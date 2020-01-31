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Все про:Загороднюк (115) Помпео (203) ЗСУ (436)

 Загороднюк розповів Помпео про проведення в Україні оборонної реформи, - Міноборони

Міністр оборони Андрій Загороднюк поінформував державного секретаря США Майка Помпео про поточний стан і найближчі перспективи проведення в Україні військової реформи.

Сьогодні в Києві в межах офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч Загороднюка та Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії.

Вітаючи американського високопосадовця, міністр оборони подякував за всебічну допомогу, яку ця країна надає в реформуванні оборонного відомства України та набутті Збройними Силами України оперативних спроможностей.

Зокрема, Загороднюк наголосив на важливості допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сфері оборони, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ніколи не визнають законною окупацію Криму Росією, - Помпео

Міністр оборони зазначив, що попри виклики і загрози, у Збройних Силах України продовжуються системні зміни та реформи з метою досягнення ними відповідності військовим критеріям членства в Альянсі, йдеться в повідомленні.

У цьому контексті, додали в пресслужбі, Загороднюк поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.

Також під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Українська сторона поінформувала американських колег про перебіг операції Об’єднаних сил на сході України, уточнили в Міноборони.

Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173073
 
 
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А детальніше про реформи?

Чи наразі йдеться лише "...про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи..."
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А шо там у реформі ?
Замінили бойових офіцерів на лояльних дупо-лизунів.
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какое отношение оно к обороне имеет? в армии служило?
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Зешвейк попроси в Помпео, хоча б 100 F-35, побудуй стіну на кордоні, патронний завод, танки "Оплот", а то локшину вішаєш американцям.
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Суть реформы. Главнокомандующий - должник гражданина Израиля Коломойского четыреждыуклонист Зеленский. Хомчак начальник Генерального штаба потому что У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским /Начальник СБУ-юрист Коломойского Баканов./ министр обороны- владелец компании по производству буровых установок для РФ Загороднюк -поделился тремя приоритетами . Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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Вассерман Железный

@VasserIronn

·3 ч

Наблюдал на Михайловской кортеж Помпео. Ну что я вам скажу. Против кортежа Зели - он нищеброд.
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