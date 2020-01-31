 Модернізований навчальний винищувач Су-27УБ поповнив авіапарк Повітряних Сил ЗСУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

На авіаремонтному підприємстві літак не тільки модернізували, а й замінили двигуни, провели інші ремонтні роботи, що в комплексі дозволило продовжити ресурс експлуатації навчально-бойового Су-27УБ мінімум на 12 років.

У авіабригади, яка залучена в чергування в системі ППО країни, зазначають, що отримання модернізованого навчально-бойового винищувача на початку навчального періоду дозволить наростити ефективність бойової підготовки і підвищити льотну майстерність пілотів.

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