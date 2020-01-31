 Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Болгарії висловив надію на якнайшвидшу екстрадицію Левіна в Україну, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента 31 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну", - повідомляє ОП.

Крім того, Зеленський підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.

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Глава Української держави також високо оцінив оздоровлення в Болгарії в межах трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 190 поранених українських військовослужбовців.

Крім іншого, в розмові було відзначено важливість зміцнення двосторонньої торговельно-економічної співпраці, обсяги якої у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать $1 млрд. Її подальшій активізації сприятиме проведення чергового засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Великі перспективи співпраці також є у галузях транспорту та туризму.

Зеленський зазначив підтримку з боку Болгарії суверенітету і територіальної цілісності України, а також проведення політики невизнання незаконної анексії Криму.

"Президент подякував Бойко Борисову за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови. Сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин", - додали в ОП.

Як повідомлялося, 24 січня на території Болгарії в результаті спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в місті Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.