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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (610) Путін (5556) Сирія (1307)

 Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході якої сторони обговорили ситуацію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

Як повідомляється, сторони обговорили ситуацію в Україні та в Сирії, а також проблематику близькосхідного мирного процесу. Лідери країн обмінялися думками з приводу американського плану врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Також обговорювався хід реалізації домовленостей, досягнутих на міжнародній конференції з питань Лівії в Берліні 19 січня цього року. З обох сторін було підкреслено доцільність нарощування зусиль світової спільноти в інтересах забезпечення сталого режиму припинення бойових дій і запуску політичного діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173056
 
 
 Топ коментарі
 
Ніколи нічого про Україну без України! Правда, зебобіки?
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пакт хуйлотова-меркельтропа
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Ніколи нічого про Україну без України! Правда, зебобіки?
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Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3173056
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Шукали кандидатуру на роль сакральної жертви?
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ожидаем теперь разговора Меркель с Зе, и затем какого-нибудь очередного "разведения"?
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Чому вони собі не дозволяють обговорювати ситуацію в Америці?
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Тому, що в Америці живуть американці, а в Україні - семидесятитрьохпроцентці.
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Регулярне спілкування - прямо як "Юстас - Алексу"... (С)
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Фейк чи правда:



Российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха.
Публикация о смерти боевика появилась на сайте RT, но спустя некоторое время была удалена.
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ПАСЕ немножечко опрокинула Россию

Следите за руками:
Сначала, произошли неприятные для Украины и приятные Кремлю события:
1. ПАСЕ возвращает российскую делегацию в свой состав;
2. накануне ПАСЕ голосует за принятие Толстого на должность одного из вице-президентов. Да, того самого, одиозного депутата, который предлагаллечиться боярышником и корой дуба вместо иностранных лекарств;
....
И только Кремль начал потирать ручки, как вчера Россию признали стороной "Минских договоренностей". Ранее РФ считалась просто посредником, как и Германия с Францией, а выполнять условия обязывались Украина и псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР". Представители РФ занегодовали - "Да вы что? Мы же не сторона конфликта!", и обиделись. Мы, конечно же, им верим (нет).

ПАСЕ утвердила резолюцию, основной ее посыл примерно таков: "РФ продвигает антидемократию везде и всюду, ограничивает свободы граждан и использует репрессии, осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, украла Крым и развязала войну на Востоке Украины".

Требования в адрес РФ:
• в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация
• прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
• отменить незаконную аннексию Крыма;
• прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
• устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений ЕСПЧ и безоговорочно выполнять решение суда (а ведь Путин хочет приравнять ЕСПЧ к Спортлото, то есть собирается внести изменения в конституцию РФ, которые позволят законно игнорировать ЕСПЧ);
• безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

Не уверен, что эта резолюция серьезно повлияет на действия РФ, но видеть полные удивленного негодования лица кремлевских ̶у̶п̶ы̶р̶е̶й̶ представителей - бесценно!

https://politota.d3.ru/pase-nemnozhechko-oprokinula-rossiiu-1919839/?sorting=rating
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А ведь как хорошо все начиналось: приглашаем в ПАСЕ...

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 1839
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Величайшее хло все своей формулой в Конституции пробивает через комсомол музейный..
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не терпиться обидвом розірвати україну...
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Вся загвозда в том что пичают эту инфу со слов путинской пропаганды, потом через сутки немцы пишут вообще другое. Там решали больше всего за газ цена по 100$ сильно трахает величайшее хло.
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Даже при катастрофических падениях экспорта (который ожидается на уровне 140 млрд кубометров в 20 году, возможно, побольше) никакого иного варианта, кроме поставок по украинскому маршруту, у Газпрома нет."
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"В Украину начал поступать сжиженный газ, поставляемый из США, Катара и Норвегии на терминал в Польше"
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Це повідомлення чомуь нагадує програму "Врємя" десь так,приміром, 1982 року...
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между строй читать принимайте фрау газ через Украину..
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Путин управляет армию и он должен врать, чтобы защищаться. А те, кто ведутся на его брехни, те ничего не понимают в управлении армией и стратегии обманов противника!
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А в України є партнери "нормандському форматі"!!?? Це що "великий Пу" партнер чи може піонер Макроша і комсомолка Баба Ангела партнери!? Не смійтеся. Макроша і Баба Меркель це агенти Кремля, вони ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, відмовилась надати військову допомогу, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ, не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій. А Кремль Шредерам і іншім агентам (бабі Ангелі...) мільйони платить за зраду. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЄВРОПА ПРОДАЖНА. Німці, Французи, ви ущербні за тридцять *********** удавитесь.
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Путин закрыл архивы ВМВ, что подтверждает: Раша не победитель, а недобитый соратник Гитлера

Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 3720

На РФ все архивы СССР, правопреемницей которого объявила себя фашистская Россия, закрыты на длительный срок потому, что по этим архивам нужно изучать не историю, а весь бесконечный список преступлений Москвы против народов Московии, соседних стран, агрессию против Европы, голодоморы и терроризм.
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Цитата " Україна без керма. Політичний курс визначає п-у-тін, а економічний - Б-е-ня.
Але, на жаль, це ще не межа." Фейсбук Дмитро Чекалкін
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