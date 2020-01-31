 Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2014-му українська громада в Барселоні вимагала його звільнення. Людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників на Майдані - в ній він згадував про ультранаціоналістів з нацистською символікою на Майдані", - стверджують журналісти.

Тоді ж українська діаспора звернула увагу на те, що новий 2014 рік той зустрічав в Іспанії в компанії росіян.

Після протестів представників діаспори Хрипунов позбувся посади генконсула в Барселоні. Пізніше він був призначений радником віце-прем'єра Володимира Кістіона і пропрацював на цій посаді до 2017 року.

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"А тепер, виявляється, Хрипунов допомагає вже новій владі. Його призначили радником Андрія Богдана, керівника Офісу президента Зеленського", - стверджують "Схеми".

Журналістам вдалося зробити декілька знімків, як Хрипунов виходив із будівлі Офісу президента. На запитання про те, хто він і в яких справах приходив на Банкову, він не відповідав, а від кореспондентів утікав, "змінюючи напрямок руху".