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 Законопроєкт про працю повністю не відповідає Конституції, євростандартам і міжнародному законодавству, - Фріз

У новому законопроєкті про працю уряд пропонує зміни, які містять повну невідповідність Конституції, європейським стандартам та міжнародному законодавству.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

"Ігнорується ряд Конвенцій МОП (Міжнародна організація праці. - Ред.). Де-факто уряд хоче де-юре знищити права працівників і втручатись в діяльність неугодних работодавців", - зазначила вона.

За її словами, згідно із законопроєктом, скасовується прив’язка розміру мінімальної зарплатні до розміру прожиткового мінімуму, що призведе загалом до зниження грошового забеспечення.

"Скасовується два вихідних на тиждень. Уряд вважає – одного цілком достатньо.Перенесення робочих днів, відпустка по догляду за дитиною, відкликання з відпустки, тривалість перерв – все це, на думку Кабміну, має бути "за домовленістю сторін". Разом з тим, відпустка без збереження заробітної плати ("за власний рахунок") збільшується до 30 календарних днів,- непоганий варіант економії та "стимулювання" працівників на власний розсуд", - підкреслила нардеп.

Також, робочий час та нормування праці встановлюватимуться самим роботодавцем без участі профспілок і будь-яких обмежень, навіть щодо надурочних робіт.

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"Скасовується зобовязання щодо подвійної оплати праці за понаднормові години. Скіільки вирішить стільки й виплачуватиме роботодавець працівнику", - підкреслила Фріз.

Крім того, в законопроекті прописані необмежені можливості для розірвання трудового договору на будь-яких підставах за бажанням роботодавця. 

"Пропонується закріпити новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, відповідно до якого обов’язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання роботодавцем роботи, без гарантій того, що така робота буде надаватися постійно. Грубо кажучи, працівник перетворюється на безправну істоту, яку будь-коли можна використати, але й в будь-який момент викинути "за борт", - зазначила нардеп.

"У мене для прем’єр-міністра є погані новини. По-перше ви внесли законопроєкт, який суперечить Конституції і міжнародним актам. По-друге, ну вам як мінімум для управління виконавчою гілкою влади варто знати аксіому права - нові закони не можуть звужувати права та погіршувати будь-яким чином умови, надані діючим законодавством", - підсумувала Фріз.

Читайте також: Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю

Законопроєкт про працю повністю не відповідає Конституції, євростандартам і міжнародному законодавству, - Фріз 01
Законопроєкт про працю повністю не відповідає Конституції, євростандартам і міжнародному законодавству, - Фріз 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173087
 
   
 Топ коментарі
 
Ну с таким законом все уехавшие украинцы точно вернуться домой роняя шлакбаумы и пограничников... Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 4328
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Тобто НЄ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ зебобіків влаштовує? А? Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 7099
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Среднестатистический избиратель Владимира Зеленского ‒ это студент или студентка, проживающие или обучающиеся в областном центре юга или центра Украины.
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Статистика показывало немного другое. Но этих тоже много. А вообщем, среднестатистический избиратель Владимира Зеленского -- не обеспеченный человек, живущий за счет государства.
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ну и кто шоколадной власти мешал принять ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ трудовой кодекс? а? не слышу?
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Тобто НЄ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ зебобіків влаштовує? А? Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 7099
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от і я кажу - профукав 5 років розвитку країни Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 133
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Це ти про ріст економіки чи про геополітику?
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Тобто нема чого сказати. Зрозумів. Дуже дякую.
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Ти зовсім ку-ку, Ніканоша? Твої тупі, це не я придумав вони самі про себе це казали, здається за освітою юристи. Але при цьму одне тупе скакало на сцені і членом стукало по роялю, інше тільки на самокаті каталося. І тут Порох їм підсунув якийсь закон (та мабуть усі їхні тупі закони від Пороха), а вони недолугі його вхопили і давай його затведжувати. Так ти думаєш? Чи все таки країною повинні керувати дорослі дяді, які можуть прорахувати ситуацію на 5-10 кроків вперед, а не чувак нюхнув-курнув дурі і давай керувати літаком "Україна". Ось такі ви і зелебобіки тупі і обрали таких тупих, а потім хто всрався? Порох!?
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2).
«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым» (1 Пет.2:13-14)



Всі, хто проти влади - антихристи!! Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 506
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Ти лише після виборів Зєлєнского увірував? 😁 Лукава твоя віра і не тверда. Де вона була 5 попередніх років? 😁
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не я писав.. не віриш? то почитай.. і чому 5? тут цирк вже 30 років триває Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 4177
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Ну справді, писали євангелісти. А ти це писання ретранслюєш. Тому щонайменше претендуєш бути пастором. Похвально! 😁 Тільки релігія і цирк - різні речі, хоча на перший погляд досить схожі. Різницю пояснювати не буду. Там дуже багато філософії і езотерики. А мені писати ліньки. І окрім того я вважаю тебе набагато мудрішим, аніж ти хочеш тут показати. 😁 І більшість дурниць, які ти тут озвучуєш, ти саме дурниця и і вважаєш, приколіст юний. 😁
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У мене прохання до вас. Сходіть у церкву, поставте свічку, бо ви - невіруюча людина (© П.О. Порошенко) Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 7381
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А чем тебя нормальная эволюция текущего КЗОТа не устраивает? Если текущий КЗОТ не совершенен, то надо принимать откровенное дерьмо? Интересная у зебиов логика.
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если соответствует таёженному союзу или правилам эксплуатации рабов, то можно одобрить, ведь это прикольно.
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От нехай цей закон і поширюється на 73%, я впевнений, що вони згідні!
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Верблюда спросили: "Почему у тебя шея кривая?", он сказал: "А что у меня прямое?"
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Ну с таким законом все уехавшие украинцы точно вернуться домой роняя шлакбаумы и пограничников... Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 4328
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Конституция-проститутка,как властьимущие ее прогнут так она и подстелится.
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Правильно во всем попередники виноваты . Я просто не сомневаюсь ,шо Слуги народа пишут правильные законы . Просто , потом под покровом ночи приходит Злой Порошенко и все переписывает . Наверно потому такие идиотские законы получаются . Да Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 753 Никонор Босой ?
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Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 1208 Раб повинен рабйотать, рабьотать, рабьйотать. Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 1208 У раба не повинно бути ні яких прав! Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 1208 Власник сам буде вирішувати, що робити рабу, коли дозволити рабу відпочивати, коли не дозволити і скільки рабу платити чи платити взагалі стільки, щоб раб не іздох. Законопроект о труде полностью не соответствует Конституции, евростандартам и международному законодательству, - Фриз - Цензор.НЕТ 2871
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Заробітчани й заробітчанки, повертайтеся з Європи в Україну! Вас тут вже зачекався ЗЄ і його "няня-Бєня" з новим трудовим кодексом.
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Это не соответствует Конституции - правда. Но описывает реальность. А как менять эту реальность никто не знает. Уж точно не писанием хороших законов Законопроєкт про працю повністю не відповідає Конституції, євростандартам і міжнародному законодавству, - Фріз - Цензор.НЕТ 8614
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Угу,на таких условиях так и работать будут.Уже кем только не доказано....Но этим полудуркам опыт человечества не нужен,они просто не в состоянии его усвоить.
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