 Загороднюк розповів Помпео про проведення в Україні оборонної реформи, - Міноборони

Сьогодні в Києві в межах офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч Загороднюка та Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії.

Вітаючи американського високопосадовця, міністр оборони подякував за всебічну допомогу, яку ця країна надає в реформуванні оборонного відомства України та набутті Збройними Силами України оперативних спроможностей.

Зокрема, Загороднюк наголосив на важливості допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сфері оборони, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.

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Міністр оборони зазначив, що попри виклики і загрози, у Збройних Силах України продовжуються системні зміни та реформи з метою досягнення ними відповідності військовим критеріям членства в Альянсі, йдеться в повідомленні.

У цьому контексті, додали в пресслужбі, Загороднюк поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.

Також під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Українська сторона поінформувала американських колег про перебіг операції Об’єднаних сил на сході України, уточнили в Міноборони.

Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором.