИМ зарабатывают, вы же падлюки подлые под нож всю страну бросили и на посмешище выставили всемирное..... Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8294
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ЕЙ уже 6-лет на ЗОНЕ прогулы ставят. А ЭТО еще и депПУтат
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Парадокс Гегеля работает безотказно:
"История учит, что ничему не учит"©
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Деньги - высшая европейская ценность....

Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5709
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А наша ли там делегация в ПАСЕ? Что-меня гложут сомнения.
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глава украинской делегации Елизавета Ясько....

"Я так голосовала, я так голосовала!"
Что просрали ВСЕ голосования касательно Расии.
Зебелята сопливые, млять!
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Оце і про воші, і про гниди. І про друзів, і про ворогів. Все в одній особі. (((
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