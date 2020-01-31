 У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять коронавірус, новий Трудовий кодекс і результати електронного перепису населення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також у студії програми, крім питань про нововведення в Трудовому кодексі і смертельний коронавірус, говоритимуть про електронний перепис населення, і чи можна йому довіряти.

Гостями випуску стануть Дмитро Дубілет, Міністр Кабінету Міністрів України, Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, Олексій Данілов, секретар РНБО України, Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина", Наталія Королевська, народна депутатка, "Опозиційна Платформа - За Життя", заступниця голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики, Юлія Клименко, народна депутатка "Голосу", Ганна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації, Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАН України, Олена Дума, голова Всеукраїнської профспілки "Рідна Земля", Павло Прудніков, заступник голови Атомпрофспілки, Олександр Коляда, біолог-генетик.