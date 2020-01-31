 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також у студії програми, крім питань про нововведення в Трудовому кодексі і смертельний коронавірус, говоритимуть про електронний перепис населення, і чи можна йому довіряти.
Гостями випуску стануть Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України, Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олексій Данілов, секретар РНБО України, Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина", Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна Платформа - За Життя", заступниця голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики, Юлія Клименко, народна депутатка "Голосу", Ганна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації, Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України, Олена Дума, голова Всеукраїнської профспілки "Рідна Земля", Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки, Олександр Коляда, біолог-генетик.
а "зрители" - делать вид что голо-суют...
всё равно количество поддержки регулируется каким-нить Ванькой на компе))
но впринципе Вам этого не понять...
дебилы так и не поняли, что в бюллетене не было графы "Против" ))))))))))))))))))))))))))))
значит это твоя победа.
А виновного ты не просто ищешь, ты его уже назначил - Порошенко.
Это Порошенко её вместо тебя поставил ?
и так 13 миллионов раз ?
Пусть бы его на металлолом порезали.
Там будет обсуждаться: "...коронавирус, новый Трудовой кодекс и результаты электронной переписи населения..." О шоколаде абсолютно ничего.
офіційний змовчить..
а ПРОСТО не брехло ЗАТЬМАРИТЬ ВСЮ ЦЮ 'ПОЛІТТУСОВКУ' НЕЕКСПЕРТІВ.І сАВІКА.
ТИПОВА ПОЛІТИКА НЕУКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ-ЗАПРОШУВАТИ ЕКСПЕРТОМ РОСІЙСЬКОМОВНОГО.
ТОМУ ПІШЛИ НА..УЙ аХМЄТОВ,ТРК УКРАЇНА ,шустер,коляда,соросята в уряді і вся студія"Свободи' разом!
кстати у тебя еще и прокси флипает
Чим бабці на лавці гірші Савіка?Чому його рекламують,а їх ні?
Когда ?
1. Перепись показала, что людей очень мало
2. Придет коронавирус станет еще меньше
3. Работать станет некому и Трудовой кодекс ф топку.
ні.. на таке не підписуюсь..
і взагалі маніпулятора Шустера дивитись-себе не поважати..(
Гурьянов Сергей
@Segozavr
Италия объявляет чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией вируса 2019-nCoV сроком на 180 дней. Введение режима ЧП необходимо, чтобы принудительно изолировать на время карантина граждан Италии, которых правительство хочет вывезти из Китая.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
·1 ч
На основании примечания к статье 83.2 Закона о силах самообороны Японии, армия выделяет судно HAKUOU( IMO 9116266) для временной изоляции подозреваемых в заражении вирусом 2019-nCoV, на нем будет оборудован плавучий госпиталь.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
· 1 ч
Из 17 случаев заражения вирусом 2019-nCoV в Японии, 1 человек полностью выздоровел, у 3 легкие симптомы, у 5 симптомы средней степени, 4 человека находятся на интенсивном лечении, 4 человека госпитализированы без симптомов.