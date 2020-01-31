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 Політика України
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 Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що у незаконно засуджених Росією українців Володимира Дудки і Геннадія Лимешка погіршується стан здоров'я.

"Геннадій Лимешко, який утримується в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольському краю" повідомив, що співробітники виправної установи застосовують до нього моральний та психологічний тиск – говорять що його потрібно вбити, адже він прийняв іслам. Більше того, постійно принижують його гідність та вже декілька разів підпалювали на голові шапку. Він має побоювання за своє життя!", - йдеться в повідомленні Денісової на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен зазначає, що у Лимешка погіршився стан здоров'я: зокрема, його турбує постійний зубний біль і біль у суглобах.

Але, незважаючи на це, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги українцю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дикі головні болі і висип по всьому тілу, - засуджений у "справі українських диверсантів" Дудка розповів про стан здоров'я в російській колонії

"Володимир Дудка "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю" також повідомляє про сильне погіршення стану здоров'я. У нього постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску. Висипи, що були на тілі – не лікуються. Через це посилився свербіж", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Денісова звертається з вимогою до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадян України - забезпечити належні умови утримання та безпеки Геннадія Лимешка, а також надати необхідну медичну допомогу незаконно засудженим громадянам України.

"Прошу тимчасово повіреного України у справах України в Російській Федерації Василя Покотила сприяти забезпеченню прав і свобод громадян України", - додала Денісова.

Омбудсмен також закликала міжнародну спільноту, дипломатів і представників правозахисних організацій посилити моніторинг дотримання прав українських громадян.

Як повідомлялося, Геннадій Лимешко був затриманий окупантами у серпні 2017 року і засуджений так званим "Судакським міським судом Республіки Крим" в травні 2018 року на 8 років за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин. Володимир Дудка незаконно позбавлений волі на 14 років "Севастопольська міським судом". Відбуває покарання в колонії суворого режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессарабова етапували в СІЗО Ставропольського краю РФ, у Дудки погіршилося здоров'я

Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта справи українських диверсантів Лимешка, - Денісова 01
Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта справи українських диверсантів Лимешка, - Денісова 02
Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта справи українських диверсантів Лимешка, - Денісова 03
Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта справи українських диверсантів Лимешка, - Денісова 04

Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан оккупантами в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года на 8 лет за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет "Севастопольский городским судом". Отбывает наказание в колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173083
 
 
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для вічно приниженного лайна з фашиської ********* возвиситись - це принизити іншого
без варіантів
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Колись дивився "Смерть негідника " з Ален Делоном , що не п"є одеколони ...
Хто прибив Цемаха ?(може , подякувати хочу ?)))
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Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих. Игорь Кохановский (Игор Коханівський) «Закон диалектики» 1989г.
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..так закрыть зажопников и и пр. синежопых и красноперых и жечь им шапки....ответы незамедлительными и зеркальными быть должны... Російські тюремники принижують, погрожують вбивством та кілька разів підпалювали шапку на голові фігуранта "справи українських диверсантів" Лимешка, - Денісова - Цензор.НЕТ 380...
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ждёмъ сегодня хеббельсТВ скажуть , два дюверсанта- правосека зорян и шкиряк , переодевшись у сварщиков , завалили стадиён у питербурхе...
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