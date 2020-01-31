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 Політика України
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Все про:вірус (138) свобода слова (224) Шустер (88) Трудовий кодекс (17)

 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення

Сьогодні, 31 січня, о 21:00, у соціально-політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чи справді новий Трудовий кодекс України стане стимулом краще працювати, а також чим загрожує коронавірус українцям, і як від нього вберегтися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії програми, крім питань про нововведення в Трудовому кодексі і смертельний коронавірус, говоритимуть про електронний перепис населення, і чи можна йому довіряти.

Гостями випуску стануть Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України, Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олексій Данілов, секретар РНБО України, Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина", Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна Платформа - За Життя", заступниця голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики, Юлія Клименко, народна депутатка "Голосу", Ганна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації, Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України, Олена Дума, голова Всеукраїнської профспілки "Рідна Земля", Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки, Олександр Коляда, біолог-генетик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173035
 
 
 Топ коментарі
 
проголосовали против


дебилы так и не поняли, что в бюллетене не было графы "Против" ))))))))))))))))))))))))))))
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Ни одного представителя из медицины, какой вирус они собрались обсуждать, а ну да, там Юля будет зажигать своими красивыми призывами... А людям нужны от медиков ответы, если вдруг вспыхнет, потом будет паника, потому что в стране нет бесплатной медицины и к врачам обращаются только те у кого есть за что.
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И обязательно голосовать всей студией...и что бы как минимум 90% было "за"...как обычно...
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на очередном шоу для дебилов - эти самые "приглашенные" будут по заранее согласованному сценарию зачитывать тексты с бАмажек...
а "зрители" - делать вид что голо-суют... У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 8511
всё равно количество поддержки регулируется каким-нить Ванькой на компе))
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Ну при Порохе даже и такой видимости не было. Тко то что он сказал из новостей нам вещали. И его мнение и взгляд на вещи было единственно правильным.
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Это какие же страшные люди тебя держали в закрытой комнате с телевизором без пульта, включенным на 5 канал ?
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Там не было передачи такого формата как у Шустера. А шустера закрыл Порошенко.
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странник живет в стране где сидят на бутылках, жрут с лопат и играют на деревянных ложках. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 9613
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Господи, какое же ты убогое. Что тя так клинит то?. Вопрос понятно риторический.
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единственно правильным? надо у быдла спросить, которое круглосуточно смотрит "Скоты" и К-ал95. 2+2=4 может давай поставим это под сомнение.
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И вообще все эти кацапоподобные политшоу для дебилизации населения
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Завтра ж будете запекло обговорювати що там було.
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Я не дивлюсь Шустика и Ко років так пять-шість. Психічне здоров'я важливіше.
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Це Ваша особиста справа. Ніхто не примушує. А у людей знову зʼявилася можливисть дивитися. Хто хоче - дивиться, хто хоче - ні. Але можливість вже знову є.
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прагаласавалі жи па пріколу, щас можна і пасміяцца
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Особливо коли слуги щось белькочуть виправдовуючи себе. Жаль не мона задати їм запитання через Тирнет, що робила Моніка в Оманії.
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прагаласавали нє папріколу - проголосовали против того кто уже до печенок большинства достал
но впринципе Вам этого не понять...
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проголосовали против


дебилы так и не поняли, что в бюллетене не было графы "Против" ))))))))))))))))))))))))))))
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Ваша беда в том что Вы народ считаете дебилами. Вся предвыборная компания Порошенко и была настроена на то чтобы во второй тур вышел он и клоун. Только опять не учли менталитет украинцев. Графы против не было - поэтому и проголосовали ЗА Зеленского. В противном случае, если бы была такая графа то Зеленский врядли получил бы такой процент ИМХО.
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Ну так нахрена ты ищешь виновного в своей победе ?
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А кто Вам сказал что это МОЯ победа? И я виновных ни в чем не ищу.
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Победили дебилы,

значит это твоя победа.

А виновного ты не просто ищешь, ты его уже назначил - Порошенко.
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Порошенко сам себя назначил тем кем он стал. Моей заслуги в том нет. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 3049
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так это не ты в бюлетене ставил галочку ЗА Зеленского ?

Это Порошенко её вместо тебя поставил ?

и так 13 миллионов раз ?
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Он вынудил меня там ее поставить. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 8483 Я честно не хотел. Но выбора не было. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 8483
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То есть ты сравнил своё будущее при Зеленскои и при Порошенко и выбрал Зеленского.
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Точно так. Я и в 2014 году за него не голосовал. Потому как знаю его с 1998 года когда он только начинал политическую карьеру. И то что он сделает с Украиной я воочию увидел на примере того что он сделал за 19 лет в отдельно взятом поселке, где единственное градообразующее предприятие купил Порошенко. Достаточно сказать что за это время численность его уменьшилась с 8500 человек до 3 с копейками тысяч. Ничего не напоминает? У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 3511 Я относительно него иллюзий никогда не питал.
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Надо было то предприятие не покупать.

Пусть бы его на металлолом порезали.
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Та не. То предприятие себя вольготно сувствовало даже в лихие 90-е. На момент прихода Порошенко там насчитывалось 2800 работающих. Сейчас едва до 600 дотягивает. Конечно людская жадность стработала - захотелось ваучеры продать и денешку поиметь. Не подумали о своем будущем. Глупцы конечно тоже. Но сейчас речь не о них. Так что на момент покупки Порошенко данного предприятия оно себя отлично чувствовало.
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и шо ж это за мифическое предприятие ?
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Тебе то смысл о нем знать? Что это поменяет? Одно из принадлежащих империи "Укрпроминвест".
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На слабо меня не берать марна справа. Я тебе объяснил почему ЛИЧНО Я не голосовал за Порошенко. Верить в это или нет - ЛИЧНО ТВОЕ дело. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Если не озвучиваю что и где - значит есть причины.
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Та причина тут очевидна - ты или кацап или лугандонец
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Очевидна эта причина токо троллям соевой ботофермы. Я даже не буду пытаться тебе что иное доказывать в плане моего действительного местопребывания. Скажу одно - ты ошибся. За всю свою полувековую жизнь в Луганске я был токо один раз и то один день в 2009 году. А всю свою жизнь я живу в центральной части Украины. Ну та ты все равно не поверишь. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 7924
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посмеяться всегда нужно.. Но ржака в том, что зебилы будут на полном серьезе обсуждать как вислюк оманський грудью своей защишает Украину от шоколада Корона и какого-то там вируса в нём))
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Я не заметил этого в теме ток-шоу.
Там будет обсуждаться: "...коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения..." О шоколаде абсолютно ничего.
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Чомусь Савік не хоче проводити ток шоу в Ізраїлі.А може хоче,але там він не потрібен.
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Ни одного представителя из медицины, какой вирус они собрались обсуждать, а ну да, там Юля будет зажигать своими красивыми призывами... А людям нужны от медиков ответы, если вдруг вспыхнет, потом будет паника, потому что в стране нет бесплатной медицины и к врачам обращаются только те у кого есть за что.
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Не тот случай. В случае, не приведи Господь, эпидемии деньги не сыграют никакой роли. Есть они у тебя или нет - риску подвержен каждый.
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Не ко мне вопрос, а к организаторам ток-шоу. А мнения различные по данным вопросам все равно хорошо услышать от представителей различных политических течений. И вероятнее всего подбный Вашему вопрос там задан будет Шустеру.
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это был риторический вопрос, на него не надо было отвечать, но ты этого не понял.
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не трать время, это не местный зебилоид, а кацасина на зарплате.
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Значит относительно своих умственных способностей у тебя нет четкого ответа? У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 9476 Ну да ладно...
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Ни одного представителя из медицины

офіційний змовчить..

а ПРОСТО не брехло ЗАТЬМАРИТЬ ВСЮ ЦЮ 'ПОЛІТТУСОВКУ' НЕЕКСПЕРТІВ.І сАВІКА.
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Олександр Коляда ?

ТИПОВА ПОЛІТИКА НЕУКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ-ЗАПРОШУВАТИ ЕКСПЕРТОМ РОСІЙСЬКОМОВНОГО.


ТОМУ ПІШЛИ НА..УЙ аХМЄТОВ,ТРК УКРАЇНА ,шустер,коляда,соросята в уряді і вся студія"Свободи' разом!
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а про дело шеремета, закон о цензуре, пленки трубы и две платежки за газ, старая проститутка поговорить не хочет?
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А трудовой кодекс что собираются принять тебе не интересен? Он коснется каждого.
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с такой властью у нас скоро треть населения будет работать в ап, треть в сфере услуг, а остальные свалят.
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Покуда Ваше скоро еще не настало и закон затронет все сферы услуг.
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а, кацап...в бан чухай. думай на чем спалился.
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Аааааа. Та ти тролльча нерозумне. Господи, а я з ним ще намагаюся дискутувати. Все зрозуміло. Дискус закінчено. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 2492
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писать украинскими словами еще не значит писать на украинском, олень!
кстати у тебя еще и прокси флипаетУ студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 837
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Ну если бы ты не был бы альтернативно одаренным, то знал бы что айпи может менятся не только через прокси, а и через ВПН. Знал бы что 21 век на дворе и что люди давным давно пользуются для своей работы внешними сервисами, безопасность доступа к которым ВПН и обеспечивает. И для того, чтобы ты увидел правильный с твоей точки зрения правильный флажок как то влом переключаться из рабочего окружения. В отличие от тебя я не работаю на ботоферму. И для меня общение в этом форуме чисто для собственного развлечения. Как-то так.
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Естессно. Альтернативно одаренному стока букафф ниасилить.
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На лавці біля будинку бабусі обсудили короновірус,нелоха оманського і трудове законодавство.Одноголосно вирішили,що все то зараза,і не відомо ще,яка з них страшніша і як вплине на демографічну ситуацію.
Чим бабці на лавці гірші Савіка?Чому його рекламують,а їх ні?
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А запросити знову, тих хто робив заяву про «раскритіє дєла убійц Шеремета»?
Когда ?
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Если кратко
1. Перепись показала, что людей очень мало
2. Придет коронавирус станет еще меньше
3. Работать станет некому и Трудовой кодекс ф топку.
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ПОЛІТИКИ про вірус?
ні.. на таке не підписуюсь..

і взагалі маніпулятора Шустера дивитись-себе не поважати..(
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Сравните как в нормальных странах с короновирусом и у нас




Гурьянов Сергей

@Segozavr

Италия объявляет чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией вируса 2019-nCoV сроком на 180 дней. Введение режима ЧП необходимо, чтобы принудительно изолировать на время карантина граждан Италии, которых правительство хочет вывезти из Китая.




Гурьянов Сергей

@Segozavr

·1 ч
На основании примечания к статье 83.2 Закона о силах самообороны Японии, армия выделяет судно HAKUOU( IMO 9116266) для временной изоляции подозреваемых в заражении вирусом 2019-nCoV, на нем будет оборудован плавучий госпиталь.У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 7401
Гурьянов Сергей

@Segozavr

· 1 ч

Из 17 случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Японии, 1 человек полностью выздоровел, у 3 легкие симптомы, у 5 симптомы средней степени, 4 человека находятся на интенсивном лечении, 4 человека госпитализированы без симптомов.
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З чого інтернет-портал отримує прибуток ? Співробітників,певно,-з десяток набереться.Принципи принципами...
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"славик шустрый " получил вводную -"заниматся дымовыми завесами в Украине",для отвода внимания украинского народаот деятельности рашистского кровавого оккупационного вируса в Украине...
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Я так понимаю: Шустер заплатил ЦЕНЗОРу за рекламу -- каждую пятницу здесь на сайте почему-то или для чего-то анонсируют эту передачу... У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 1559
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Реклама Савіка-Шустріка ? Но вєдь ето ахмєтовскій канал !!! Як бідолашний Головньов це терпить ?
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да пох, закодировали все это ге, и Слава Богу
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