 Загороднюк розповів Помпео про проведення в Україні оборонної реформи, - Міноборони

Сьогодні в Києві в межах офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч Загороднюка та Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії.
Вітаючи американського високопосадовця, міністр оборони подякував за всебічну допомогу, яку ця країна надає в реформуванні оборонного відомства України та набутті Збройними Силами України оперативних спроможностей.
Зокрема, Загороднюк наголосив на важливості допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сфері оборони, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.
Міністр оборони зазначив, що попри виклики і загрози, у Збройних Силах України продовжуються системні зміни та реформи з метою досягнення ними відповідності військовим критеріям членства в Альянсі, йдеться в повідомленні.
У цьому контексті, додали в пресслужбі, Загороднюк поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.
Також під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Українська сторона поінформувала американських колег про перебіг операції Об’єднаних сил на сході України, уточнили в Міноборони.
Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором.
Чи наразі йдеться лише "...про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи..."
Замінили бойових офіцерів на лояльних дупо-лизунів.
Вассерман Железный
@VasserIronn
·3 ч
Наблюдал на Михайловской кортеж Помпео. Ну что я вам скажу. Против кортежа Зели - он нищеброд.