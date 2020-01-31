 Ми підготували законопроєкт "Про СБУ", він в Офісі президента, - Баканов. ФОТОрепортаж

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов на засіданні колегії спецслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Зараз документ в Офісі президента. Він задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Йдеться про зміну підходів у роботі - від реактивного до проактивного. Служба має зосередитися на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками", - зазначив глава спецслужби.

За його словами, новий законопроєкт про СБУ також передбачає "якісно інший рівень оплати праці".

"Зарплати співробітників СБУ будуть справді вищими. Але і рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю", - зазначив Баканов.

Він також наголосив на досягненнях СБУ в 2019 році: попередження трьох терактів, які могли привести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження понад півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об'єкти критичної інфраструктури.

У майбутньому, за його словами, СБУ буде ще більше уваги приділяти стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом, контррозвідувальній діяльності.

Баканов зазначив, що СБУ відмовиться від невластивих їй функцій і повноважень й інакше працюватиме з кадрами.

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Він закликав керівників регіональних управлінь поліпшити оперативну роботу, не допускати зловживань і правопорушень з боку співробітників спецслужби.

Також Баканов на засіданні вручив державні та відомчі нагороди найкращим співробітникам СБУ.

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