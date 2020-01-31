 Потрібно розробити національний план реагування на поширення китайського коронавірусу, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.
"Володимир Зеленський дав завдання перенести діяльність оперативного штабу щодо недопущення поширення захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров’я, на рівень Кабінету Міністрів, створивши відповідну робочу групу", - повідомляє пресслужба ОП.
Зазначається, що також Зеленський вважає за необхідне розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення 2019-nCoV із залученням ресурсів не лише Міністерства охорони здоров’я, а й Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури та низки інших служб і організацій.
Він наголосив, що ситуація з поширенням вірусу цілком контрольована і постійно перебуває в полі його уваги. Як зазначається, наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку інфікування та немає підстав для будь-яких заходів надзвичайного характеру.
"Залучені всі необхідні ресурси, влада володіє всією інформацією в повному обсязі. Здійснюється постійний моніторинг поширення нового коронавірусу за кордоном, всередині країни проводяться профілактичні заходи", - йдеться в повідомленні.
Зеленський також наголосив на необхідності проведення заходів щодо профілактики захворювання.
Нужно перестать лечить
и тогда больных не станет.
По типу як ВСУ відводиш.
меня поражает НАСКОЛЬКО этим бандитам насрать на жизнь украинцев!
ну цензура... они же ш грабят нас. если украинцы будут болеть, то Европа и РФ перекроют границу. и заробитчане не будут слать деньги. это минус 10 млрд дол! зеленский же потеряет миллиарды!
я уж молчу про всё остальное
а ДОСТАТОЧНО было числа 10-20 прекратить авиа сообщение с Китаем. и мы бы сейчас НЕ парились....
Печально что китайцы БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО проникают в Украину, даже без карантина!
инкубационный период 1-14 дней, когда НЕТ температуры.
ВОЗ объявил чрезвычайное положение...- красный уровень опасности...
А у нас - Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение китайского коронавируса.Источник: https://censor.net.ua/n3173061
1. Забрать зарплату в 4000 баксов у учителей и выдать ее медикам.
2. Создать министерство по делам коронавируса .
3. Обеспечить население доступными кредитами для заблаговременного приобретения мест на местных цвынтарях.
Юлєчка ,звичайно ж,виживе.короновірус-ні
щодо 2-х львівян,расистка...
пки що помирає"перше'-'друге покоління' з Уханю.
'покоління'-8 днів.. ще просто дуже мало заражених некитайців..
Это нужно было делать месяц назад