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 Найманці РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ в район, де заборонено розміщувати важке озброєння, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергове обмеження свободи пересування патруля СММ ОБСЄ під час виконання мандата Місії з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 30 січня 2020 року представники збройних формувань Російської Федерації знову відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області. Перебуваючи на блокпості, спостерігачі Місії бачили, що цивільні транспортні засоби перетинали блокпост в обох напрямках.

У СЦКК відзначають, що через цей блокпост здійснюється проїзд в район, у якому відповідно до п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

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"На блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське з початку 2020 року представниками Місії зафіксовано більше третини від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район. Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173081
 
 
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....и шо?!!!..какие действия последовали?!!!...болото какое то, а не эуропа... Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район, где запрещено размещать тяжелое вооружение, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3405
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Как какие действия?!
Извинились, поехали назад!
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Ну и нормально. Они захватили ту землю и то их земля. То ли дело Украины: отступить? Да пожалуйста! С оккупантом дружить? Не проблема! Какая разница!
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