 Засідання суду у справі Савченко та Рубана перенесли на 12 березня

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, засідання відбудеться 12 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Засідання перенесли на 12.03 на 11.00. Не з'явилася сторона захисту Рубана", - сказали у відомстві.
За інформацією Офісу Генпрокурора, прокурори просили залучити безкоштовних адвокатів, але суд не угледів підстав для цього.
15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області.