 Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Володимир Зеленський дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету Міністрів, створивши відповідну робочу групу", - повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що також Зеленський вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

Він наголосив, що ситуація з поширенням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Як зазначається, наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

"Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.

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