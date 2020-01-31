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 Політика України
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Все про:Зеленський (4309) Рахункова палата (56) Оман (31) Європейська Солідарність (234)

 "ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман

Фракція "Європейська Солідарність" направила звернення до Голови Рахункової палати з вимогою провести перевірку витрат державних коштів у період проведення таємного відпочинку Зеленського в Омані.

Про це повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані Офіс Президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок", – йдеться у зверненні. Однак навіть палким прихильникам президента Зеленського важко повірити, що він за власний кошт взяв у подорож свою держохорону, службовців спецзв’язку і захисту інформації, відповідальних за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та інших працівників. Очевидно, більшість із супроводу президента потрапили в Оман за кошти платників податків.

Останні соціологічні опитування довели, що українці не вірять у версію з "робочою" поїздкою до Оману. Тому суспільство справедливо прагне знати, скільки "слуга народу" прогуляв на елітному відпочинку в одному з найдорожчих готелів Оману.

Аби унеможливити зловживання владою з боку президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю – єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська Солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані та зможе вивести на чисту воду всі корупційні ризики саме цієї поїздки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Справжнє лакшері": журналісти відвідали місця відпочинку Зеленського в Омані. ВIДЕО

Офіційне звернення до Голови Рахункової палати України підписали 6 депутатів фракції "Європейська Солідарність". З огляду на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Також читайте: Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173054
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці ЄС!- Не давайте спуску знахабнілим корупціонерам!
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Тебе на Корі забанили, кацапура?
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ЕС? "Фракция "Европейская Солидарность" направила" Ааа, пнятно, хреновій ЕС получается, с коррупционерами и имитаторами реформ.
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та и слава Богу что в Омане был, а если бы в Ухань полетели, а тут такое.
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мальдивский?
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Порошенко ты мальдивский даун, ты просрал всё что мог своим воровством... А мог бы быть уважаемым президентом и избран на второй срок... именно из за твоего воровства пришла зелень к власти...
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Молодці ЄС!- Не давайте спуску знахабнілим корупціонерам!
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та тв воно офшорик відкривало, та слухало від рогатих, що вони за компромат мають на нього!!!!
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Mozet on po rabocej komandirovke zyzeny gaz jexal zakupat s Omana Oman v 10 vxodit exportiorov zyzenogo gaza.Tolko mozet on zabyl sto tam delal "ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 5667
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то что "за свои" - даже зебилы знают. В Г+Г даже врать не стали что за бюджетные, как вислюк оманський..
Или в Рузькой Зимбабве тебе об этом не сказали? "ЄС" вимагає від Рахункової палати перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман - Цензор.НЕТ 8157
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Хорошо, что хоть коррупционеры из одной партии борются с коррупцией членов другой партии.Но хотелось бы когда-нибудь в парламент завести людей с чистыми руками. Тогда страна пойдёт вперёд.
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