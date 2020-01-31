 "Записи Гончарука" монтували на комп'ютері журналіста ТБ-програми з розслідувань, - ZN.UA

Сьогодні минають два тижні з дня, коли президент Володимир Зеленський зажадав від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука з представниками економічного блоку уряду і керівництвом Нацбанку. Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які займаються несанкціонованою "прослушкою": "Це - дійсно питання національної безпеки, тому що якщо прослуховують главу уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати будь-кого, в тому числі і главу держави". Однак, за даними ZN.UA, вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Того ж дня Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

ZN.UA відомо від джерел в обох силових відомствах, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТБ-програми з розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів. Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольований наслідок для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослуховування" в кабінеті Гончарука.