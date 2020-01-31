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 Політика України
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 "Записи Гончарука" монтували на комп'ютері журналіста ТБ-програми з розслідувань, - ZN.UA

У президента Володимира Зеленського вже наступного ранку після публікації резонансної прослушки прем'єра Олексія Гончарука була інформація від СБУ про те, хто записував, монтував і оприлюднив цей запис.

Сьогодні минають два тижні з дня, коли президент Володимир Зеленський зажадав від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука з представниками економічного блоку уряду і керівництвом Нацбанку. Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає і анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які займаються несанкціонованою "прослушкою": "Це - дійсно питання національної безпеки, тому що якщо прослуховують главу уряду, то ми розуміємо, що ті, хто це робить, можуть отримати доступ до інформації, розголошення якої спричинить серйозну проблему для країни. По суті це означає можливість прослуховувати будь-кого, в тому числі і главу держави". Однак, за даними ZN.UA, вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Того ж дня Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборонити і притягнути до відповідальності, - Рябошапка анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які здійснюють несанкціоноване "прослуховування"

ZN.UA відомо від джерел в обох силових відомствах, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТБ-програми з розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів. Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольований наслідок для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського.

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні, як пояснити президенту Володимиру Зеленському економічну ситуацію в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Пізніше з'явилися друга і третя частини запису.

Прем'єр-міністр записав відеозвернення, в якому заявив, що проти нього і уряду розгорнули масовану медіа атаку.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку, однак президент Володимир Зеленський відмовився відправляти уряд Гончарука у відставку.

Пізніше Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з фактом "прослуховування" в кабінеті Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173046
 
   
 Топ коментарі
 
непонимаю, к чему эти отмазки про "смонтированное"? все давно знают, что зельцман - нанятый актер коломойского, а гончарук в министры и замы берет своих бывших любовниц-любовников
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У запиісі обрізали речення, щоб спотворити суть розмови, виставити Гончарука дурнем і зробити текст максимально образливим для Зєєєлі.
Робили це журнашлюхи з Г+Г.
Спецназ Коломойського: Бужанський, Дубінський та ще один обрізанець відразу побігли "розбиратися" з Гончаруком.
Висновок: Коломойський хотів Гончарука прибрати, щоб поставити "свого" прем'єра.
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непонимаю, к чему эти отмазки про "смонтированное"? все давно знают, что зельцман - нанятый актер коломойского, а гончарук в министры и замы берет своих бывших любовниц-любовников
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А ЗЕ оказался мудрее всех. Он не поверил фуфлу и не снял Гончарука.
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снимем девочек? - не, пусть повисят.
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Виходить записи змонтовані, як і сцена звільнення Гончарука. Все схоже на сценарій, який "монтировали на компьютере" одного і того ж сценариста. Але нарід звик сприймати дійсність порціонально - тобто по серям, як у сералі.
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Нарід був після 25.05.2014, а після 21.04.2019 ми вже маємо народ, українців. Тебе особи это понятно? Вряд ли, у вас в паРаше народа только 16%.
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Дуже сумнівні твердження.
Народ не обрав би українофобів Бужанського, Дубинського та їм подібних у ВР.
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Примітивний ************** прийомчик - називати українських патріотів українофобами.
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Бужанський та Дубинській патріоти?
Можливо. Але не України.
Тільки вороги України можуть славити Сталіна та Жукова.
І вважати офіціне привітання ВСУ "Слава Україні!" нацистським.
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Дякую, пані, що за моєї відсутності вправно ялозите цеглу особою об стать. Нехай шарпається в борошнах безпорадства. "Записи Гончарука" монтували на комп'ютері журналіста ТБ-програми з розслідувань, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 3634
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З точністю до навпаки, тролику.
"Путєн_ввеєді", "какая разнціа" і "мишебратья"і довірливі лохи - це нарід.
А НАРОД - це ті 24%, пам'ять і свідомість яких неможливо стерти ані телевізором, ані цінами на гречку.
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Сам факт такого прослуховування говорить, що у Гончарука не можуть налагодити нормальну роботу і мають у своєму штаті зрадників.
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Факт прослуховуванні і оприлюднення цих записів говорить лише про одне - вся ця зграя, як щурі, ладні перегризти одне одного. Не важко догадатись, про який канал йде мова, хто його власник і хто стоїть за цією всією гидотою. Це одна і та ж особа, навіть дуже всім відома. Таким способом вона просто тримає всю цю зграю в упряжці і керує нею.
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На рахунок зрадників? А це як, роботодавець і зрадник? Це в Бєні такі методи добиватись свого. Це його стиль - підлість, підстава, інтриги і всяка інша гидота.

Зебіли, пілять, які ж ви ідіоти, що ж ви натворили...
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Так і є, що роботодавець і зрадник, а ще там повно сексотів. Ось таких обрали 73% виборців.
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та какой там штат.. охрана кабмина имеет доступ в кабинеты, а это - аваков)
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а аваков - это рука Бени. Поэтому "на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов" - читается как Г+Г))
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У запиісі обрізали речення, щоб спотворити суть розмови, виставити Гончарука дурнем і зробити текст максимально образливим для Зєєєлі.
Робили це журнашлюхи з Г+Г.
Спецназ Коломойського: Бужанський, Дубінський та ще один обрізанець відразу побігли "розбиратися" з Гончаруком.
Висновок: Коломойський хотів Гончарука прибрати, щоб поставити "свого" прем'єра.
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Приклад:
У реченні "Уявіть собі, що я повний профан в економіці, як ви мені поясните чому росте гривня?" залишають лише виділену частину, а потім журнашлюжи та блоХери розкручують цю фразу.
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Так. Сенс вислову міняється на протилежний. ТАК, перетворюється на НІ.
Працювали фахівці.
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Точно так само робилися і компроментуючі псевдорозслідування про Порошенка та наближених до нього осіб.
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Швидче за все, так і є.
Якби це був хтось із опозиції, то ми би не читали таке:

"....ролик монтировался на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов.

Опубликование этой информации, по мнению источников, не происходит, поскольку это может иметь неконтролируемое последствие для внутриполитических раскладов в окружении самого Зеленского."

Источник: https://censor.net.ua/n3173046
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Страшно навіть уявити, якби це були жірналісти Прямого, Першого чи 24-го. А так, їм самим страшно то все оприлюднювати. Бєня ж може і звіздюлєй дати.
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Рейтингових канал - 1+1? Замовлення Бєні? Теж мені секрет !
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Когда Кучма уходил, забыли майора Мельниченко из-под дивана вынуть. Так он до сих пор и пишет...
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Так той теж для Клопомойського писав!
А мотім, у величезний масив записів вставили кілька слів, що змінили суть кількох речень і вуаля!
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"Записи Гончарука" монтировали на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, - ZN.UA - Цензор.НЕТ 7056
На дивані він може сидіти лише вночі, а в день під диваном
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1). «У президента Владимира Зеленского уже на следующее утро после публикации резонансной прослушки премьера Алексея Гончарука БЬІЛА информация от СБУ о том, кто записывал, монтировал и обнародовал эту запись.Источник: https://censor.net.ua/n3173046»
2). « Вчера Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о том, что результатов расследования НЕТ и анонсировал борьбу с частными спецслужбами, занимающимися несанкционированной "прослушкой" Источник: https://censor.net.ua/n3173046»
3). 1≠2.
4). БЬІЛА? НЄТ?
Чи текст Цензора і заяви Генпрокурора теж МОНТУВАЛИСЬ?
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зеля сцытся, что медиа-империя коломойского расплющит его самого:"чем я тебя породил, тем я тебя и убью"(с). вот и обтекает молча.

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Самый рейтинговый это «1+1»,ищите кому выгодно...угадаем с первого раза)
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Дал две недели...
Не успели...
Шо дальше, Вова?
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Над цим зараз потіє увесь державний апарат. Не можуть придумати правдоподібну версію - кризис жанру, треба шукати більш ушлих креативщиків, бо ресур Трускавецьої бурси вичерпано.
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Зри в корень, говорил Козьма. Спецслужбы всего мира всегда писали и будут писать далее всех, от кого зависит безопасность государства. Главное не кто писал, а достоверность приведенных фактов. Именно это нужно обсуждать.
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