 У китайській провінції Хубей перебувають 60 громадян України, деякі з них виявили бажання евакуюватися, - посольство

"Станом на 31 січня 2020 р. 20:30 (за місцевим часом. - Ред.) кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими посольство встановило контакт - 60 (56 осіб перебувають у Ухань, один в м.Сяньян, один у міському повіті Чжунсян, м. Цзінмень, одна людина - в м. Ічан, одна людина - в м. Сяогань", - повідомило посольство України в Китаї у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ .

У диппредставництві додали, що частина громадян України в провінції Хубей, які перебувають у контакті зі співробітниками посольства, висловили бажання бути евакуйованими в Україну й попросили сприяння в цьому.

"Посольство на постійній основі здійснює моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та інформує про її розвиток МЗС України, триває робота з компетентними органами КНР. У разі прийняття урядом України рішення про евакуацію громадян України з провінції Хубей посольство України в КНР сприятиме в забезпеченні координації дій відповідних компетентних органів України та КНР, які відповідають за проведення евакуаційних заходів", - відповіли у посольстві на запитання, чи розглядається можливість евакуації українців із провінції.

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У посольстві нагадали, що українці, котрі перебувають у містах Китаю, де впроваджено карантин, мають виконувати всі вказівки місцевих компетентних органів.

"У разі погіршення самопочуття, а особливо в разі появи симптомів, схожих на грип або ГРВІ, в разі госпіталізації вас і/або інших відомих вам громадян України, рекомендуємо терміново повідомляти посольству України в КНР на цілодобову гарячу лінію: + 86-137-0123-0647. Маючи таку інформацію, посольство вимагатиме від керівництва відповідної лікарні надання громадянину України необхідної допомоги, а також допоможе, якщо буде потреба, комунікувати з родичами", - додають українські дипломати.

Також у посольстві наголосили, що, виконуючи рішення оперативної групи РНБО України за підсумками засідання 27 січня цього року, вони рекомендують всім громадянам України, які перебувають на території КНР, залишити її.