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 Політика України
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Все про:Гримчак (100) розслідування (1633) домашній арешт (62)

 Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак вважає справу проти нього замовною і буде домагатися повного зняття обвинувачень проти себе, а також визнання запобіжних заходів і арешту протиправними. Крім того, він поскаржився на прослуховування розмов з адвокатами.

Про це Гримчак розповів в інтерв'ю Апострофу, передає Цензор.НЕТ.

"Є в мене проблеми зі здоров'ям, але, думаю, ми їх вирішимо протягом тижня-двох. Під час переїзду з одного СІЗО в інше. Я трохи, м'яко кажучи, перемерз і це дало деякі ускладнення. Мені особисто гріх на щось нарікати хоча б тому, що я перебував у нормальних умовах і в Чернігівському СІЗО, і в київському ізоляторі. Це були добрі умови. Але я хочу сказати, що був у київському СІЗО 10 років тому, то зміни на краще є, і я їх бачу. В тому корпусі, де я був, – величезна різниця. Хоча, як я розумію, старі корпуси ще не відремонтовані і не приведені до ладу", - розповів він.

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"Мені здається, що це була замовна справа. Ну бо хіба ви багато зустрічали справ, де немає постраждалих, немає збитків?... Дуже тяжко боротися із замовним рішенням, коли будь-які дані, які наводить адвокат, не сприймаються суддею. Їх просто ніхто не чує, не аналізує. Особливо це стосувалося перших засідань, коли в судове рішення фактично переписувалося один в один те, що подавала прокуратура. Навіть помилка в імені по-батькові – з подання прокуратури я став Юрієм Михайловичем. Коли справа перейшла до Вищого антикорупційного суду, то хоча б почали її читати, розглядати подання, задавати запитання. Я думаю, результатом роботи адвокатів є те, що я перебуваю хоча б під домашнім арештом", - додав Гримчак.

"Фактично сьогодні я веду боротьбу сам. У мене немає щиро людської підтримки. Не знаю, на скільки мене вистачить, але я хочу повністю очистити своє ім'я. Ми збираємося визнати моє затримання незаконним, перебування під вартою теж. А далі... Я хочу хоч раз поспілкуватися з моїми адвокатами так, щоб у мене не було сумнівів, що нас не підслуховують. Тому що коли спілкуєшся із захисниками у СІЗО, а потім відбуваються якісь події - це наводить на роздуми. Головне на сьогодні – це домогтися виправдання, а все інше – подивимося", - резюмував він.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173041
 
   
 Топ коментарі
 
А тепер бажаю пану Гримчаку через суди трахнути все це зелене шобло
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А взятки не было, денег не было. От слова СОВСЕМ. Поэтому и выпустили. Только тупой пиар, как с делами Шеремета и Пояркова. В ноябре после всего цирка окончательный вариант подозрения сформулировали, как "злоупотребление влиянием". Это что-то новенькое в юридической практике и в криминальном кодексе
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Если все так просто то с легкостью можно доказать его вину, учитывая что при власти сейчас не его команда. Но что-то идет не так.....
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А тепер бажаю пану Гримчаку через суди трахнути все це зелене шобло
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Те, що Лвцик не зелений, не означає, що він чесний, пюа тим паче - розумний. Той факт, що він зараз не в обоймі зелених, як Аваков--унюе не тому, що він не хотів туди потрапити, а тому, що не взяли.
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Адже він посадив. Він дуже хотів стати зеленим, але його тупість та жадібність йому не допомогли
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НА жаль, не тільки зелене, а й Юріка.Мені цікаво, що цей, соціаліст, скаже.
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заказное дело...
Именно так. Ибо Грымчака заставили взять взятку, поэтому он и не сопротивлялся этой взятке.
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Если все так просто то с легкостью можно доказать его вину, учитывая что при власти сейчас не его команда. Но что-то идет не так.....
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Ну естественно... Это в стиле рашистов - "а вы докажите".
Чувак взял помеченные органами следствия купюры... Но доказать вину нельзя... Ага...))
Значит тогда, у нас вообще нет взяточников, взяточничества и коррупции... ибо доказательств нет, никто не посажен за коррупцию...
Правда вот только все западные рейтинги ставят Украину на первое место по коррупции в Европе да и в мире. Самая коррумпированная страна в Европе - Украина.
Отсюда и самая нищая страна в Европе опять же Украина. И это факт.
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Купюр не было. Совсем не было. Не меченных, не немеченных.
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Купюры были. Грымчак как потомственный вор и коррупционер должен сидеть...
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Факты в студию. Хоть одну фотку самого Грымчака со следователями на фоне купюр.
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Украина - первое место по коррупции, это факт.
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Так ВЫ с паРаши такую брехню несете нам, а зачем она нам, несите ее величайшему хлу
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та шо ты не знаешь этого молдована-приднестровца?он около пяти лет тут брешет и мелко пакостит.
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Річ у тім, що посадили по заяві якогось пізнісмєна, що за сумісництвом агент НАБУ.
Типу вимагав хабар за вирішення питань.
Але!
Він не міг вирішити ці питання в принципі, вони поза його компетенцією.
Факт передачі грошей не зафіксовано, У багажнику машини Гримчака, що була на стоянці супермаркету, виявили куклу з сувенірними календариками "100 долларів" на якій відбитків пальців Гримчака не виявили.
Тобто все дуже схоже на мєнтовську провокацію, щоб заткнути язикатого критика Зєльонок.
Підкинули куклу в багажник і причинили.
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факт в том ,что самая коррумпированная страна в мире - это Сомали -180 место, твоя рашка на 144м а Украина на 129м,кацап)
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Чувак, рашка это твой мордер... А вот наша Украина равняется на Европу... Но пока что мы первые в Европе по коррупции.
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Вы с паРаши хлу это одназначно, и все брехня с его ТВ.
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опять поймали тебя на брехне.а ты и дальше брешешь...
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А взятки не было, денег не было. От слова СОВСЕМ. Поэтому и выпустили. Только тупой пиар, как с делами Шеремета и Пояркова. В ноябре после всего цирка окончательный вариант подозрения сформулировали, как "злоупотребление влиянием". Это что-то новенькое в юридической практике и в криминальном кодексе
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У нас вообще коррупции нет, никто не посажен за коррупцию за последние десятилетия...
Правда же у нас нет коррупции, это всё тупой "пиар"? )))
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Вот именно... Потому что выпускают и не сажают всяких подонков-коррупционеров типа Грымчака...
Скоро на первом месте в мире будем по коррупции, такими темпами...
Обгоним Африку, если уже не обогнали.
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Не подскажешь, почему тогда график именно такой?!

Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак - Цензор.НЕТ 2100
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потому, что не сажают коррупционеров, это очевидно... Гримчак - как яркий пример, что всех коррупционеров отпускают и не сажают
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Еще раз для упорного. Факты по Грымчаку в студию. А на запе не дураки и они очень хорошо видят это:

Це була замовна справа. Домагатимуся повного виправдання, а далі побачимо, - Гримчак - Цензор.НЕТ 1101
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Мне насрать на зелень, пусть хоть сдохнет... Но ты видимо на подсосе и шоколадного вора...
Но аналогично, факты по Зеленскому в студию...
А таких картинок с шоколадным вором, я тебе могу тысячу тут предоставить.
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А это факт. Усть норма закона. Он обязан, как госслужащий, в течение 10 дней отразить свои расходы в декларации. Иначе это коррупционное деяние. Таков закон.
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Да обязан... А кстати, Порошенко отразил свои панамские офшоры в декларации?
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Да. И отдых на Мальдивах тоже. И передачу Рошена в слепой траст.
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".... В ответ на беспочвенные обвинения в нарушениях законодательства Украины со стороны некоторых СМИ, советники П. Порошенко обратились к независимой профессиональной международной юридической фирме с запросом проверить операции фонда Порошенко, связанные с реструктуризацией "Рошен". Для целей анализа юристам Baker & McKenzie были предоставлены все документы по всем проведенным операциям.

Baker & McKenzie - ведущая международная юридическая фирма, основанная в 1949 году в США. Представлена в 47 странах мира. Baker & McKenzie была первой международной юридической фирмой, которая открыла офис в Украине в 1992 году.
Международная юрфирма Baker&McKenzie признала, что корпоративная реструктуризация "Рошен", которая предшествовала передаче доли Петра Порошенко в траст, была осуществлена в соответствии с законодательством Украины.

Согласно заключению Baker & McKenzie, в процессе реструктуризации и перевода "Рошен" в траст операции по выводу денежных средств за рубеж не проводились. Реструктуризация "не предусматривала какого-либо перевода денежных средств из Украины за рубеж", - говорится в заключении Baker & McKenzie.

https://interfax.com.ua/news/press-release/346880.html
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И это факт.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом.

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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А путинских все бесит порох, все его пытаются под откос спустить..хотя зелень в коррупции в разы больше но лояльна у величайшему хлу.
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У ВАС на паРаше это много .. и пиши там. Это ход ольгинских мы свои с паРаши
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Ольгинский опарыш, понервничай )). Твой ставленник кремля - иуда рошеновский в глубокой заднице... Украинский народ туда его послал... Обтекай, рошеновский опарыш ))
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Так может только свистеть путинский пропагандон..
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НЕ пишіть маячню. Ніяку взятку він не брав. Знайшли в багажнику куклу. В вашому багажнику можуть знайти мертву людину,ви, вважаєте це достатньо,щоб вас назвати вбивцею?
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Якби була взята, то людина сиділа б, а зелена шобла носила я б з "посадженим корупціонером", як індіанець зі скальпом. А так - не було там нічого. Гримчак - невдаха. До речі, і по життю. Нічого не заробив. Маленька квартира із совковими *******. І до речі, за нього справді не було кому заступитися. Не завів потрібних дружніх стосунків. Тому чисто по-людськи я радий, що для нього все скінчилось без втрат.
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ой бедненький Грымчак, впроголодь жил в Киеве, куда преребрался из своего Донецка...
ага, с голоду он умирал и вся его многочисленная семейка
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Он не беден, жил не впроголодь. И даже может быть в чем-то и виновен. Но взятки не было. Совсем не было Если виновен - находите, грамотно ведите дело и доказывайте. А не цирк устраивайте. А сейчас он еще и нехилую компенсацию с государства сдерет.
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с 73%...и пусть платят.даже если и мне придется заплатить.
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Очень жалко что нет такой нормы в законах. С 73% и с облажавшихся прокуроров.
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А хто у Києві з голоду помирає? І сарказм тут недоречний. Є справді величезні корупціонери, у яких у тому ж Києві десятки квартир і дорогих авто. Чого ж вас так Гримчак напружує?
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Відчуваю що зелені справи почнуть розвалюватись.
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Еще бы по Марченко все развалилось поскорей. Там тоже сплошной цирк "Белочка"
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Компенсацию из народного кармана узнику совести !!!!! Позор.... тырить умеем,посадить нет
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Правильно, Грета Тунберг борется и ты тоже давай
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Надо не только очистить свое имя, но и подавать в суд на виновных в заказе.
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Ну и само-собой, по устоявшейся украинской правоохранительной традиции, святое ж дело, - компенсацию за неправомерные действия правоохранителей, незаконный арест, порушенную деловую репутацию и упущенную выгоду. А правоохранителям ордена и премии - они ж старались и не виноваты, что подлый Чак Грымчак, Плешивая Выхухоль Пашинский и прочие явки с повинными не накрапали.
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Да да...., конечно политическое и заказное.....
ВСЕ вы так говорите когда за яйки вам сдавят!
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Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" , СБУ. "На горячем" оказались календарики Баканова./.ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием../Стаття 369-2. Зловживання впливом. 3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна/.Владелец диплома университета Соломона Рябошапка посадить Гримчака и по 369-2 статье не сумел.А очень хотел для пиара слуг народа Коломойского. Что уж говорить про Свинарчукгейт и Шереметгейт.
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