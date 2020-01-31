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 Політика України
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Все про:Євромайдан (577) Богдан Андрій (239) Офіс Президента (228)

 Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ

Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов, який під час подій Революції гідності критикував її учасників, став радником глави Офісу президента України Андрія Богдана.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

"У 2014-му українська громада в Барселоні вимагала його звільнення. Людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників на Майдані - в ній він згадував про ультранаціоналістів з нацистською символікою на Майдані", - стверджують журналісти.

Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців ультранаціоналістами з нацистською символікою, став радником Богдана, - ЗМІ 01

Тоді ж українська діаспора звернула увагу на те, що новий 2014 рік той зустрічав в Іспанії в компанії росіян.

Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців ультранаціоналістами з нацистською символікою, став радником Богдана, - ЗМІ 02Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців ультранаціоналістами з нацистською символікою, став радником Богдана, - ЗМІ 03

Після протестів представників діаспори Хрипунов позбувся посади генконсула в Барселоні. Пізніше він був призначений радником віце-прем'єра Володимира Кістіона і пропрацював на цій посаді до 2017 року.

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"А тепер, виявляється, Хрипунов допомагає вже новій владі. Його призначили радником Андрія Богдана, керівника Офісу президента Зеленського", - стверджують "Схеми".

Журналістам вдалося зробити декілька знімків, як Хрипунов виходив із будівлі Офісу президента. На запитання про те, хто він і в яких справах приходив на Банкову, він не відповідав, а від кореспондентів утікав, "змінюючи напрямок руху".

Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців ультранаціоналістами з нацистською символікою, став радником Богдана, - ЗМІ 04

Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців ультранаціоналістами з нацистською символікою, став радником Богдана, - ЗМІ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173080
 
   
 Топ коментарі
 
Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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еще одно " новое лицо " в политике Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 7070
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Зебилье хавает *новые лица* и причмокивает
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Шот не понял мысли...Куда уйти ?
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жалко, что грузинского наркомана премьером не поставили. Так бы вой на зелибобских болотах не утихал.
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Ну кто ещё скажет что во власти не АНТИУКРАИНСКАЯ ШОБЛА ???
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Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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...В июле прошлого года президент Владимир Зеленский назначил своим советником Руслана Демченко, который ранее был советником пятого президента Петра Порошенко.
Во времена Евромайдана в МИД Демченко запомнили как главного противника "дипломатической фронды" - то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан, напоминает "Європейська правда"
Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года. Это тот день, когда Кабмин Николая Азарова неожиданно принял решение об отказе от подписания Соглашения об ассоциации.
Порошенко назначил его своим советником уже после того, как парламент принял закон о люстрации. А ведь, согласно этому закону, Демченко должен был быть лишен права занимать должности в госорганах на десятилетний срок...

/// Ну як вам такий розклад, дуполизи соєві? Що сивочоле брехло, що - скоморох, один хрєн!
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А ось і про хрипунова:///...В 2014 году Хрипунов попал в публичный скандал - оправдывал диктаторские законы режима Януковича от 16 января.

Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Революции достоинства.

"В этой неспокойной среде нашли свой шанс ультранационалисты с нацистской символикой", - рассказывал Хрипунов в интервью газете El Periódico во время февральских событий на Майдане.

После отзыва с должности консула Хрипунова назначили советником бывшего вице-премьера Владимира Кистиона, где проработал до 2017 года./// Зверніть увагу фанати "цинічного бариги"- хрипунов до 17 року був радником віце-премера з соєвой воровитой шобли. Ну то херня, так дебіли соєві? Для вас головне - "АБИНЕЮЛЬКА"!!! Так?
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Смешно не тогда когда смеются над КЛОУНОМ. А когда КЛОУН смеется над всеми. Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2479
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Зебилье хавает *новые лица* и причмокивает
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5 лет при Пэтрыку сидел в Барселоне консулом и ничО.. Где ж ты раньше был?
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а как же.. похерил 5 лет развития страны..и вот результат.. ешьте, шоколадные, не обляпайтесь Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 723
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Кому про шо, а удмурду про самое главное Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 3660
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Расскажешь еще раз как ботоксный тебя в пупок лизал?
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У зебілів талант. Гадити, не знімаючи штанів, і звинувачувати і цьому інших
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Гадити Неньці - це прерогатива соєвої братії.. Я не претендую!
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Зебіле, ви так любите Україну, що на роботу, виключно, сепарню набираєте. І нахріна вашій секретарці радник, та ще й за рахунок бюджету? Чому він її навчати буде? Як фуйло улестити
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К сожалению 73% мудрого украинского нарИду не офицеры старой школы..

Шо б застрелится от стыда...
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Еще одной антимукраинской мразью стало больше во власти. Она как пылесос вытягивает из Украины всю нечисть к себе
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Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.И в благодарность за доходное место слуга гражданина Израиля Коломойского Богдан отдаёт тому в распоряжение землю Украины. Успокаивая лохов обещанием: Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.Будет пахать , сеять, убирать.
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Якби в Порошенка було стільки зашкварів 2-3 роки тому. його б уже давно повісили. але стадо зовсім отупіло. Їм яка різниця вже.
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зебилоиды, вы вроде 5 лет пищали что рыба с головы гниет? или уже нет?
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В 2014 году Хрипунов стал фигурантом публичного скандала, поскольку оправдывал "диктаторские законы", инициированные режимом Януковича и принятые Верховной радой 16 января.
Он также допускал унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
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и шо ж його Пэтя 5 років не знімав с посади.. айяйяй .. як нєхарашо палучілось Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 3575
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Потому что Петя кровавый барыга и мародер. Поэтому он и не знимав з посады. А нынешняя власть - патриоты и няшки. Почему они его назначили?
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а Зеленський має знімати, а Пєтя не міг.. як ж ти цікаве Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5295
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Ага, зниматы мае. В статье четко и ясно написано - назначен советником Богдана. Причем тут зниматы?
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та й який він кровавий.. просто вид: Барига звичайний..абітаєт там гдє многа бабок і де що погано лежить Ексдипломат Хрипунов, який обзивав майданівців "ультранаціоналістами з нацистською символікою", став радником Богдана, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5272
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А харашо, это когда кацап, типа тебя, в спаме лежит, или лижет, как тебе, конченному, нравится)))
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«Слуга народа» Брагар написал заявление на участницу АТО из-за «ущемления» русского языка

InfoResist

Экс-дипломат Хрипунов, обзывавший майдановцев "ультранационалистами с нацистской символикой", стал советником Богдана, - СМИ - Цензор.НЕТ 1852Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар подал заявление в полицию по факту заявления волонтера и аэроразведчицы Анастасии Конфедерат о том, что в Украине не должен звучать русский язык. Об этом он написал у себя в Facebook.
По словам народного избранника, соответствующее заявление волонтера является дискриминацией по языковому признаку.
«Не имеет никакого значения, какой именно язык дискриминируют. При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета язык общения, вероисповедания или национального происхождения», - написал он.
Брагар считает, что волонтер Анастасия Конфедерат совершила преступление, предусмотренное статьей 161 УК Украины.
Как сообщалось ранее, нардеп от фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар публично встал на сторону водителя автобуса Луцк-Киев, демонстрировавшего в салоне сериал производства страны-агрессора и отказавшегося его отключить по требованию двух волонтеров.
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У Брагара дом Израиль, а что он здесь делает?
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шекели зарабатывает на украинцах что не понятно
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да разве ж удивляет очередной ватник в СН и в их властной камарилье?
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Украинская община уже полгода безрезультатно требует отзыва генерального консула Украины в Барселоне Александра Хрипунова, пишет Радіо Свобода.
Украинцы возмущены тем, что Министерство иностранных дел медлит с отзывом дипломата, который позволял себе публичную поддержку "диктаторских законов" от 16 января, а также унизительные комментарии относительно участников Евромайдана.
Также он обосновывал демократичность законов, принятых 16 января, которые де-факто устанавливали режим диктатуры в Украине.
"На нашем Евромайдане было много тех, у кого есть взрослые дети, которые принимали участие в тех событиях, которые происходили в разных городах. И услышать от господина консула о том, что наши дети нацисты - это безобразие", - заявил один из участников испанского Евромайдана Михаил Кузив. https://day.kyiv.ua/ru/news/220914-ukraincy-v-barselone-trebuyut-otozvat-genkonsula-kotoryy-podderzhival-yanukovicha
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то есть, официально стал или дали официальное оглашение древнему факту.
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Даже не удивляет. Это давно уже стало закономерностью.
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,Все чмо збирається навкруги нелоха.
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ШотваРіцца

@dneprlena

·5 ч

дякую
@JRobur
шикарна нарізка ! тра поширювати під всіма вказівками ОПУ, рішеннями КМ, голосуваннями ВР, повідомленнями ДБР, ОГП та МВС

https://twitter.com/i/status/1221487877886029825
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Зебилы, вы это все сделали РАЗОМ!
Вы привели к власти предателей, коллаборантов, малоросов, барыг и моральных уродов!
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Эта власть воровские антинародные подху...ловники.
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русскочелюстньіе такое и в Германии устраивают и чем больше тьі защищаешься, тем больше из тебя делают бабайку.
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Зеленая власть по указанию и согласованию с ФСБ выбирает новых кандидатов в послы и в министерства? Такой кадр РФ подойдет для уничтожения Украины.
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Богдан - что творишь!!! Геть з глузду з" їхав?
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