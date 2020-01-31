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Все про:ПАРЄ (635) Росія (15388) Єлизавета Ясько (23)

 Делегації низки країн виступили проти "прощення" Росії в ПАРЄ

Представники України, Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень Російської Федерації в ПАРЄ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська делегація в ПАРЄ і наші друзі з країн Балтік+ та представники делегацій Великої Британії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції підписали декларацію про свою незгоду з рішенням про підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ та вимогу виконання резолюцій, які були прийняті в попередніх роках щодо агресії РФ та ситуації з правами людини всередині Росії", - зазначила Ясько.

Вона наголосила, що підписи під декларацією поставили делегати з усіх чотирьох найбільших політичних груп ПАРЄ – Європейської народної партії, соціалістів, лібералів, консерваторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ясько про голосування Льовочкіної за повернення російської делегації в ПАРЄ: Ні я, ні хтось інший не може її виключити

"Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що "діалог" (насправді "прощення") Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ", - додала Ясько.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи затвердила повноваження російської делегації. У резолюції, яку проголосували члени ПАРЄ, був відзначений прогрес, який Росія продемонструвала останнім часом. Документ також містить низку вимог до Москви і офіційно визнає Росію стороною Мінських домовленостей.

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Делегації низки країн виступили проти прощення Росії в ПАРЄ 01
Делегації низки країн виступили проти прощення Росії в ПАРЄ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173071
 
   
 Топ коментарі
 
так то ж при поганому Петі...
хіба ви не очікували, що ситуація мала би змінитись ?
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Це прекрасно, але запізно... Делегации ряда стран выступили против "прощения" России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5728
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Кстати та самая хвойда при Пете очень даже неплохо себя чуствовала и наращивала силы. Ее даже с ее братцем называли партнером и даже призывали не трогать их.
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Кстати та самая хвойда при Пете очень даже неплохо себя чуствовала и наращивала силы. Ее даже с ее братцем называли партнером и даже призывали не трогать их.
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так то ж при поганому Петі...
хіба ви не очікували, що ситуація мала би змінитись ?
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Слишком глубоко Пэтя свои щупальца запустил, еще долго придется расхлебывать.
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в смислі ??? це твого прохтолога Петєю звуть ?
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Этол наши союзники - всё остальное - прокацапская шушера...
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И где ваш Израиль холокост которого вы так недавно оплакивали? Настоящие друзья и союзники познаются в беде.
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смехдержавам пора бы и сообщить настоящие цифры зараженных китайской подделкой под эболу
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сдувается по тихому коалиция однако..некому там рулить, не воспринимается эуропейцами шушера украинская вновь зашедшая ...тройка вонючек- кацапсин- заволошиных, плевочкиных и кто там третий сексуалист еще- отозваны немедля быть должны...
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