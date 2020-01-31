EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  2969  18
Матеріали за темою:
Все про:підпал (290) Нацполіція (8911) Правоохоронні органи (716) Тернопіль (118)

 Чоловік у Тернополі підпалив торговий кіоск із продавцем всередині, - поліція

У Тернополі 41-річний чоловік підпалив торговий кіоск із продавцем всередині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє відділ комунікації поліції в Тернопільській області.

"30 січня близько дев’ятої години до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що на вулиці Симона Петлюри в обласному центрі горить кіоск.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. За словами жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент підпалу в кіоску перебувала продавчиня. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Експослу України у Швейцарії Діру біля ресторану в Ужгороді спалили автомобіль. ВIДЕО

41-річний палій у скоєному зізнався. У минулому він уже мав проблеми із законом.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано за частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173045
 
 
 Топ коментарі
 
а улицы должны быть заасфальтированы и хорошо освещены !
 показати весь коментар
 
Молодчина!
Эта срань торгует хз чем и крышуется ментами и местными властями.
Киосков вообще не должно быть на улицах городов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кому?Продавцу или покупателю?Или то так, лишь бы сказать?
 показати весь коментар
 
 
В статье два раза написано, что поджигателю 41 год.
 показати весь коментар
 
 
В оригинале было "Мне 42, и я не лох", а тут только 41 как бы.
 показати весь коментар
 
Молодчина!
Эта срань торгует хз чем и крышуется ментами и местными властями.
Киосков вообще не должно быть на улицах городов.
 показати весь коментар
 
 
а улицы должны быть заасфальтированы и хорошо освещены !
 показати весь коментар
 
 
Правильно. А че она не продала водку и сиги под запись
 показати весь коментар
 
 
патамуша эпоха бедности закончилась
 показати весь коментар
 
 
а в питере сёдня сварщик скк обрушил )) красиво пошёл!
 показати весь коментар
 
поджог совершил мужчина, у которого накануне был конфликт с владелицей торговый ларек. как вас зовут, очень приятно торговый ларек.
 показати весь коментар
 
одно из 2, или белка, или подумал что в ларьке эпицентр вируса.
 показати весь коментар
 
Только один ларек? А остальные? А машины на газоне?
 показати весь коментар
 
 
такое на росии ЗАВСЕГДА было еще в 1992 году !!! я от таких СВОДОК ахреневал !!! тут без жертв , а там ЖЕРТВЫ были ВСЕГДА !!! накрутит проволоки где вешают замок , 3х литровую банку пинает в ОКОШКО и зажигалкой !!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору