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 Політика України
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 Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття

Скасовано рішення про закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців.

Таке рішення ухвалив Полтавський апеляційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне:UA.

Суд задовольнив скарги обвинувачення і сторони потерпілих.

"Апеляційні скарги прокурорів Генеральної прокуратури Ганілова, Ємця, потерпілого Ряполова та адвоката Зелькіна задовольнити. Постанову Київського районного суду міста Полтави від 10 серпня 2018 року стосовно обвинувачених Кернеса, Блінніка та Сміцького скасувати і призначити новий розгляд по суті в першій інстанції", - вирішив суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відклав розгляд апеляції ГПУ у справі Кернеса до 31 січня

Прокуратура оскаржила рішення, яке ухвалив Київський районний суд Полтави в серпні 2018 року. Тоді Кернеса і його охоронців обвинувачували у викраденні і побитті учасників харківського Євромайдану Сергія Ряполова та Олександра Кутятіна в січні 2014 року. Справа була закрита через систематичну неявку прокурорів на засідання.

Тепер справу буде знову розглянуто в суді першої інстанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173064
 
 
 Топ коментарі
 
Так садити ж когось треба. А Гепа вже всім набрид. А найголовніше - справді є за що, є факт злочину, свідки. Тому велика ймовірність, що не об*еруться. Якщо звичайно не по бажають вчерговий раз.
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эта крыса должна сдохнуть на нарах!
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Не посадят кернеса так замучают.
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что зажал Гепа пожертвования на благотворительность ?
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Лакмусовий папірець для ручної прокуратури та судів перзЕдента.
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Так садити ж когось треба. А Гепа вже всім набрид. А найголовніше - справді є за що, є факт злочину, свідки. Тому велика ймовірність, що не об*еруться. Якщо звичайно не по бажають вчерговий раз.
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Ksenia VB - Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 7462

бери ручку Ксеня и записывай... - "Кернес принадлежит к той редкой национальности, которая дает в современной Украине абсолютную защиту"...
Его никогда не посадят...

И не пиши больше глупостей...
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ай вей... І воно так собі марить... але хуцпа вже не діє
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насправді - не такий він корупціонер, як його помічниця... скоріщ за все він від старості помре чим посадять...
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А слабо передати цю справу в один с районних судів,ну,скажімо,Львівської,або Івано-Франківської областей?
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понеслося про те,що цемах прокомпостував квиток на концерт кобзона (200 рупій) Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 673
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апеляция по дебильному была просто составлена. Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 3968
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Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!)
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А вот это гуд.

Правда, скорее всего, мотивы тупо меркантильные - заменить его на своего зеленого человечка. Т.е. от это перемены мест слагаемых Украина ничего не выиграет.
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Народ, вопрос, кто знает. Если возобновили дело. то в местных выборах он участвовать не может в марте, или когда они там?
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...Допу забыли что то....сладкая парочка эта давно уже должна под шконками отчмокивать за расею-матушку.... Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 5010..
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Новый год настал. Кернесиада- новый сезон с хорошим концом для главного героя Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття - Цензор.НЕТ 3484
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