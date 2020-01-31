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Все про:СБУ (5089) реформи (1640) Баканов Іван (118)

 Ми підготували законопроєкт "Про СБУ", він в Офісі президента, - Баканов. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України підготувала новий проєкт закону "Про СБУ", який передбачає реформу відомства.

Про це заявив глава СБУ Іван Баканов на засіданні колегії спецслужби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ми підготували новий проєкт закону "Про СБУ". Зараз документ в Офісі президента. Він задасть вектор перезапуску роботи Служби. Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Йдеться про зміну підходів у роботі - від реактивного до проактивного. Служба має зосередитися на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками", - зазначив глава спецслужби.

Ми підготували законопроєкт Про СБУ, він в Офісі президента, - Баканов 01

За його словами, новий законопроєкт про СБУ також передбачає "якісно інший рівень оплати праці".

"Зарплати співробітників СБУ будуть справді вищими. Але і рівень відповідальності підвищиться. Це я вам обіцяю", - зазначив Баканов.

Він також наголосив на досягненнях СБУ в 2019 році: попередження трьох терактів, які могли привести до загибелі мирних громадян; затримання одного з лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який переховувався в Україні; викриття контррозвідкою чотирьох агентурних мереж ворожої спецслужби; попередження понад півтисячі кібератак, зокрема на інформаційні системи держорганів та об'єкти критичної інфраструктури.

У майбутньому, за його словами, СБУ буде ще більше уваги приділяти стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом, контррозвідувальній діяльності.

Баканов зазначив, що СБУ відмовиться від невластивих їй функцій і повноважень й інакше працюватиме з кадрами.

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Він закликав керівників регіональних управлінь поліпшити оперативну роботу, не допускати зловживань і правопорушень з боку співробітників спецслужби.

Також Баканов на засіданні вручив державні та відомчі нагороди найкращим співробітникам СБУ.

Читайте також: "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173077
 
 
 Топ коментарі
 
Ах, да...я забула, що всі зебіли проспали війну.
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правильно! По перепостам в Facebook/Twitter (для начала... Потом можно заняться мыслепреступлениями) находить неблагонадёжных, а судья вовк будет их судить. Но сперва пресс-конференция, на которой моника расскажет об успехах!
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20-30 % - и все законы пройдут на ура Баканов предлагает изменить подходы в работе СБУ "от реактивного к проактивному" - Цензор.НЕТ 1936
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З початку війни було знешкоджено десятки терактів.
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Ах, да...я забула, що всі зебіли проспали війну.
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1-2). Ми підготували законопроєкт "Про СБУ", він в Офісі президента, - Баканов - Цензор.НЕТ 6257
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правильно! По перепостам в Facebook/Twitter (для начала... Потом можно заняться мыслепреступлениями) находить неблагонадёжных, а судья вовк будет их судить. Но сперва пресс-конференция, на которой моника расскажет об успехах!
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Кодлан Коломойского. Охрана./ Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии.Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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Да он должности не соответствует особенно после прослушек должен уйти а они морду кирпичом и дальше умняки лепят гадкая власть
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Не лез бы ты своим ватным рылом в работу сбу, а то кончишь как якименко
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а что скажет сбу про звонок своего работника в сизо?
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Турбо мен, нейтралізує загрози в турборежимі.
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Процент с контрабанды туда уже согласовали. Осталось только принять.
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Снова будет слышен скрип переставляемых кроватей.
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Надеюсь на то что кто то из действующих сотрудников СБУ пристрелит эту кацапскую гниду.
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Писец службе. Станет как при Яныке.
Напомню, что Баканов демонстративно ходит в московскую церковь.
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