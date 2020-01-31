 Двох людей, які повернулися з Китаю, із симптомами респіраторних захворювань госпіталізували на Львівщині. Їх помістили в спецбокс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в п'ятницю на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.
За його словами, пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань помістили у спеціальні бокси в обласній інфекційній лікарні.
"У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлено легкі катаральні симптоми, вони повернулися не з провінцій, визначених як зона епідеміологічної небезпеки, й були госпіталізовані до інфекційної лікарні. Їм провели стрес-тести на грип, вони негативні. Інші аналізи та проби направили до Центру громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Васько.
За його словами, стан пацієнтів - близький до задовільного, але випишуть їх лише після того, як лікарня отримає зазначені результати аналізів з Києва.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Новий вірус виявлено у 21 країні.
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Киянам..
якжо вони захочуть відчути якийсь відсоток справедливості.
Порада... не дозвольте Скалецькій та решті соросят покинути Київ.
Зеленский - вирус
Сьогодні ще один літак прибуває. І якщо австралійці карантин зробили на острові за 2000 миль від материка, то у нас тепер керівник МОЗ більше не американська медсестра, а наш, український юрист. І туристи з аеропорту поїдуть просто додому маршрутками.
МЕТРО-ЧОЛОВІК 20..
1 ВАГОН ПОЇЗДА
У ЛЬВОВІ 10 РОДИЧІВ ТА СУСІДІВ + ДЕСЯТОК МЕДПЕРСОНАЛУ
ТОБТО ОТРИМУЄМО ГАРАНТІЙНО 4-Х НАСТУПНИХ НОСІЇВ КОРОНАВІРУСУ ЧЕРЕЗ 8 ДНІВ(ПІДРАХОВАНЕ 'ПОКОЛІННЯ')
статистика,як і всяка наука-без емоцій
Ніхто ні до чого не готувався. Повір мені.
але шанс найбільший 4-го.
99,9 відсотків.
як у Ляшка.
Про це передає «Интерфакс» з посиланням на віцепрем'єрку РФ, главу оперативного штабу Тетяну Голікову.
За її словами, захворіли громадяни Китаю в Забайкаллі та Тюменській області.
Голікова також додала, що Росія обмежує перетин монгольського кордону і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей.
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Jan. 31: One of the two first confirmed cases in Russia. Exact location will be added when more information is given.