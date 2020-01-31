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 У Росії виявили двох хворих на коронавірус

У Росії зафіксовано двох перших хворих на новий тип коронавірусу - у Забайкаллі і Тюменській області, повідомила віцепрем'єрка РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голікова.

За її словами, хворі - громадяни Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Ще напередодні ввечері повідомлялося, що в Росії поки ніхто не заразився коронавірусом.

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Голікова додала, що Росія через коронавірус обмежує перетин монгольського кордону з РФ і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, якщо вони виявлять таке бажання. За її словами, в Ухані перебуває 300 громадян РФ, у Хубеї - 341. За її словами, росіянам дадуть можливість вибору - залишитися в Китаї чи повернутися, в разі рішення виїхати, вони проведуть два тижні в карантині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173058
 
   
 Топ коментарі
 
Це чудовий привід закрити наглухо кордони з рашкою і заодно з лугандонією!
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Значит скоро будет в Украине. Более 3 миллионов хохлов сейчас ломанется из Параши обратно в Украину неся с собой кроме рузькогомира еще все болячки и вирусы
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Хотелось бы...но, к сожалению ""По ее словам, заболевшие - граждане Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.""
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Пожелать бы им приятного инкубатора...Да Украина близка...
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Це чудовий привід закрити наглухо кордони з рашкою і заодно з лугандонією!
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Не с нашей властью. Украина не закрыла границу вражеским солдатам не закроет и перед каким то вирусом. К тому же на на епидемии как и на войне олигофрены очень неплохо заработают.
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да не проблема, не хрен волноваться, бабы ещё арожает. Тут ещё успех козломордных:

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

ЧП произошло во время демонтажа, под завалами могут находиться рабочие.

Нормаьно разобрать и то не способны - рукожопие им наверно по наследству передаёться
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попрёт таки козломордных, как пить дать, попрёт, будет они чемпионами мира всеровнованиях между облостьями.

pоссию требуют полностью исключить из мировой легкой атлетики
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Орган по надзору за чистотой мировой легкой атлетики потребовал окончательно исключить pосoсию из международной федерации этого вида спорта, что может привести к недопуску росoсийских легкоатлетов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе.
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В кіосках почала закінчуватися "бояра".
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Значит скоро будет в Украине. Более 3 миллионов хохлов сейчас ломанется из Параши обратно в Украину неся с собой кроме рузькогомира еще все болячки и вирусы
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В 2019 году Питер посетило 1,3 млн. За январь можем легко прикинуть, 100+100 Москва, плюс 100 то что до Хабаровска. Остальное там половина Китай не посчитать. Итого 300 тысяч минимум. У нас на границе с Россией выдали тепловизоры?
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Хворіють поки що тільки китайці, можливо ще якісь азіати, так що мільйонів 30 там лишиться.
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Пропоную превентивний удар по рашці.


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