 Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ в район, де заборонено розміщувати важке озброєння, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 30 січня 2020 року представники збройних формувань Російської Федерації знову відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області. Перебуваючи на блокпості, спостерігачі Місії бачили, що цивільні транспортні засоби перетинали блокпост в обох напрямках.

У СЦКК відзначають, що через цей блокпост здійснюється проїзд в район, у якому відповідно до п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

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"На блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське з початку 2020 року представниками Місії зафіксовано більше третини від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район. Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.