EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5368  47
Все про:закон (824) Зеленський (4309) права (32) праця (51) штраф (333)

 Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Йдеться про законопроєкт №1233 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України)".

Документом вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими пропонується на законодавчому рівні закріпити новий механізм застосування штрафних санкцій. Так, якщо роботодавець порушив законодавство вперше, до нього буде застосовуватися письмове попередження.

Водночас пропонується зменшити розміри штрафних санкцій за порушення законодавства про працю.

Також читайте: Новий закон про працю більше захищатиме від безпідставних звільнень, ніж чинний, - Милованов

Зокрема, штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, або виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків запропоновано знизити з тридцятикратного (125,19 тис. грн) до чотирикратного(16,69 тис. грн) розміру мінімальної заробітної плати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173091
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка всё делает в интересах своих кукловодов-олигархов
 показати весь коментар
 
молодец, в следующем году вообще надо отменить все права рабов.
 показати весь коментар
 
В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

Ну, ну.. Это законодательство и раньше, и видали, и вертели... Зеленский подписал закон о снижении штрафов за нарушение прав работников - Цензор.НЕТ 9156
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бубочка всё делает в интересах своих кукловодов-олигархов
 показати весь коментар
 
 
На кого Зеля работает? На олигархат. И цинично называет себя слугой народа. Волк в овечьей шкуре, которого бандиты с баблом, скупившие всю Украину, поставили и используют как проститутку. Все его законы антинародные и во вред стране и государству.
 показати весь коментар
 
 
Та якій він вовк, подивись, його майже з за столу не видно, і то напевно на подушках сидить!!! А в загалі він моломерок гніда і всі погані слова можеш додавати і не помилишся!!!
 показати весь коментар
 
 
молодец, в следующем году вообще надо отменить все права рабов.
 показати весь коментар
 
 
малороссы с простого и мудрого нарида!, - через какое то время разрешат панам сечь вас на конюшнях....

впрочем какаяразница - достоинство на хлеб не намажешь...
приучайтесь быть покорными и угождать начальству...
 показати весь коментар
 
 
Еще один шаг Украины к рабовладельченскому строю.Пора строить пещеры,к пещерному строю уже не далеко.
 показати весь коментар
 
 
Ваши слова да Богу в уши,а потому что там неугодных и щуров убивали и сьедали.А теперь эти гады неприкосновенны.
 показати весь коментар
 
В то же время предлагается уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

Ну, ну.. Это законодательство и раньше, и видали, и вертели...
 показати весь коментар
 
 
А зараз,ще і бУбочку "видали и вертели"!!!
 показати весь коментар
 
 
"Почему вы не копите на старость?"
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров


При этом зарплата самой чиновницы составляет 200 тысяч гривен ежемесячно.

Также она добавила: украинцы не хотят обеспечивать свою старость, поскольку "это на самом деле человеческая природа, поэтому стимулировать людей накапливать - это один из выходов.
Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее"читайте https://www.dialog.ua/business/200168_1580378939
 показати весь коментар
 
 
Пусть эта тварь скажет каждому, что пенсии выживания не будет и нечего платить в пенсионный фонд. Пусть люди не надеются и копят себе доллары,золото с молодости. Эта ****, когда станет старой откажется от пенсии? Очень сомнительно.
 показати весь коментар
 
 
Что можно копить из нищенских пенсий? Дай Бог каждый день покушать.
И какой же надо быть скотиной, чтоб говорить, что украинцы не хотят обеспечивать свою старость?
Да они с удовольствием бы ее обеспечили, чтобы от вас тварюк не зависеть и не иметь с вами дела
 показати весь коментар
 
 
"Почему вы не копите на старость?"
- министр Соколовская раскритиковала украинских пенсионеров

Ну наверное потому, что старость у украинцев недавно забрали. Так смысл на нее копить. К тому же копить на старость и платить деньги неизвестно куда (пенсионный фонд) и неизвестно зачем это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників - Цензор.НЕТ 8126
 показати весь коментар
 
 
А зачем? Ему лень и он все равно ничего там не понимает.
 показати весь коментар
 
 
По-моему это нищаки для теневой экономики. Плати чёрный нал без налогов, а если поймают не больно оштрафуют. Кто заказчик? Зе хоть понимает, шо его заказали? Чи нашару подписует?
 показати весь коментар
 
 
бУбочка, гніда ти позорная, дивись що навколо тебе діється, самі сукі дорвалися до корита!!! Срочно знімай всіх своїх крахоборів, розганяй всю ВР, і сам тікай бУбочка, тікай!!! Народ тобі цього не подарує!!!
 показати весь коментар
 
 
??? Ты 73% лоховверящих в сказки считаешь НАРОДОМ?
Это скорее НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ...или проще СТАДО УПОРОТЫХ БАРАНОВ!)))
 показати весь коментар
 
 
Ну почнемо з того що то 73 з 50% населення що пішли голосувати, а це як для населення не дуже багато, але зеДЕБІЛИ!!! Як ти пом"ятаєш основним хаслом було проти Пороха, ось і результат!!!
 показати весь коментар
 
 
Я вибачаюсь, але Ви мабуть мали на увазі чи ж якісь сумніви?

Бо сумління - то щось типу голоса совісті.

Не в ролі вчителя, а лиш як дружня порада.
 показати весь коментар
 
 
правідлово зауваження!!! То все через нерви !!!
 показати весь коментар
 
 
В данном случае он изменил размер взяток проверяющим.
Права работников не изменились и = 0
 показати весь коментар
 
Нє,ну не повинен Президент діяти в інтересах крадунів-злодюжок.Які мало того,що крадуть з бюджету але ще й залишають без пенсій людей.
 показати весь коментар
 
 
Все для наріду.... ай да молодець - шмаркля..... жгі дальше ватанів, нехай відчують сповна епоху заможності..... а то в ніщиті вже жити набридло.
 показати весь коментар
 
 
Виступає якось бубочка перед депутатами СН.Ну що панство,грошима забезпечили себе?Так відповідають СН,і себе і рідню і знайомих.А нерухомістю забезпечені?Так,відповідають.По всіх закуточках світу по маєтку маєм.Ну що,може про нарід вже подумаєм?Які будуть пропозиції.Слово бере один за всіх.Ну на перший час нам по тисячу душ хватить.PS. Всім хочу нагадати ,що нацисти і савєти нищили людей законно,тоб-то не порушуючи закон.Бо сам нарід таких навибирав.
 показати весь коментар
 
И чему этот закон поможет? Ни одного закона не приняли чтоб легче чуток жить стало. Сволочи.
 показати весь коментар
 
 
Ну теперь можно по базарам реализаторов ловить. А то стотысячные суммы нереально с голыдьбы базарной собрать.
 показати весь коментар
 
Давай,вовка, жарь 73% зебилоидов и в хвост и в гриву!!! Эти долбодятлы на своей шкуре должны сполна прочувствовать результаты своего выбора. А мы ведь предупреждали!Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників - Цензор.НЕТ 458
 показати весь коментар
 
Зеленський підписав закон про зниження штрафів за порушення прав працівників - Цензор.НЕТ 7189 / Новости политики
Охрана Зеленского не пускала ВСУ к памятнику в День Крут: всплыло скандальное видео
В сети появилось видео, на котором видно, как охрана президента Украины Владимира Зеленского задерживает воинов ВСУ, которые хотели поставить лампадки у памятника Героям Крут. Скандальный ролик опубликовал на своей странице в Facebook майор ВСУ Роман Ковалев, которому ранее объявили строгий выговор за критику президента в интернете
https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1597214213758951/
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору