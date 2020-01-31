 Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
"У 2014-му українська громада в Барселоні вимагала його звільнення. Людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників на Майдані - в ній він згадував про ультранаціоналістів з нацистською символікою на Майдані", - стверджують журналісти.
Тоді ж українська діаспора звернула увагу на те, що новий 2014 рік той зустрічав в Іспанії в компанії росіян.
Після протестів представників діаспори Хрипунов позбувся посади генконсула в Барселоні. Пізніше він був призначений радником віце-прем'єра Володимира Кістіона і пропрацював на цій посаді до 2017 року.
"А тепер, виявляється, Хрипунов допомагає вже новій владі. Його призначили радником Андрія Богдана, керівника Офісу президента Зеленського", - стверджують "Схеми".
Журналістам вдалося зробити декілька знімків, як Хрипунов виходив із будівлі Офісу президента. На запитання про те, хто він і в яких справах приходив на Банкову, він не відповідав, а від кореспондентів утікав, "змінюючи напрямок руху".
Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан, напоминает "Європейська правда"
Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.
Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. А ведь, согласно этому закону, Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок...
/// Ну як вам такий розклад, дуполизи соєві? Що сивочоле брехло, що - скоморох, один хрєн!
Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Революции достоинства.
"В этой неспокойной среде нашли свой шанс ультранационалисты с нацистской символикой", - рассказывал Хрипунов в интервью газете El Periódico во время февральских событий на Майдане.
После отзыва с должности консула Хрипунова назначили советником бывшего вице-премьера Владимира Кистиона, где проработал до 2017 года./// Зверніть увагу фанати "цинічного бариги"- хрипунов до 17 року був радником віце-премера з соєвой воровитой шобли. Ну то херня, так дебіли соєві? Для вас головне - "АБИНЕЮЛЬКА"!!! Так?
Шо б застрелится от стыда...
Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
InfoResist
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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в полицию по факту заявления волонтера и аэроразведчицы Анастасии Конфедерат о том, что в Украине не должен звучать русский язык. Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам народного избранника, соответствующее заявление волонтера является дискриминацией по языковому признаку.
«Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета язык общения, вероисповедания или национального происхождения», - написал он.
Брагар считает, что волонтер Анастасия Конфедерат совершила преступление, предусмотренное статьей 161 УК Украины.
Как сообщалось ранее, нардеп от фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар публично встал на сторону водителя автобуса Луцк-Киев, демонстрировавшего в салоне сериал производства страны-агрессора и отказавшегося его отключить по требованию двух волонтеров.
Украинцы возмущены тем, что Министерство иностранных дел медлит с отзывом дипломата, который позволял себе публичную поддержку "диктаторских законов" от 16 января, а также унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
Также он обосновывал демократичность законов, принятых 16 января, которые де-факто устанавливали режим диктатуры в Украине.
"На нашем Евромайдане было много тех, у кого есть взрослые дети, которые принимали участие в тех событиях, которые происходили в разных городах. И услышать от господина консула о том, что наши дети нацисты - это безобразие", - заявил один из участников испанского Евромайдана Михаил Кузив. https://day.kyiv.ua/ru/news/220914-ukraincy-v-barselone-trebuyut-otozvat-genkonsula-kotoryy-podderzhival-yanukovicha
ШотваРіцца
@dneprlena
·5 ч
дякую
@JRobur
шикарна нарізка ! тра поширювати під всіма вказівками ОПУ, рішеннями КМ, голосуваннями ВР, повідомленнями ДБР, ОГП та МВС
https://twitter.com/i/status/1221487877886029825
Вы привели к власти предателей, коллаборантов, малоросов, барыг и моральных уродов!