 Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
Йдеться про законопроєкт №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)".
Документом вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими пропонується на законодавчому рівні закріпити новий механізм застосування штрафних санкцій. Так, якщо роботодавець порушив законодавство вперше, до нього буде застосовуватися письмове попередження.
Водночас пропонується зменшити розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю.
Зокрема, штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків запропоновано знизити з тридцятикратного (125,19 тис. грн) до чотирикратного(16,69 тис. грн) розміру мінімальної заробітної плати.
впрочем какаяразница - достоинство на хлеб не намажешь...
приучайтесь быть покорными и угождать начальству...
Ну, ну.. Это законодательство и раньше, и видали, и вертели...
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров
При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.
Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов.
Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"читайте https://www.dialog.ua/business/200168_1580378939
И какой же надо быть скотиной, чтоб говорить, что украинцы не хотят обеспечивать свою старость?
Да они с удовольствием бы ее обеспечили, чтобы от вас тварюк не зависеть и не иметь с вами дела
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров
Ну наверное потому, что старость у украинцев недавно забрали. Так смысл на нее копить. К тому же копить на старость и платить деньги неизвестно куда (пенсионный фонд) и неизвестно зачем это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Это скорее НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ...или проще СТАДО УПОРОТЫХ БАРАНОВ!)))
Бо сумління - то щось типу голоса совісті.
Не в ролі вчителя, а лиш як дружня порада.
Права работников не изменились и = 0
Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео
В сети появилось видео, на котором видно, как охрана президента Украины Владимира Зеленского задерживает воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут. Скандальный ролик опубликовал на своей странице в Facebook майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику президента в интернете
https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1597214213758951/