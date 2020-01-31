 Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю європейському виданню Euractiv.com, коментуючи ризик поступок західних держав у сторону Росії за рахунок українських інтересів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським Союзом. Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", – наголосив Петро Порошенко.
Він зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля. "Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", – нагадав Порошенко.
сейчас тяжеловесы подтянутся..., которые обещали на основной форум не ходить, пока не восстановится справедливость !
президента с янелохом-оманским?
вони не визнають.
лох ніколи не скаже , що його лоханули, сидітиме в куточку мовчки і зрідка огризатиметься.
хотя лохи какие то мелкие пошли, или методички не подогнали свежие, или интилект ниже плинтуса!
и если виновен-посадят!
только языком ляпать умеют!
если бы работали, то с Шереметом бы не спалились!
или трепешь только языком?
когда поумнеешь заходи! время с тобой тратить неохота!
реакция!
І там кацапи рулять!
Кажуть, до Землі астероїд підлітає...
Теж вони?
Хромосома піддавлює?
и суржик с кацапстана!
а за что ?
дорогу перешел не в том месте?
курил в метро?
За пять лет своей каденции оно опустило страну ниже плинтуса, а теперь где-то ездит и балаболит шо-то, в своей обычной манере.
Кому оно шо грузит, хто его вообще слушает и на его реагирует?.. Ну разве шо токо "цензор", бо другие издания этого пустобреха не цитируют.
Балдеешь от Тошнотворного Порош(ен)ка? Ну так выцеловуй ему дупу до блевотины.
Після закриття кацапської ботоферми, про що тут пару днів тому повідомили, секта свідків "шикладнава бериги" зменшилася щонайменше втричі!
меняют тактику и стратегию!
всю свою любовь направьте ему, только смотрите, чтобы он не захлебнулся!