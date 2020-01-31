 Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак

Про це Гримчак розповів в інтерв'ю Апострофу, передає Цензор.НЕТ.
"Є в мене проблеми зі здоров'ям, але, думаю, ми їх вирішимо протягом тижня-двох. Під час переїзду з одного СІЗО в інше. Я трохи, м'яко кажучи, перемерз і це дало деякі ускладнення. Мені особисто гріх на щось нарікати хоча б тому, що я перебував у нормальних умовах і в Чернігівському СІЗО, і в київському ізоляторі. Це були добрі умови. Але я хочу сказати, що був у київському СІЗО 10 років тому, то зміни на краще є, і я їх бачу. В тому корпусі, де я був, – величезна різниця. Хоча, як я розумію, старі корпуси ще не відремонтовані і не приведені до ладу", - розповів він.
"Мені здається, що це була замовна справа. Ну бо хіба ви багато зустрічали справ, де немає постраждалих, немає збитків?... Дуже тяжко боротися із замовним рішенням, коли будь-які дані, які наводить адвокат, не сприймаються суддею. Їх просто ніхто не чує, не аналізує. Особливо це стосувалося перших засідань, коли в судове рішення фактично переписувалося один в один те, що подавала прокуратура. Навіть помилка в імені по-батькові – з подання прокуратури я став Юрієм Михайловичем. Коли справа перейшла до Вищого антикорупційного суду, то хоча б почали її читати, розглядати подання, задавати запитання. Я думаю, результатом роботи адвокатів є те, що я перебуваю хоча б під домашнім арештом", - додав Гримчак.
"Фактично сьогодні я веду боротьбу сам. У мене немає щиро людської підтримки. Не знаю, на скільки мене вистачить, але я хочу повністю очистити своє ім'я. Ми збираємося визнати моє затримання незаконним, перебування під вартою теж. А далі... Я хочу хоч раз поспілкуватися з моїми адвокатами так, щоб у мене не було сумнівів, що нас не підслуховують. Тому що коли спілкуєшся із захисниками у СІЗО, а потім відбуваються якісь події - це наводить на роздуми. Головне на сьогодні – це домогтися виправдання, а все інше – подивимося", - резюмував він.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого.
Именно так. Ибо Грымчака заставили взять взятку, поэтому он и не сопротивлялся этой взятке.
Чувак взял помеченные органами следствия купюры... Но доказать вину нельзя... Ага...))
Значит тогда, у нас вообще нет взяточников, взяточничества и коррупции... ибо доказательств нет, никто не посажен за коррупцию...
Правда вот только все западные рейтинги ставят Украину на первое место по коррупции в Европе да и в мире. Самая коррумпированная страна в Европе - Украина.
Отсюда и самая нищая страна в Европе опять же Украина. И это факт.
Типу вимагав хабар за вирішення питань.
Але!
Він не міг вирішити ці питання в принципі, вони поза його компетенцією.
Факт передачі грошей не зафіксовано, У багажнику машини Гримчака, що була на стоянці супермаркету, виявили куклу з сувенірними календариками "100 долларів" на якій відбитків пальців Гримчака не виявили.
Тобто все дуже схоже на мєнтовську провокацію, щоб заткнути язикатого критика Зєльонок.
Підкинули куклу в багажник і причинили.
Правда же у нас нет коррупции, это всё тупой "пиар"? )))
Скоро на первом месте в мире будем по коррупции, такими темпами...
Обгоним Африку, если уже не обогнали.
Но аналогично, факты по Зеленскому в студию...
А таких картинок с шоколадным вором, я тебе могу тысячу тут предоставить.
Baker & McKenzie - ведущая международная юридическая фирма, основанная в 1949 году в США. Представлена в 47 странах мира. Baker & McKenzie была первой международной юридической фирмой, которая открыла офис в Украине в 1992 году.
Международная юрфирма Baker&McKenzie признала, что корпоративная реструктуризация "Рошен", которая предшествовала передаче доли Петра Порошенко в траст, была осуществлена в соответствии с законодательством Украины.
Согласно заключению Baker & McKenzie, в процессе реструктуризации и перевода "Рошен" в траст операции по выводу денежных средств за рубеж не проводились. Реструктуризация "не предусматривала какого-либо перевода денежных средств из Украины за рубеж", - говорится в заключении Baker & McKenzie.
https://interfax.com.ua/news/press-release/346880.html
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом.
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
ага, с голоду он умирал и вся его многочисленная семейка
ВСЕ вы так говорите когда за яйки вам сдавят!