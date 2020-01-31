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 Двох людей, які повернулися з Китаю, із симптомами респіраторних захворювань госпіталізували на Львівщині. Їх помістили в спецбокс

Двох людей, які повернулися з Китаю, госпіталізували у Львівській області із симптомами респіраторних захворювань

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в п'ятницю на брифінгу в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

За його словами, пацієнтів із симптомами респіраторних захворювань помістили у спеціальні бокси в обласній інфекційній лікарні.

"У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлено легкі катаральні симптоми, вони повернулися не з провінцій, визначених як зона епідеміологічної небезпеки, й були госпіталізовані до інфекційної лікарні. Їм провели стрес-тести на грип, вони негативні. Інші аналізи та проби направили до Центру громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Васько.

За його словами, стан пацієнтів - близький до задовільного, але випишуть їх лише після того, як лікарня отримає зазначені результати аналізів з Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Бориспіль" сьогодні прибуде другий літак з евакуйованими українцями з Китаю

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Новий вірус виявлено у 21 країні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173048
 
 
 Топ коментарі
 
Уря!!!!!!!!!!!!!!
Сьогодні ще один літак прибуває. І якщо австралійці карантин зробили на острові за 2000 миль від материка, то у нас тепер керівник МОЗ більше не американська медсестра, а наш, український юрист. І туристи з аеропорту поїдуть просто додому маршрутками.
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Добрий день, короновірусе Двух вернувшихся из Китая человек с симптомами респираторных заболеваний госпитализировали на Львовщине. Они помещены в спецбоксы - Цензор.НЕТ 3841
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Дай Бог, щоб це була лише застуда. Але ж, скільки людей було в контакті з ними, поки доїхали до Львову? Хто буде нести відповідальність за те, що люди не пройшли двотижневий карантин?
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У нас президент Зеленский, а ты каким то вирусом пугаешь...
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Тоді зайди у той бокс і поцілуй хворого.
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У него охрана, даже близко не подускают. Да и в Киеве он.
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розміщені в інфекційній лікарні Львова, а в Київ аналізи відправили
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через два тижні хворі вже можуть бути на кладовищі
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перші хворі-навряд.. вони молоді.. виживуть(35 відсотків смертності для їх вікової категорії)..

Киянам..
якжо вони захочуть відчути якийсь відсоток справедливості.
Порада... не дозвольте Скалецькій та решті соросят покинути Київ.
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Так у нас корупція, а лікарі мало отримують. Тому не займайся економією, а дай хабар і ти будеш у тому боксі.
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Уря!!!!!!!!!!!!!!
Сьогодні ще один літак прибуває. І якщо австралійці карантин зробили на острові за 2000 миль від материка, то у нас тепер керівник МОЗ більше не американська медсестра, а наш, український юрист. І туристи з аеропорту поїдуть просто додому маршрутками.
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А київське метро до Львова, Харкова чи Полтави іде?
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в ухане за 3 доби 2 больницы построили, а нам что слабо, хипер луп-луп построить.
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Да, и кто теперь скажет сколько они успели заразить человек, если это не дай бог действительно короновирус. Почему они по приезду не были помещены на 2-х недельный карантин, и почему не помещают всех тех кто за последние 2 недели прилетел и прилетает из Китая.
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Украинская рыса - наробить херни, а потом взять бандуру и затянуть песню про тяжку долю.
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до чого українці коли нами керують то жиди то мордвини?
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мАТЕМАТИКА ДЛЯ СКАЛЕЦЬКОЇ

МЕТРО-ЧОЛОВІК 20..
1 ВАГОН ПОЇЗДА
У ЛЬВОВІ 10 РОДИЧІВ ТА СУСІДІВ + ДЕСЯТОК МЕДПЕРСОНАЛУ
ТОБТО ОТРИМУЄМО ГАРАНТІЙНО 4-Х НАСТУПНИХ НОСІЇВ КОРОНАВІРУСУ ЧЕРЕЗ 8 ДНІВ(ПІДРАХОВАНЕ 'ПОКОЛІННЯ')

статистика,як і всяка наука-без емоцій
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Дай Бог, щоб це була лише застуда. Але ж, скільки людей було в контакті з ними, поки доїхали до Львову? Хто буде нести відповідальність за те, що люди не пройшли двотижневий карантин?
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у нас дуже підготувалися до усяких несподіванок, так що не нагнітайтє.
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Ні.

Ніхто ні до чого не готувався. Повір мені.
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Самальоти заправлені, бабло запаковане...
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Якась країна неляканих адійотів. Цікаво, а скільки нас залишиться після цієї зеленої бидловлади.
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Весь минздрав выслать в Китай нахрен, обмениваться опытом.
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Ой ужас то какой, а ничего что на нескольких тысяч заболевших короноварисуом, есть еще десятки миллионов зболевших ОРВИ, гриппом, парагриппами и т.д. А симптомы у всех одинаковы. Слава Богу короновирус не испанка и ей никогда не станет.
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головне, щоб кладовище було освітлене і заасфальтоване
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"Испанка не чума" думали в начале прошлого века
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Куплю домик в глубокой деревне, без соседей
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Коли все почнеться- з міст саме в села і тікатимуть.
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знач ще не джекпод. але ще завтра-післязавтра є шанс. до 3го лютого.
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десь так...
але шанс найбільший 4-го.
99,9 відсотків.
як у Ляшка.
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У Росії зафіксували два випадки зараження новим китайським коронавірусом.

Про це передає «Интерфакс» з посиланням на віцепрем'єрку РФ, главу оперативного штабу Тетяну Голікову.
За її словами, захворіли громадяни Китаю в Забайкаллі та Тюменській області.
Голікова також додала, що Росія обмежує перетин монгольського кордону і починає евакуацію російських громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей.
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[RUS - 1] Tyumen Oblast

description

Jan. 31: One of the two first confirmed cases in Russia. Exact location will be added when more information is given.
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