 Делегації низки країн виступили проти "прощення" Росії в ПАРЄ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська делегація в ПАРЄ і наші друзі з країн Балтік+ та представники делегацій Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ та вимогу виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ та ситуації з правами людини всередині Росії", - зазначила Ясько.

Вона наголосила, що підписи під декларацією поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ – Європейської народної партії, соціалістів, лібералів, консерваторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити

"Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що "діалог" (насправді "прощення") Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ", - додала Ясько.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації. У резолюції, яку проголосували члени ПАРЄ, був відзначений прогрес, який Росія продемонструвала останнім часом. Документ також містить низку вимог до Москви і офіційно визнає Росію стороною Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка від ОПЗЖ Льовочкіна голосувала за повернення російської делегації в ПАРЄ



