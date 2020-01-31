 Льовочкіну, яка голосувала за повернення Росії, обрали членом регламентного комітету ПАРЄ

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ. Прізвище Льовочкіної тепер вказане на сторінці Регламентного комітету Асамблеї.
До складу Регламентного комітету входять 37 осіб. Крім Льовочкіної, там є ще один член української делегації - Сергій Власенко.
Робота комітету спрямована на забезпечення належного застосування правил і процедур ПАРЄ. Він також має стежити за тим, щоб тексти ухвалених Асамблеєю документів відповідали її практиці.
У четвер, 30 січня, стало відомо, що Юлія Льовочкіна голосувала за повернення делегації Росії в ПАРЄ. Вона - єдина представниця України, яка підтримала повернення росіян.
Глава української делегації Єлизавета Ясько після цього заявила, що не має повноважень виключити Льовочкіну зі складу української делегації.
еще рано ? да ?
Я вам уродам 5 лет говорил, что Левочкин ето правая рука Януковоща,человек-компьютер, как его называют в своих кругах рыгоаналы. Вы же уроды меня только банили и называли зрадофилом. Мол Петя всех купил и теперь они работают на Украины в том числе Кернес и Труханов.
Коли читав загаловки то мкні прочиталося так: "
Голосовавшую за возвращение России Левочкину избили членом..."
Это естественно...
а, ні, чекайте, там знизу шось гуркотить...
Pavlo Dudra 19.12.19 12:22 70% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування "Рейтингу".
Більшість жителів України вважають Росію країною-агресором.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Кількість респондентів, які вважають Росію країною-агресором щодо України, за останній місяць зросла (із 64% до 70%). Протилежної думки дотримуються 21% опитаних. Останніх найбільше на Півдні та особливо на Сході країни і серед прихильників партії "Опозиційна платформа - За життя".
а ти відразу "перескочив" на ясько..
С ********* смеемся, а представьте чтобы Песков или Лавров проголосовали за против Рашки.
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·7 ч
Тут мені монтян інтим послуги запропонувала
Я так перелякалася як уявив це страхіття, що мабуть треба буде до бабок йти переляк знімати.
якось трішки обнадіює лише те,що новий короновірус НЕ ЗАБУДЕ старіючу,загниваючу,заражену лібералізмом толерастією вже нехристиянську Європу.. (
ну.. ми хоч не продалися за гроші як європейські проститути
Неужели нельзя придумать закон который исключает подобное?!
"История учит, что ничему не учит"©
"Я так голосовала, я так голосовала!"
Что просрали ВСЕ голосования касательно Расии.
Зебелята сопливые, млять!