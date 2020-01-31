EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1419  88
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (8212) Путін (5556) Росія (15388) санкції (2476) Євросоюз (2778)

 Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко

Міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування Путіна від подальшої ескалації. Продовження цих санкцій і зміцнення проукраїнської коаліції, яка була сформована завдяки зусиллям команди п'ятого Президента України, змушують Путіна платити високу ціну за тисячі загиблих українців.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю європейському виданню Euractiv.com, коментуючи ризик поступок західних держав у сторону Росії за рахунок українських інтересів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського Союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським Союзом. Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", – наголосив Петро Порошенко.

Він зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля. "Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", – нагадав Порошенко.

Читайте також: Делегації низки країн виступили проти "прощення" Росії в ПАРЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173074
 
   
 Топ коментарі
 
Ось з ким було не соромно за Україну.
 показати весь коментар
 
зебіли дуже вперті.
вони не визнають.
лох ніколи не скаже , що його лоханули, сидітиме в куточку мовчки і зрідка огризатиметься.
 показати весь коментар
 
эта тема для зебилов! сейчас набегут! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6777
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кацахол готовься! толпа зебилов приближается! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4095
 показати весь коментар
 
 
это шестерки на подогреве сейчас развлекают нас!
сейчас тяжеловесы подтянутся..., которые обещали на основной форум не ходить, пока не восстановится справедливость Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6658!
 показати весь коментар
 
 
сравнил! кого с кем?
президента с янелохом-оманским?
 показати весь коментар
 
 
зебіли дуже вперті.
вони не визнають.
лох ніколи не скаже , що його лоханули, сидітиме в куточку мовчки і зрідка огризатиметься.
 показати весь коментар
 
 
вот и выпала им возможность немножко огрызнуться!
хотя лохи какие то мелкие пошли, или методички не подогнали свежие, или интилект ниже плинтуса!
 показати весь коментар
 
 
Особенно когда проталкивали особый статус Донбаса, или военное положение?
 показати весь коментар
 
А що таке, малий, хотів повоювати, а Порошенко ВС не оголосив?
 показати весь коментар
 
 
Пусть Педро лучше расскажет как им удалось в 2018 году реструктуризировать 1,3 миллиарда гривень кредитов компании "Богдан Моторс" в Укрэксиме под смехотворные проценты. ГПУ уже дело открыло по этому поводу.
 показати весь коментар
 
пусть следователи за это расскажут! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9122
и если виновен-посадят! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8570
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Эта оборудка уже давно известна. И кореш Гладковский проходит и по другим делам.
 показати весь коментар
 
и кто уже сидит? весна прошла..., наступит следующая... !
 показати весь коментар
 
 
Когда уже твою ботоферму СБУ прикроет?
 показати весь коментар
 
ты думаешь у них мозги работают?
только языком ляпать умеют!
если бы работали, то с Шереметом бы не спалились! Цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции, как единый механизм сдерживания агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9666
 показати весь коментар
 
 
ну ти ж не хочеш розказати, чому бєня до цього часу не повернув, вкрадені з Привату, кошти
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бюджетные деньги воровать, когда ты президент -- дело нехитрое. "Богдан Моторс" и производит полный отстой и поставляет его Министерству Обороны под заказ, и бюджет грабит.
 показати весь коментар
 
ты конкретно можешь назвать кого посадили?
или трепешь только языком?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почитай новости про реструктуризацию этого кредита. Кстати и "Богдан Моторс" Педро организовал за счет кредита от Укрэксима в 2005 году.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Имееш доступ к корыту, на Мальдивы как в Винницу летаешь. В Винницу, наверно, больнее.
 показати весь коментар
 
я читать бред не могу! ты назови фамилии кто сидит!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ахметов сидит!! В вилле бельгийского короля Лепольда 2 и благодарит Педро за финансовую поддержку.
 показати весь коментар
 
а ты зеленобобик еще и зебил!
когда поумнеешь заходи! время с тобой тратить неохота!
 показати весь коментар
 
 
Еще один с паРаши путина хлу вброс делает про пороха , свою брехню толкают в помощь портнову.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
От бота слышу.
 показати весь коментар
 
украинский "бот" -не уйловский! он у себя на родине борется с такими как ты (командировачными"!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Що ти там пронявкав?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова в диалоге с Трубой, говорит, что формула по закупке угля "Роттердам+", которая действовала с 2016 года, является "банальным марадерством".Источник: https://censor.net.ua/v3173088
 показати весь коментар
 
МарАдёрством... всё понятно, иди ***** своему рассказывай
 показати весь коментар
 
 
Скопировал. Знаешь в редакторах Цензора одни москали.
 показати весь коментар
 
Уход британцев из ЕС знаковый - возникло недопонимание между ЕС и США. Британцы - самые ярые сторонники американской политики в этом регионе. И для нас это тоже плохо - европроститутки аж пищат от рашистского бабла. Но вот не дай Бог рашисты попрут дальше, спасать европейскую .опу будут снова американцы... или не будут.
 показати весь коментар
 
 
когда бросал в віктор федорович 31ee1569 то успел уклониться от его соплей!
реакция! Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1537
 показати весь коментар
 
 
Та я не могу понять, что там творится в руководстве ЕС. Даже если сговор с рашкой, они же должны понимать, что договариваться с дьяволом бессмысленно. А даже если очень большие деньги... Когда рашистский сапог начнет топтаться по всему миру, их деньги не спасут.
 показати весь коментар
 
Брексит -- это победа Путина. Путин его и финансировал. И миллионы беженцев в Европу организовал, чтобы развалить ЕС. Без Великобритании, ЕС -- кастрированный кот без когтей.
 показати весь коментар
 
 
********, скучен ты, как то лахта стала набирать откровенных дебилов, ходи отсюда
 показати весь коментар
 
 
Видишь, Гетман, у тебя уже два аккаунта засветились здесь. Так что расслабься ботище
 показати весь коментар
 
Тепер зрозуміло, чому BrExit стався.
І там кацапи рулять!
Кажуть, до Землі астероїд підлітає...
Теж вони?
 показати весь коментар
 
то не астероид! то скрепа пуйловская вертается!
 показати весь коментар
 
 
любитель путина хла, а почему у ВАС ник украинский и флаг, что так классно вас любит хло что кастрюлю на голову надели.
 показати весь коментар
 
 
А чому ти на козломордом нарєчіі балакаєш?
Хромосома піддавлює?
 показати весь коментар
 
 
"От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его." - не можу з цим не погодитись. Ситуація буде завжди на користь того, хто докладає зусиль. Натяк, думаю що, зрозумілий.
 показати весь коментар
 
 
здесь не понимают бред психа! а религию не впутывай! придется ответить перед всевышним!
 показати весь коментар
 
"всевышним"???...з маленької літери???...але є підозра, що ти просто не знаєш української мови. Бог таке не прощає.
 показати весь коментар
 
я и другие языки не знаю... и как то прожил жизнь и не жалею!
 показати весь коментар
 
пражил? уже пражил?? уже всьо??? проста даже інтірєсна што ТАМ послє таво как пражил жизнь...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Лучше дочь проститутка чем президент попрошенко!!!
 показати весь коментар
 
 
а у тебя что дочь "гулящая" хотя какая разница! яблоко от яблоньки далеко не падает!
 показати весь коментар
 
 
Чем перзидент *****? Очень сомневаюсь, весь мир ржёт
 показати весь коментар
 
 
К сожалению Порошенко Петр Алексеевич не буйный, а сейчас, чтобы спасти Украину нужен именно буйный, твердый руководитель, но не клоун,как сейчас.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А що соєвий барига , ше не на нарах, продовжує свою корупційну демагогію , чекає на конфіскацію вкраденого в українців.
 показати весь коментар
 
 
а что его должны посадить? Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5526
а за что ?
дорогу перешел не в том месте?
курил в метро?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этот болтун хоть когда-нибудь заткнётся?
За пять лет своей каденции оно опустило страну ниже плинтуса, а теперь где-то ездит и балаболит шо-то, в своей обычной манере.
Кому оно шо грузит, хто его вообще слушает и на его реагирует?.. Ну разве шо токо "цензор", бо другие издания этого пустобреха не цитируют.
 показати весь коментар
 
 
ты же среагировал! значит все правильно! пока он топит парашку, то делать это необходимо!
 показати весь коментар
 
 
А твоё ***** любимое пасть свою когда нибудь захлопнет?
 показати весь коментар
 
 
Да шо ж такое-то? Точно, в шкафу, куда свалена на хранение отставная Порохлячая кодла, завелась особо кусачая моль, которую не берёт нафталин. И так эта "моль трахнула"© жёстко "отставной козы барабанщика"© Порохатого Барыгу, шо ему не ймётся и тихонько не сидится. Обязательно надо гавкать, когда и так все знают, шо Кремлёвский Злобный Карлик - мудак несусветный. Может Пороха дустом пересыпать, шоб успокоился и на гавно не исходил?
 показати весь коментар
 
 
Когда будет идти по улице ты на него поссы.
 показати весь коментар
 
 
Если бы мне представилась такая возможность, мой организм, истерзанный горячей и трогательной любовью к Порохатому Барыге, мгновенно бы синтезировал концентрированную серную кислоту.
 показати весь коментар
 
 
смотри не перетерьпи! бо лопнешь как кондон наполненный водой!
 показати весь коментар
 
 
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Балдеешь от Тошнотворного Порош(ен)ка? Ну так выцеловуй ему дупу до блевотины.
 показати весь коментар
 
 
Куди поділася група ненависті до Порошенка?
Після закриття кацапської ботоферми, про що тут пару днів тому повідомили, секта свідків "шикладнава бериги" зменшилася щонайменше втричі!
 показати весь коментар
 
 
шифруются! Мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу і скасувати санкції як єдиний механізм стримування агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3535
меняют тактику и стратегию!
 показати весь коментар
 
 
зебилы! смените методички! нет пороха, а есть янелох за которого вы проголосовали!
всю свою любовь направьте ему, только смотрите, чтобы он не захлебнулся!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору