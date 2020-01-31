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 Політика України, Суспільство
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 Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення китайського коронавірусу. Також він доручив перенести на рівень Кабміну штаб щодо недопущення поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Володимир Зеленський дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету Міністрів, створивши відповідну робочу групу", - повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що також Зеленський вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.

Він наголосив, що ситуація з поширенням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Як зазначається, наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.

"Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.

Також читайте: У Росії виявили двох хворих на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173061
 
 
 Топ коментарі
 
"Просто перестать болеть".
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Достатньо перестати їм платити зарплату. Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7954
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Уже перестали. Али ж ми, блін, вперті.
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Не.

Нужно перестать лечить

и тогда больных не станет.
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або просто не купувати тест-системи,а всі смерті дописати у ГРВІ
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Розрахувати всіх медиків.

По типу як ВСУ відводиш.
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Достатньо перестати їм платити зарплату. Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7954
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ох. об коронавирусе сообщили 2 месяца назад! а у них даже план не гтов. про действия молчу
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навіть Італія 'телилась ' до вчора,допоки в Римі не "бахнуло'(
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Что Зе написали , то он и озвучил, не понимая сути озвученного.
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Такой палан должен был быть давно разработан, обсужден независимыми от власти авторитетными специалистами, утвержден и реализован, так как алгоритм действий аналогичен при всех инфекционных угрозах. Кстати, в Союзе этому уделяли большое внимание и программы действовавшие в то время были действенными.
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Вы подумайте только он думает только разработать нац план Дурик пойди усы сбрей он должен был быть еще позавчера Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3296
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Сегодня второй самолет из Китая разьедеться (
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Розвест.війська ще на трьох ділянках. Чому ? А х.з. Так Сивохо радить.
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"Нужно разработать национальный план реагирования на распространение китайского коронавируса, - Зеленский" - если НУЖНО, так какого х....ра его ДО СИХ ПОР не разработали?! даже план! про действия я вообще молчу!
меня поражает НАСКОЛЬКО этим бандитам насрать на жизнь украинцев!
ну цензура... они же ш грабят нас. если украинцы будут болеть, то Европа и РФ перекроют границу. и заробитчане не будут слать деньги. это минус 10 млрд дол! зеленский же потеряет миллиарды!
я уж молчу про всё остальное
а ДОСТАТОЧНО было числа 10-20 прекратить авиа сообщение с Китаем. и мы бы сейчас НЕ парились....
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Все равно бы ,,парились,,. Но так тупо повышать шанс привезти заразу из эпицентра--это характеризует ,,адекватность,, зебуинов у власти
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Есть еще рейсы из Китая через третьи страны. Там тоже только температуру меряют.
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Гончарук вже весь «план» викурив та не заборонив прильот літаків з Китаю. Довбогризи, ви запіздилися.
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Они и сейчас без карантина людей, прилетевших из Китая выпускают.
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за планом это к милованову, он делиться!
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да а нам прилетит...будь мужчиной подай в одставку
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я напоминаю, что в Украине ОТСУТСТВУЮТ лаборатории, которые могут диагностировать этот уханьский коронаварис! потому ничего и не нашли. Это всё равно как просить дальтоника указать на красный предмет в комнате.
Печально что китайцы БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО проникают в Украину, даже без карантина!
инкубационный период 1-14 дней, когда НЕТ температуры.
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в Украине отсутствуют лаборатории для определения любого вируса ...сохранение населения нет в планах мвф сороса и остальных ублюдков ...им нужна только земля и это единственный "план" для територии "украина" ...а дальше работа только для "джондиров" ...
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наблюдаем очередную "быструю" реакцию Оманского Осла...

ВОЗ объявил чрезвычайное положение...- красный уровень опасности...

А у нас - Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение китайского коронавируса.Источник: https://censor.net.ua/n3173061
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ребенок брежнева за тебя голосовал возми типа кто новую почту сделал как кенеди макнамару кто понимает...уйди в одставку
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План значь такой:
1. Забрать зарплату в 4000 баксов у учителей и выдать ее медикам.
2. Создать министерство по делам коронавируса .
3. Обеспечить население доступными кредитами для заблаговременного приобретения мест на местных цвынтарях.
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Сингапур закрывает свои границы для новых посетителей из Китая, а также для иностранцев, которые были там в течение последних 14 дней. (c)
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Мужчин и не зажимайся Не тупи ..хотя окно захлопнулось..04..14..19..с самолета вылезь ты не сам здесь живеж..За слова дай отчЁт
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А кто здесь как я поверил слову человеку проголосовал и что ...А кто за отставку из проголосававших ..каким нужно быть отпередью говорить громко и не делать
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Може сказати йому, що не їхав? Захворіє ж....і копита відкіне...

Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1322
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у Зе рази в три менше шансів,ніж у Пороха. Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7201
Юлєчка ,звичайно ж,виживе.короновірус-ні Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2373
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Заболевших людей белой рассы пока не выявлено. Если кому известны такие случаи, напишите.
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відомо буде з понеділка..
щодо 2-х львівян,расистка...
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При чому тут расизм, дійсно нема захворілих неазіатів.
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що,є статистика по "неазіатах"?
пки що помирає"перше'-'друге покоління' з Уханю.
'покоління'-8 днів.. ще просто дуже мало заражених некитайців..
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В Німеччині не ясно.Там вірус завезла китаянка,яка приїхала на конгрес з Китаю.Зараз у чотирьох співробітників Webasto в місті Штокдорф,які контактували з китаянкою,виявили короновірус.Хто ці четверо-невідомо.
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ребенок брежнева за тебя голосовал возми типа кто новую почту сделал как кенеди макнамару кто понимает...уйди в одставку
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" Отмечается, что также зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и ряда других служб и организаций "

Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6175
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План - это хорошо, даже национальный пойдет))
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Ну он и тормоз)
Это нужно было делать месяц назад
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